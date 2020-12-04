羅致光佛系支援　打工仔任人魚肉

第四波新冠肺炎疫情來襲，經濟復甦無期，陸續有企業在政府保就業計劃結束後宣告裁員。勞福局局長羅致光近日對就業寒冬來臨的回應，卻反映政府的抗寒措拖近乎零，無心支援失業和就業不足大軍。

港人今年冬天不易過。疫情再趨嚴峻，加上政府決定不推出第三期保就業計劃，企業原先靠聖誕新年節慶帶旺一點生意的希望可說落空。各行各業宣布裁員減薪，減輕成本以至乾脆離場。

首先要說的是，雖然兩輪保就業計劃或令失業和就業不足人口升得慢一些，惟計劃漏洞多，既未能針對幫助有需要企業，當中有人利用補助自肥，亦非直接資助僱員，保就業淪為保僱主。但隨第四波疫情來襲，政府應對策略並不該為簡單宣布不推第三期補助。

本港第3季失業率經調整後為6.4%，共有25.98萬人失業，其中20至29歲情況最嚴重。(資料圖片/鄭子峰攝)

救市措施被誇大

政府掌握就業和消費市道數據，又深諳廣泛失業如何衝擊社會，理應有兩手準備，一手協助他們再就業，另一手大力支援失業和就業不足者即時生計，而且有清晰的日程。

勞福局局長羅致光連續兩天的回應教人失望。他在周三（2日）回覆立法會質詢時重提政府正在開設2.9萬臨時職位，繼續招聘萬名公務員和設立更多再培訓課程學額。在保生計方面，他重申放寬失業綜援申請是具針對性的安全網。在周四（3日）的電台節目中，他則指寧願製造就業機會而非派錢，認為製造職位是製造希望給市民。

鼓勵工作乃正確方向，但羅致光忽視覓工的兩項難處，一是官方職位和學額杯水車薪，二是高估私人市場的吸納量。即使招聘上述兩類共3.9萬職位，計及兩萬額外再培訓學額，從數字上只能吸納現時26萬失業人士不足四分之一。再者，私人企業規模縮小多擴張少，肯定不能吸納餘下失業者。何況人和職缺不會完全相配，失業者亦可能要等一段時間才覓得心儀職位。至於大灣區青年就業計劃、本地回收廢紙和紙漿生產等，肯定要經歷重重的行政程序才能落實。遠水豈能救近火，港人等到招聘廣告之時，只怕早已耗光積蓄。

至於放寬失業綜援資格，對民生幫助實為有限。即使政府因應疫情增加健全四人家庭的資產上限一倍，金額也不過是17.6萬元，申請者非常容易超標。羅致光形容個案過去12個月總數增加近55%等同安全網有效，毋寧說香港香港有三數萬人口幾乎一貧如洗。

香港社區組織協會促政府設立失業援助金，以改善基層生活。

救濟失業者、彈性助企業

當局一方面應推出低門檻的失業救濟金，另一方面即使照顧企業，亦可以推出有時限的短工津貼，補助員工同時減輕企業開支。

以法國為例，年初僱主可以七折支付員工減少工時那部分的薪金，款項全由政府補貼。措施隨時日調節，從6月起，僱主要承擔當中的15%，到11月，比例增至24%，諸如旅遊等受疫情重創的行業則不作改動。經濟合作與發展組織（OECD）分析，此舉可以控制補助成本，同時鼓勵員工多工作。再者，補貼有助區分出在逆境下仍有能力繼續營運的企業，反而如果企業連多一點薪金也不能支付，業務根本堪虞，沒有必要勉強支援。

施政報告2020｜推大灣區青年就業計劃名額2000個

失業對個人、家庭、社會和經濟的衝擊不容多說，政府必須想方設法保就業同時保生計，而且要精準及時。如果羅致光深信紙漿廠能夠救就業，就請他和環境局共同公布建廠時間，廣聘員工，給失業者真希望。