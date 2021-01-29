建制派議員必須在立法會盡忠職守、做好本份

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-01-29 06:30

立法會司法及法律事務委員會周三（27 日）開會，內容之一是政府建議修訂議修訂《仲裁條例》以實施關於內地和香港兩地執行仲裁裁決的事宜。然而會議期間只有主席和解釋會議文件的政府官員，而且極速完成，委員會其他成員全部不在席。出席和討論會議是立法會議員的基本職責，主席不主動召喚議員回席也難言合理。建制派主導議會不久就連番出洋相，表現不合格。

該委員會共有13名委員，全屬建制派。當會議開始討《關於內地與香港特別行政區相互執行仲裁裁決的補充安排》 議程時，只有主席民建聯張國鈞和律政司官員在席，官員人數共三位，比議員更多。張國鈞隨後發問一條問題。議程本來預算討論45分鐘，結果十分鐘左右便結束。

若建制派要改革，到底有什麼可以做？他們到底有何出路？（資料圖片／羅君豪攝）

會議缺人仍繼續

按照議事規則，事務委員會必須至少有三名委員或委員人數的三分之一在席，包括主席在內，該環節的出席議員不足法定人數。當然，如果無人向委員會主席提出此事，會議仍可進行和具法律效力。問題是主席為何容許會議進入「一人之境」？

誠然，議員身兼多職，同一時間往往有很多事務要完成。即使議員缺席，他們也可能在議會大樓處理公務，接受傳媒採訪，或者會見市民。但即使議程爭議甚少，議員也需要就內容審議和質詢。他們應該明白，出席會議及審議政府工作是立法會議員之職責，《基本法》第73條亦訂明立法會要「對政府的工作提出質詢」。各個政黨、政團連一個代表也沒有出席會議，試問如何督促政府？

梁志祥。（余俊亮攝）

建制派表現差也再無藉口

再者，是次的《補充安排》也不是毫無討論空間。年前有本地律師疑問，提及在《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》當中，內地法院一般不願意對其所在地管轄範圍以外的資產批出保全申請，可能損害保全安排的實際效力。修例後的《補充安排》有否針對此議題？如果沒有，律政司會否向內地提出跟進？抑或建制派諸君根本不關心？

以往民主派和建制派在立法會對壘，建制派經常推說民主派玩弄議事規則，阻撓議會進行又製造流會。自從建制派主導議會後，的確缺少了吵鬧和拉布的事件，但議員表現同樣乏善足陳，更不止一次出醜。已任八年議員的梁志祥到本月才醒覺官員不是例必出席委會會議，只有議員在開會前一天前提出分開表決的要求才按規定出席。未幾，郭偉強駕車期間視像出席房屋事務委員會，不尊重會議，事後要再三道歉。

建制派若果以為立法會只剩下他們，就可以懶惰起來的話，那必然會自招苦果。立法會議員作為民意代表，不論所屬黨派，必須時刻抖擻精神監督政府。疏於職事，與只知拉布吵鬧，其實同樣是不尊重立法會的職份，只是以不同形式呈現。更何況建制派仍未獲香港大多數人認同，相當部份仍然排拒、不滿他們，他們更應用政績爭取選民支持。