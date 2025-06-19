世界屏息以待，恐怕一場重大戰爭隨時引爆。美國航空母艦尼米茲號正在駛往中東，美國總統特朗普據報批准了攻擊伊朗的計劃，包括打擊伊朗深埋地下的福爾多鈾濃縮設施，只取決於是否——或者何時——下達最終命令。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）周三（18日）依然態度強硬，明確拒絕特朗普提出的「無條件投降」要求。若然外交斡旋破裂，不只中東將會命懸一線，更可能隨着美國的軍事介入而拖累世界步入深淵。



危機看似突如其來，然而在一年半前或許已經早埋伏線。哈馬斯2023年10月7日對以色列發動的突襲，使內塔尼亞胡幾乎成為以色列歷史上最災難的領導人。為了挽救個人聲望，以至是避免黯然下台，這位以色列總理需要一場大排場、意義「崇高」的戰爭來凝聚支持，而伊朗這個長期以來的宿敵就是完美的目標。伊朗既符合以色列人眼中永恆反猶主義者的定位，內塔尼亞胡正好以此翻身成為民族英雄。

從代理人覆滅到軍事攤牌

另一邊廂，哈馬斯與以色列陷入軍事衝突，也使伊朗數十年來精心構建的代理人網絡逐步瓦解。隨着以色列對哈馬斯以至加沙一再軍事推進，內塔尼亞胡已經洞悉了伊朗的真實實力遠非牢不可破。及至去年，以色列先是在伊朗德黑蘭境內暗殺哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh），顯示其情報網絡驚人的滲透力，就連其繼任人辛瓦爾（Yahya Sinwar）也在隨後的衝突中被擊斃。如果哈馬斯被視為「散兵游勇」，盤踞黎巴嫩多年的真主黨就更具標誌性。去年9月，以色列對真主黨發動奇襲，使其在黎巴嫩與敘利亞境內數千個傳呼機同時爆炸，指揮通訊系統陷入癱瘓，就連長年領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）也被擊斃。加上同年底敘利亞巴沙爾政權意外倒台，切斷了伊朗的陸路補給線，其第一戰略支柱已然崩潰。

外界或許尚未為意，但以色列對於伊朗已完全佔據上風，對發動本土襲擊的信心也是愈來愈大。上星期內塔尼亞胡終於直搗黃龍，對伊朗發動大規模空襲，包括精準地擊斃了伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）。以色列的軍事力量不只壓倒性佔優，而且暴露了伊朗的防禦體系不堪一擊，其戰略第二支柱被證明外強中乾。餘下的就只有第三支柱——核計劃，但其在目前的多輪空襲中很可能已經也受到重創。

毫無疑問，以色列的軍事行動赤裸裸地違反國際法，阿拉伯國家普遍視之為侵略，但問題是美國依然為其背書。特朗普政府至今不直接參戰，默許甚至支持以色列的軍事行動，顯然是希望以極限施壓的方式，逼迫伊朗在軍事威脅下屈服，從而在談判桌上簽訂一份對美國極為有利的新核協議。若然無需大動干戈而迫使伊朗「跪低」，特朗普自然可以再次凝聚國內支持者。

和平為何再次輸給戰爭？

然而伊朗「跪低」不會換來長久的和平，政權被推翻後的廢墟更加不可能帶來曙光。回到2023年，為什麼沙地阿拉伯一方面探索與以色列建交的可能性，另一方面又在北京與宿敵伊朗握手言和，正是因為中東阿拉伯世界，特別是富裕的海灣君主國，早已厭倦了意識形態和陣營對立，他們渴望在後石油年代專注於經濟多元化，與各個國家和平地做生意。事實上，就連伊朗的核心利益也在於吸引投資、發展未來，所以才會在2015年與奧巴馬政府達成《伊朗核協議》，換取與西方做生意的機會。

特朗普一手撕毀《伊朗核協議》，本來就是自製危機，為這次戰爭邊緣埋下早期伏線。在美國眼中，中東就是拉一派打一派、為其謀取私利的遊樂場。然而無論是伊朗和沙特之間的什葉派與遜尼派之爭，還是伊朗與以色列之間的所謂民族宗教衝突，歷史已經證明和平共存與經濟合作是完全可能。為什麼在拉賓領導下能夠達成《奧斯陸協議》，中東和平一度觸手可及？為什麼換了是內塔尼亞胡，換了是特朗普，以色列又再次南征北伐，兵戎相見？

中東的繁榮與未來，最不需要的就是內鬥以至是戰爭。任何阻礙中東走向大團結、強行將地區拖入戰爭泥潭的國家或政客，不但無異於破壞和平的罪人，最終也定必被歷史唾棄。相反中國在中東倡議一帶一路，就是希望經濟發展與民生改善能夠成為共同目標，再大的分歧也可以透過對話協商化解，實現合作共贏。我們決不能落入所謂文明衝突、陣營對抗的虛假敘事之中。