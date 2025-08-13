中美關稅休戰再延長90天，這毫不令人意外。史無前例的是，特朗普政府竟然以上繳15%收入分成作為條件，才允許輝達（Nvidia）和AMD對華出口AI晶片（如H20和MI308）。這絕非傳統意義的貿易或者關稅政策，而是「特」色交易霸權的體現。這種手段被前美國貿易談判代表稱為「貿易政策貨幣化」，或許能讓其他國家屈服，但對於中國肯定不管用。



前年10月美國政府收緊對華晶片出口管制後，輝達為中國市場設計了「低配版」H20，以在符合法規的情況下出售性能最好的AI晶片。H20用於AI大模型訓練的算力大約僅為上一代旗艦晶片H100的15%，特朗普甚至曾經公開形容其為「已經過時的舊晶片」，並聲稱「華為也有類似的晶片」。

但今年4月，白宮依然一度禁止輝達出口H20，直至最近為了換取中國在稀土磁鐵等關鍵物料上讓步供應，竟然將出口許可與收入分成作捆綁，規定輝達必須將其在華銷售收入的15%上繳給美國政府。至於輝達今年新發布的Blackwell最新一代AI晶片架構，其降級版B30的訓練能力將是H20的五倍以上，目前黃仁勳仍在爭取白宮批准其對華出口。

又要封鎖技術 又要售華利益

一方面，特朗普只允許「低配版」晶片售華，旨在滿足中國市場需求，同時避免其挑戰美國的頂尖算力。但另一方面，收入分成協議卻如同自打嘴巴，證明所謂的國家安全只是藉口。如果是不可接受的國家安全威脅，為什麼上繳15%收入即可以售華？這既與國家安全的說法論述自相矛盾，也可能構成美國憲法所禁止的出口稅。特朗普蠻不講理當然是眾所周知，其所有說法都只是藉口，但如此赤裸裸的做法依然叫人咋舌。

美國對於印尼、越南以至是日本、歐盟的苛索，他們都難以招架，陸續簽訂了貿易協議。但中國無論是早前加徵的125%報復性關稅，還是對稀土磁鐵等關鍵物料實施出口管制，已用事實證明了其強大的反制能力。特朗普眼見中國能有效反擊，因此無法以對付日本、歐盟等的方式來對待中國。其策略因而轉向技術管制，同時以交易作為談判籌碼。

中國加強自主研發 美國輸掉盟友信任

然而，分成協議意味著中國的科技企業在購買美國晶片時，將間接把資金上繳給美國政府。原本的對等交易變成了向美國「進貢」及屈服，這是中國不可能同意的。網信辦等監管機構已約談騰訊、字節跳動和百度等主要採購方，並質疑輝達晶片可能留有「後門」，存在數據安全風險。在這樣的行政指導下，輝達晶片已經難以如預期般售華，特朗普的抽成如意算盤難以打響，中國的晶片製造商被市場看好。更何況美國曾經遊說荷蘭、日本、韓國等國家對華實施技術封鎖，如今卻又可以為了抽成而單方面改變做法，其必然要承受政治代價，盟友甚至擔憂美國未來會用類似手段脅迫它們「技術轉移」（如強迫ASML赴美設廠）。

長遠而言，中國必然加強研發晶片，以擺脫對輝達CUDA軟件生態的依賴，實現技術自主。科技領域亦不會是純粹的商業決策。長袖善舞如黃仁勳，一時公開拍特朗普的馬屁，一時又旋風式走訪和盛讚中國大陸，如今依然夾在兩國政府之間而進退維谷。騰訊最新公布的季度業績收入強勁，財報處處提及在AI領域的投入和獲益，背後更加需要高端的晶片來支撐業務。美國一天不放棄對華出口管制、技術封鎖，輝達、騰訊等科技巨頭都不得不承受各種法規壓力，但在屈從的同時又可能面對北京的行政指導和安全審查。