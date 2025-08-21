你未必懂得欣賞Labubu的「美」，但必然知道泡泡瑪特的「貴」。9992的股價年初至今大漲250%，單是周二（8月19日）公布業績後也急升了大約一成半，一再創下上市四年來以來的歷史新高。主席王寧預期全年收入可以「輕鬆」達到300億元人民幣，還預告即將發布迷你版Labubu，有望成為下一個「超級爆款」。



單日成交額逾百億元，泡泡瑪特一度超過騰訊，名列港股最活躍成交之一，總市值達到4200億元。「大摩」維持增持評級，估計其高營業利潤率將成為新常態，盈利能力有望隨海外市場發展而提升；「細摩」不但視之為中國消費領域的首選股，還認為泡泡瑪特有機會納入恒生指數成份股。有別於我們熟悉的傳統藍籌股，泡泡瑪特不是靠舖市擴張或者金融槓桿，增長而是受世界級IP（知識產權）和產品驅動。由Lisa、碧咸到C朗，每一個國際級名人的加持，都有份延續了這場Labubu熱潮。

環球資金重新押注中國市場

伴隨着消費文化的熱潮，是環球資金的偏好轉向。國際主動型基金雖然整體仍低配中資股，但低配的幅度正在收窄，並在增持阿里巴巴、小米及比亞迪等在香港上市的股份。泡泡瑪特的巨額成交不會只得散戶參與，而背後沒有國際資金支撐。內地流動性自今年6月起明顯改善，中央的反內捲措施讓投資者憧憬物價回穩，市場又預期當局推出更多刺激措施，多個因素共同推動上海綜合指數一再創下自2015年以來的十年高位。上海和深圳兩市成交額連續多個交易日在兩萬億元人民幣以上，A股總市值首次突破100萬億元人民幣。中國10年期國債息率上升，顯示資金正從債券及儲蓄存款轉向A股市場，7月份A股新開戶數目達196萬戶，按年增長超過七成。

相比起滬指的十年高位，港股近日維持在約三年高位，比上不足但仍屬牛市階段。港交所上半年收入及其他收益達141億元，按年增加三成三，股東應佔溢利85億元，按年上升近四成，兩者均創歷來半年度新高。今年上半年現貨市場平均每日成交2402億元，是去年同期的兩倍多，今年4月7日更創下單日6210億元的新高。新股集資額重回全球交易所榜首，集資額是2024年上半年的八倍以上，另外還有207宗新股上市正在處理，是去年底的兩倍多。

中概股回流為港注入新動力

港股交投活躍，一大功勞在於內地資金，以及對內地的投資。港股通成交量佔香港現貨市場總成交量兩成三，明顯是市場流動性的關鍵支柱。當中南向平均每日成交額1110億港元，是2024年上半年的接近三倍；北向1713億元人民幣，按年增長三成二。而且國際主動型基金至今仍然屬於「低配」中資股，隨着資金重新考慮市場偏好，在港增持阿里巴巴、小米及比亞迪等股份，相信離岸中資股只會更受歡迎，即使升幅或許不及A股凌厲。

環球投資者對中國市場重新估值，連帶企業也重新考慮融資渠道。拼多多上個月公布改用香港的安永會計師事務所審計今年財務報表，並視為來港二次上市的徵兆。除了應對可能發生的美國退市風險，拼多多回流亦可以擴大投資者基礎。

至於SHEIN，據報正考慮將其總部從新加坡重新搬回中國，以獲得中國證監會對在香港上市的首肯。其最先是赴美上市，但因供應鏈勞工、版權等問題受阻。其後轉往英國，雖然獲當地監管機構批准招股書，但據報不獲得中證監同意。所有與內地有實質關聯的公司，無論在哪裏註冊，在全球任何地方上市前都必須通過中證監的審核。盛傳SHEIN於上個月向港交所秘密提交上市申請，估值雖然比起前年的5000多億港元下跌接近一半，但以其龐大規模而言，IPO金額起碼數百億元，勢必帶動香港資本市場又一輪浪潮。

開拓結構優勢才能開啟大時代

港股交投活躍，最直接受惠的是政府庫房。以買賣雙方各付0.1%交易金額計算，今年上半年的印花稅收入已經超過400億元。過去政府或許視之為「意外之財」，但若然港股日均成交額穩定在3000億元以上水平，讓印花稅收入將成為庫房穩定而可持續的支柱，甚至比起地價收入更重要。問題只在於這波浪潮會否就如浪潮迭起，漲了又退，抑或由更多結構優勢支撐，令香港成為內地資金「出海」以及國際資金「入華」的不二之選。SHEIN既要面對西方的供應鏈審查，又要遵守中國的監管規定，其於香港上市的選擇恰好是不少中資跨國企業的縮影。

對於國家而言，香港的戰略地位從來都是重要的。除了企業面向國際資金之外，香港推出離岸人民幣穩定幣是可能性愈來愈大。有報道中國正考慮允許使用人民幣支持的穩定幣，方案由國務院審議，高層領導定調。香港既已實施《穩定幣發行人條例》，成為全球首批對穩定幣進行專門監管的市場之一，大有條件以穩定幣推動人民幣在全球更廣泛使用，以此金融創新工具應對美元穩定幣以至是美元霸權。目前全球穩定幣市場規模估計約2470億美元，三年後還可能增長至兩萬億美元。香港若能在這方面配合國家大戰略，金融市場的機遇遠不是新股集資或者股票成交可以比擬。

如果我們滿足於短期的財富效應，那麼浪潮終有退去一日。唯有抓住機遇推動改革，開拓更多結構優勢，當前這場資金派對才可以成為大時代的序章，而非曇花一現的煙火。