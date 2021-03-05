香港應把握中國國債市場的機遇

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-05 06:45

周三（3日）按中國國債登記結算公司公布的數據，外國投資者持有中國國債總值達2.06萬億元人民幣創下歷史新高。人民幣國債在眾多利好因素下，在未來將成為一項穩定具吸引力的資產。香港作為中國與世界接軌的大門，應該善用機會爭取在港發展人民幣國債市場，鞏固本港金融地位。

隨着中國經濟化發穩定，以及綜合國力的發展，人民幣國債的需求在過去一直有所有增加。雖然中國國債獲外資增持的速度在過去一個月的速度略有放慢，但人民幣國債的基本面良好，將來仍然大有吸引力。在短期而言，近期由於全球經濟恢穩，各國的債券略承受壓力。人民幣10年期國債的孳息率在2月雖然跳升了10個基點，但對比起同期美國10年期國債跳升36個基點相比，反映人民幣國債價格所受的壓力比美債要低（孳息率與債價成反比例）。這很可能是由於美國過度放債，以量寬應對經濟下行，債台高築引致美國國債需求變得更疲弱。美國聯儲局最近公開指賣國債時，認購比例就創下新低。

中國債券「成功入富」意味着全球將會有逾千億美元的資產流入中國國債市場。

中美利差吸引資金流入

長遠而言，中美利差仍然成為中國國債長期增長的動力。現時中國10年期國債孳息率約為3.28%，而美債10年期國債孳息率雖然今年已大額回升，但仍只有1.46%。中美利差接近1.9%，投資中國國債顯然比美國國債更具吸引力。在中國經濟經歷多次考驗仍然企穩的情況下，加上中國經濟發展仍然保持強勁，中美國債巨大的利差仍然是長遠誘使資金流入的壓倉石。不少外資看好中國國債潛力。去年9月，富時羅素（FTSE Russell）便宣布將中國政府債券納入其「世界政府債券指數」（WGBI），並於2021年生效。近來，法巴資產管理駐倫敦的新興市場債務負責人桑伯（Jean-Charles Sambor）亦指出中國國債仍然對全球投資者相當具吸引力。

中國國債存在巨大潛力，其發行與交易自然也有豐厚的利潤。一直以來，部分國債都會選擇在香港發行，方便吸引外資。隨着人民幣國債對外資愈發吸引，政府也應該把握已有的機會，爭取擴大香港作為人民幣國債，以至於各種人民幣債發行與交易的離岸中心。香港在「一國兩制」的結構優勢下，在掌握人民幣相關資產市場得天獨厚，去年國家便在香港發行了50億的人民幣國債。

然而，近年由於內地愈發開放，以及如倫敦及新加坡等外來競爭愈來愈大，而且2020年香港的債市也有回落的傾向，香港不能對此掉以輕心，必須居安思危。金管局總裁余偉文周三在網誌上亦寫道，亞洲債券市場整體規模偏小，多元化程度亦較低，不能有絲毫鬆懈。