失業率升、人口遷出　政府官員還在裝睡

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-18 19:07

政府統計處周四（2月18日）公佈了最新一期失業率及人口統計數字。過去三個月經季節性調整的失業率攀升至7.0%，比較再前一年同期數字3.3%上升超過一倍，至於本港人口亦由2019年底的約752.1萬人，減至2020年底的747.4萬人，是2002年以來首次出現下跌。兩組數字切實反映香港社會問題持續惡化，市民愈來愈不願意留在這個無法讓他們安居樂業的城市，是政府官員管治不善的最佳明證。

在去年底的三個月，勞工市場本來就已經隨第四波疫情爆發而再度惡化，導致失業率上升至2004年以來高位的6.6%，而上月這個數字又進一步增到7.0%，亦即更加接近2003「沙士」肆虐時期情況。失業率明顯上升的行業主要包括：零售、住宿及膳食服務業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業，而它們正好都屬於在政府抑制疫情不力情況下因社交距離措施被迫關閉的營業場所。

受疫情影響，本港失業率持續上升，畢業生求職困難重重。（資料圖片）

即使面臨着持續惡化的失業情況，政府高官卻仍拒絕設立臨時失業救濟制度協助市民渡過當下難關。今個月初，勞工及福利局局長羅致光還在立法會上表示「另設臨時失業援助金相當大程度會與各項現行措施重疊」，上周日更在電台節目威脅稱設立失業保險制度就要叫停上屆政府老早籌備進行的取消強積金對沖工作，日前還有消息指政府打算取消綜援和生果金「出雙糧」的安排，完全可見這些坐享高薪厚祿的尸位素餐之輩何其不體恤民困。

香港未能安居樂業

除了失業數字之外，同時公佈的人口統計數字也值得注意。2018年期間香港居民淨遷入約為6.3萬人，但是2019年此一數字劇減至約1萬人，而在減去單程證持有人移入後其他淨遷出人口已經有約3萬人。來到2020年，香港居民整體淨遷出更加錄得約4萬人之多，扣除1萬名單程證持有人移入後淨遷出高達約5萬人，也就是說過去一年有接近0.66%的香港人口選擇離開這裏搬到其他地方。

單程證新移民是香港現時及未來的人口增長主要來源，部分政治團體質疑這是「溝淡」港人。（資料圖片）

為了掩飾大量港人被迫得離鄉別井的情況，政府發言人竟刻意強調什麼「淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高」，可是如果這個地方真的適合當地人工作、讀書和居住，他們又怎麼需要頻繁地向外流動？看到日益昂費的樓價和其他生活開支，以及各種偏側既得利益者的社會不公現象，哪能不讓有條件的港人失望離開？

冷冰冰的本地失業率與人口數字，揭示了過去一年抑制疫情不力、管治社會不善帶來的惡果，領導港府的一眾高官對此絕對是責無旁貸。這群自詡上層精英的人，到底何時才會醒悟過來，真正拿出魄力改弦易轍、推動社會改革？