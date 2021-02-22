【新冠肺炎】推動疫苗接種　需要策略與技巧

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-02-22 17:15

各個藥廠的疫苗供貨量遠遜預期，拖慢了不少國家的接種計劃，影響其重啟經濟活動的準備。但即使全球疫苗供不應求，英國和以色列的接種速度仍較預期理想，其中以色列更出現疫苗供過於求的現象，並有望逐步放寬封城禁令。如何推動疫苗接種，並減低部分國民對疫苗的抗拒心態，顯然防疫之路的關鍵。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）曾在本月17日斥責全球新冠肺炎疫苗分配「極不平衡及不公」，並指多達130個國家尚未取得一劑疫苗，但與此同時亦有國家的接種進度超越預期。英揆約翰遜周日（21日）公布疫苗接種計劃時表示，自去年12月推出疫苗後，該國接種比率已達總人口的四分之一，而所有成人更可望在7月底前完成注射第一劑疫苗，較原定目標提前約兩個月。由於疫苗效用漸見，英國近月每日新增確診人數亦呈下跌趨勢，約翰遜正打算逐步放寬第三次封城。

英國接種疫苗進度良好，但也比不上遙遙領先全球的以色列。截至2月中旬，以色列約有370萬民眾已注射由輝瑞研發的疫苗，即約佔其900萬人口的四成，當中更有28%民眾已完成兩次接種，而60歲以上高險組別的接種率更高達八成。同時由於疫苗供應充足，以色列當局已將接種計劃開放給16歲以上的國民。在疫苗效用上，60歲以上組別的感染率和死亡病例分別大跌56%和35%，使至以色列有望成為首個「脫疫」國家。

資訊透明 增加信心

以色列和英國的接種速度領放全球，其一原因固然是其財力優勢。以色列不只依靠聯合國的疫苗分配機制，而自行向廠房直接採購外，其出價亦非常豪爽，即以每枝23歐元的成本採購輝瑞疫苗，遠超歐盟所支付的每支12歐元，故廠方自然也願意優先滿足價高者的需求。但以色列除了財大氣粗之外，也還有其他策略，包括其不像其他國家般，要求廠方承擔起疫苗出現副作用的責任，反而更與輝端達成協議，主動向廠方分享民眾接種疫苗的匿名數據，以作疫苗改良和研究之用，而輝端則向以色列承諾，供應足夠疫苗至群體免疫作為回報。

但取得足夠疫苗應市只是第一步，不等同人人願意接種。據以色列衛生部統計，即使當局已準備讓16歲以上的民眾接種，該國的接種比率卻由1月的高峰大跌近四成，不少年青人、保守派猶太人等群組皆以靜觀其變的心態看待疫苗，而去年12月亦有民調指四分一以色列人拒絕或有意延後接種疫苗。故說服疫苗懷疑論者接種疫苗，自然成了實現群體免疫至關重要的一環。

相比之下，本港疫苗供應不多，民眾接種意願又不見活躍。我們當然不用學以色列「以本傷人」地盲擔疫苗，加劇全球疫苗分配失衡，但亦可考慮與廠方分享數據，向民眾做好說明工作，方便市民。例如，英國政府為加快接種疫苗，多管齊下地以郵件、電話等方式，主動聯絡優先群組分享資訊，同時亦會為個別年齡組別劃分次序，較仔細地向民眾闡述接種疫苗的風險，確保資訊透明和準確，特別是有效性及副作用的相關資料，以減低市民對疫苗的疑慮。港大社工及社會行政學系上周亦公布一項調查研究，建議當局強調疫苗的保護作用，提醒市民其與排除病毒檢測之不同，以免社會混為一談。隨着疫苗接種工程於本周展開，港府亦可參考上述國家的可取之處，為最後抗疫階段做好準備。