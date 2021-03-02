首次置業推遲至平均44歲　「靠父幹」殘酷現實必須打破

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-02 17:14

立法會秘書處周一（3月1日）發表有關「自置居所對香港社會經濟的影響」的研究報告，內容再度反映本港青年住屋問題十分嚴峻，當中提到35歲以下年輕人在整體自置居所戶主中的比例由1997年的22.1%跌至2019年的7.6%，而首次置業人士的平均年齡於2019年更已推遲至44歲。青年人成功在本港成家立室的例子，從數據上看屬於少數。

1997年時本港有近20萬名35歲以下人士能夠自置物業，然而二十多年過去，本港青年的住屋環境卻越趨惡化，2019年有關數字已跌至不足10萬人。按照1997及2019年底全港35歲以下人口分別為326萬及260萬計算，期間香港青年自置居所比率則是由6.07%下降至3.76%。與此同時，本港自置戶主亦出現老齡化趨勢，逾四成自置居所戶主均是60歲以上人士，近三成則已經退休，可見今日能夠負擔自置物業的青年已變得少之又少。

網民指自己與交往兩年的男友打算置業，初步計算過兩人儲蓄加向家人借錢，應有120萬作首期。（資料圖片）

欠缺居住空間 談何安居樂業

造成這種情況的主要因是樓價急速上升，令自置物業的入息門檻大大提高。自置居所住戶月入中位數由1997年的22,600元，提升至2019年的35,000元，但對比統計署同期數字，當時二人家庭入息中位數亦僅有28900元而已。本港普遍青年收入增幅過去十年停滯不前，新論壇及新青年論壇的《香港大學學歷勞工收入趨勢及溢價研究報告》便發現本港2008年至2018年期間大學學歷勞工收入中位數由3.14萬元跌至2.93萬元，但立法會秘書處研究卻顯示同期樓價錄得逾倍升幅，說明青年收入始終無法追上本地資產價格升幅，使基本居住空間變成大部分青年人負擔不起的中產玩意。

另一方面，近十年間公營或私人房屋的租戶數飈升250,200戶，但同一時期自置居所住戶卻只增加了80,200戶。新一代的青年變相被迫向業主交租，欠缺穩定生活環境，他們自然難以安心成家立室、生兒育女。根據統計處數字，2020年婚姻登記數字下跌36.7%至28,164宗，2020年首11個月的出生率急跌17%，本港死亡數字首超出生人口。對於香港的未來，本地青年已經投下「不信任」的一票。

香港置業文化早已遠離居住為本的基礎認識，房產金融化緊隨經濟金融化，將住房的主次排序完全扭曲。（資料圖片／鄭子峰攝）

解決居住問題 增建青年宿舍

青年若想搬出自住，要麼需要成功晉升天之驕子，甫畢業後月入便遠超中位數；要麼就是依靠父母支持，藉由父母資助繳付首期，即是俗稱「靠父幹」。在正常情況下，一個月入28,000元左右的家庭，每月需要儲蓄一半收入才有可能趕在四年之後支付首期置業，如此也就難怪青年無奈只能夠選擇去租樓自住。但租金支出將成為他們生活的沉重負擔，既令首期儲蓄難上加難，也使業主與租戶之間的資產累積速度出現明顯分野。

青年自置物業比例急跌，婚姻註冊數目嬰兒出生率亦創下新低，正揭示了本港並非能夠安居樂業之地。政府去年才於施政報告表示關注青年發展，但本港青年居住空間不足的問題卻越趨惡化。長遠來看，增加興建本地房屋自然是最根本辦法，可是在中短期看來如何盡快增建青年宿舍、增加公營房屋供應，藉此為青年提供更廉宜的生活空間也理應是政府當務之急。政府在口談青年發展的同時，絕不能忘記解決青年基本住屋需求，否則便只是好高騖遠的空談而已。