「並非社署跟進個案」——接二連三慘劇誰負責？

上星期三（8月6日），葵盛東邨77歲獨居長者被發現於單位內化為白骨，逝世已經超過一年半。今星期一（8月11日)，深水埗一對85歲和47歲母子倒斃家中，警方拘捕了疑有精神病紀錄的同住女兒。香港作為國際金融中心，IPO位列全球第一，企業和人才紛至沓來，為何我們的獨居長者晚景如此淒涼，不堪壓力的家庭缺乏支援？



葵盛東邨的袁婦在公屋獨居、年邁，照道理是政府或者關愛隊的潛在對象。然而她沒有被納入任何社工的跟進名單，以至在社會支援系統的雷達之外。跟三個月前葵涌石籬一邨的八旬老翁一樣，直至被房署職員上門才發現剩下骸骨，離世逾年。慘劇接二連三，已無法推諉成個別事件。我們的系統似乎只對租務問題有反應，對人的需要卻毫不在乎。

生死竟不如一筆租金重要？

若論需要，深水埗案的家庭肯定需要極大。母親八旬，47歲的兒子患有唐氏綜合症，需要定時使用暫託服務，52歲的姊姊有精神病紀錄，要定期求醫及服藥，而且案發前無業，並向朋友透露有輕生念頭。然而，這個家庭成員的資料分散於不同角落，例如是院舍服務系統和醫療系統。但不同資料未能整合，辨識出這是一個正面對困境的家庭，結果他們依然「並非社署跟進個案」。

葵盛東邨的袁婦即使未必是長期病患，但作為獨居長者以及公屋租戶，房署必然有其資料。她如果與外界沒有聯絡，樓下信箱沒有人清理，這些不是社區層面可以觀察到的異常狀況嗎？但房署若然只管租務，管理處沒有責任關懷住戶，就難怪沒有人嘗試拼湊出一個「可能已發生意外」的結論。

在其欠租數月後，房署啟動收樓程序，整個流程完全是行政導向。如果租戶例如透過自動轉帳等方法一直繳交租金，他們同樣可能在家中逝去多時也無人發現。諷刺地說，在現行制度中，一個人的生死竟不如一筆租金重要。

在深水埗案中，患有唐氏綜合症的兒子三星期未返回暫託宿舍，社工因而上門了解並揭發事件。但對於有恆常支援需求的特殊需要人士而言，三星期不能說短，但這是否意味現行跟進機制過於遲緩？

勞福局建資料庫 民政局設關愛隊

勞工及福利局上個月起試行建立高風險照顧者資源庫，或許可以彌補現有系統的不足，但其成效取決於數據的深度。如果只是整合地址、福利紀錄等「硬數據」，而無法納入社區層面的失聯、鄰里觀察等「軟信息」，當局依然可能錯信自動轉帳等正常表象，而遺漏了背後已經出事的個案。而且識別出「高風險」名單後，若沒有額外資源和清晰指引，沒有專業社工的介入，我們也仍然難以評估複雜家庭的內部壓力。

至於民政及青年事務局旗下的關愛隊，雖然旨在上門探訪，觸及隱蔽居民，但成員多為義工，未必受過足夠培訓去辨識精神健康、家庭暴力或照顧者壓力等複雜狀況。而且關係和信任需要時間建立，如果只是禮貌敲門、派發單張，缺乏持續跟進，始終難以洞察危機。即使關愛隊可以轉介專業服務，但是否有足夠資源承接，社會不無疑問。

說到底，政府必須投入資源，加強社福、照顧及精神健康服務，縮短輪候時間，確保轉介能被有效承接。如果可以為關愛隊提供專業培訓，讓他們的作用不只在於「敲門」，或許也能減少慘劇發生。更重要的是制度改革，推動房署、民政署等前線部門不止於行政事務，而是在社會保障、關懷網絡中也擔當角色，發揮作用。特首李家超形容政府政策要落到地區的「微絲血管」，可以說是同一道理。

一個社會的文明標誌在於如何對待最弱勢的群體。慘劇不只衍生死者，家屬的餘生也不會好過。在下一宗慘劇發生之前，我們的社會制度可以改革嗎？