英國Uber司機終「平權」　香港勞工權益待保障

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

Uber公司宣布，向其於英國逾7萬名司機提供最低工資、假期及退休供款，為其全球業務之中的首例。

英國最高法院上月裁定，Uber公司與司機具從屬及依附關係，因此後者乃前者的僱員而非自僱人士，應享有勞工權益。Uber公司經過近一個月的考慮後，宣布自本周三（3月17日）起，向其於英國的司機提供相當於收入12.07%的假期薪金、最低工資及退休金供款計劃。

圖為2021年2月19日，Uber司機伊斯蘭於英國倫敦最高法院外面拍照。（美聯社）

假期薪、最低工資、退休金

Uber的安排仍然惹來爭議，包括其計算的最低工資只限於司機接單後起計算，而不包括司機在登入程式後等待接單的時間，提供外賣服務的Uber Eats亦不適用新規定。但這已是Uber在全球業務中首次承認參與司機為僱員並提供勞工福利，而在去年第四季英國業務亦佔公司達6.4%份額，故此Uber選擇引入新制而非掀起新一波訴訟，也令部份市場人士意外。Uber負責北歐和東歐業務的高層還指出，希望其他運營商也能保障工作人員的權益。

事實上，不只網約車，隨科技發展及新經濟模式興起，世界各地也出現愈來愈多這類零工經濟的僱傭關係，但缺乏勞工保障。例如香港去年一名Foodpanda外賣員在染病後沒看醫生，擔心手停口停；Deliveroo外賣員也曾發起罷工，抗議公司削減他們的收入。在常見的僱傭關係中，這些情況也可循有薪病假、最低工資等情況得到解決，但在零工經濟的僱傭關係中，這些工作人員被視為自僱人士，因此得不到保障。

勞動有價 不應剝削

當然，也有不少人堅持這些員工為自僱，性質與傳統僱員不可同日而語。例如他們沒有固定的工作時數，有時甚至可以只短暫工作，令相關福利難以計算。去年11月美國加州亦通過了22號公投提案，確認零工經濟的工作人員屬自僱性質，不適用勞工法。也有些人擔心，若強制此類平台公司向工作人員提供僱員般的勞工權益，成本上漲將轉嫁消費者。

然而，假期和退休金等勞工權益應該是每名勞動者應有的基本保障，是企業家應當承擔的成本。各地政府之所以保障勞工基本權益，便說明現代文明社會認同勞動有價，並不認同將所謂的便宜服務建基於對勞工的剝削。

形式彈性 總有辦法

回看香港，愈來愈多人使用外賣服務及網約車，尤其是疫情之下，此類零工經濟更為常見。但網約車尚未合法化，也令相關勞工權益的保障無從談起。政府應該趕上社會變化，包括制定網約車的引入時間表，理順其與的士之間的關係。再者，正如劏房雖然往往涉及非法改建，但由於已經存在並衍生社會問題，政府亦將引入規管，可見零工經濟的勞工保障並非不可能，而只是政府不為也。

零工經濟的彈性工作模式也非抗拒勞工保障的藉口。Uber向英國司機提供相當於收入一定比例的假期薪金，便說明了勞工權益並非只有傳統的一種形式，而是可以針對零工經濟的工作模式而作出彈性調整。說到底，辦法總比困難多。