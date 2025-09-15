施政報告要有改革的「質」

新一份《施政報告》將於周三（9月17日）發表，輪廓逐漸清晰。放寬投資移民的買樓門檻，將大學非本地生限額提升至五成，推動人工智能（AI）應用，發展生態旅遊，延長新生子女的額外免稅年期，重推租置計劃，考慮調整外勞比例……



每逢《施政報告》和《財政預算案》發表前，商界要求降低印花稅、放寬投資移民門檻，可以說是「例牌」，而「購房通」的建議也可能對政府構成壓力。但另一方面，在補充勞工優化計劃下，政府「本地工人優先就業」的承諾明顯落空，飲食、建造等行業失業率攀升——本地最新失業率升至3.7%，建造業更飆升至7.2%，餐飲業亦達6.4%。勞工界強烈要求凍結甚至削減外勞輸入，設立煞停機制。他們擔心「補充勞工」變成了「取代勞工」，進一步侵蝕本地工人的議價能力。即使他們保得住飯碗，薪酬增長亦嚴重滯後，遠遠跑輸通脹。依賴廉價勞動力的內耗式發展不但難以為繼，香港市道的困難更在於租金過高和本地消費力疲弱，有待《施政報告》正視。

金融界要求延長交易時間、取消股票印花稅，社福界要求守住福利開支、增加對照顧者支援的底線，教育界希望在吸納非本地生源與支援本地學童精神健康之間取得平衡……坊間的訴求紛紜，但政府的回應不能是零星拼湊，而必須要有清晰的主軸，回答「最終目標是什麼？」，以至是「香港未來的經濟支柱立於何處？」的問題。以房屋政策為例，簡樸房只處理「最基層、最惡劣」的居住環境並不足夠，其他劏房何時才能夠告別？如果市場租金繼續上升，選擇必然減少，政府打算提供多少公營房屋予基層市民？

今年以來雖然股市回升，交投增加，但樓市依然受壓，預計全年靠穩。減免印花稅或許能帶來樓市的短暫反彈，但創造大量優質就業，才能讓年輕人看到事業發展的階梯，從根本上提升市民的收入與置業能力。經濟產業前景明朗，才是市場信心的根源。清晰的產業方向不但能給予本地市民，內地移民以至國際投資者也需要長期看好香港、投資香港的理由。

《施政報告》因此要讓人看見產業發展藍圖。北部都會區的規劃不是地產項目，而是這個城市的未來的載體。這份藍圖必須回答，哪些核心產業具有絕對優勢和巨大潛力？生命科技如何結合頂尖醫療與大灣區製造能力？數字經濟具體怎樣發展？法律服務樞紐如何利用普通法優勢？這樣我們才能制定吸引外來人才的清單，大學學科的設置也應圍繞此藍圖佈局。

去年屢談「改革」的《施施報告》若然展示了改革的「量」，本周三發表的《施政報告》作為本屆政府任內第三份，不能再不呈現改革的「質」。市民期待的不只是應急方案，新措施或者新名目，更是對經濟、對產業以至對公共行政的結構改革，讓人看見這個城市未來的路線圖。