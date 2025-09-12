施政報告是不是要all in北部都會區？

發展局局長甯漢豪周三（9月10日）在立法會表示，現階段不宜繼續推進交椅洲人工島填海工程項目的法定環評程序，並且填海工程沒有條件於本屆政府任期內開展。言下之意，「明日大嶼」已經壽終正寢，只是政府官員不會把「撤回」二字說出口而已。



交椅洲人工島項目涉及1000公頃土地供應，連通港島、大嶼山、機場、新界西以至深圳前海，作為新一代核心區域。當中300公頃熟地預計在未來十年可以出現。直至去年，政府仍然表示交椅洲人工島填海將在未來十年供應300公頃熟地，雖然預期在十年期較後階段才實現。去年《施政報告》亦都指出，「年底前啟動項目填海部分的環評程序，目標在明年完成審批工作」。

煞停交椅洲填海 房屋供應押注北都

如今距離新一份《施政報告》僅餘一星期，當局終於煞停交椅洲人工島的萬億填海工程，並清晰地表示，以「聚焦發展北部都會區」。這個決定為香港的公共財政卸下了重擔，也令發展藍圖都押注在了北部都會區這片廣袤的土地上。

交椅洲原是承載香港未來數十年增長的關鍵引擎，規劃了近20萬戶住宅和第三個核心商業區。如今引擎熄火，對香港的長遠規劃留下了真空帶，龐大的房屋供應和經濟功能由誰來承接？

答案，只有一個——北部都會區。

事實上，我們早於三年之前已經指出，北部都會區與深圳以至其他大灣區城市靠近，而且交通便利，比起尚未規劃交通基建網絡的交椅洲人工島，顯然更適合成為核心商業區，並令香港的發展分佈拉得更為平均。

如今叫停填海環評程序，意味當局也已經沒有退路，北都必須承擔起更重要的角色。地理上鄰近前海的洪水橋本身已具備區域樞紐定位，直接升格為可媲美中環的全新CBD，填補香港經濟版圖上的關鍵缺口。與此同時，北都整體的房屋供應目標，也必須重新量化，以彌補因暫停填海而造成的長遠供應損失。

北都的現實進展叫人憂心

官員曾經形容自己對加快北都發展「心急如焚」，但現實的進展叫人憂心。對比一河之隔的港深創科園：深圳園區高樓林立，匯聚了上萬名人才與數百家企業；香港園區大樓寥寥可數，甚至連基本道路交通都未完善。更不必說，貫通新界東西的交通大動脈北環線要等到2034年才姍姍來遲，而新發展區的收地至今仍在討價還價，逐寸進行。

各界的憂心溢於言表，不然為什麼有學者提出「大學先行」論，立法會議員倡議「核心區管理局」，業界領袖又主張「一港兩制」特區法案？這些此起彼落的聲音看似熱鬧，實則是對官方規劃失去信心，對北都前景集體焦慮。當前市場自顧不暇，發展商為了去槓桿、減負債而煩惱，政府更應該展示魄力。沒有人比起政府更有財政條件，更具備融資能力，更適合全面主導北部都會區的建設和發展。即將到來的《施政報告》若只得零碎的修補政策，無疑是隔靴搔癢。

在房屋供應方面，據說《施政報告》打算重推租者置其屋計劃。對於部分公屋租戶而言，這或許能回應他們的置業希望，然而客觀現實是，租置計劃並不會為市場增加任何一個新單位。其本質上只是現成住屋單位的業權轉移，甚至會減慢公屋的流轉率。政府一方面雷厲風行、鐵面無私地打擊濫用公屋，不管老的、幼的都強制遷出，但另一方面又容許租戶購置單位，令輪候人士更難上樓。要解決房屋供應的問題，根本上依然要大量增加供應，令廣大基層盡快安居，然後才能樂業。

如果北部都會區成為「另一個中環」

結果「藥方」再一次指向了那個無可迴避的事實：大規模的新土地與產業空間供應，也就是北部都會區的建設。歸根結底，香港深層次矛盾的出路就是土地規劃和潛力釋放。為什麼劏房林立，有價有市？為什麼業主加租，坐地起價？為什麼食肆要限時趕客，一杯咖啡也動輒四五十元？

如果北部都會區成為「另一個中環」，創造大量就業崗位，吸引全球科技企業和人才落戶；如果香港實現「南北雙中心」的多核心格局，數十萬居住在新界的市民可以就近就業，大大縮短通勤時間；如果新界的交通、醫療、教育、文化等基礎設施升級，提升居民的生活質素；如果金融精英、科創企業家、大學研究員、風險投資者在北都的咖啡店碰面交流，幾分鐘內步行、騎單車或搭乘快速接駁工具可以往返港深⋯⋯香港會是什麼模樣？

新一份《施政報告》最重要的問題，無疑就是如何讓北部都會區從藍圖變為現實。由提出願景至今已經四年，由「明日大嶼」和北部都會區並舉，到現在叫停填海工程，市民期待看到能夠「破局」的具體行動方案。是不是一個由最高層領導、能打破部門壁壘的中央統籌機構？市場化的區域發展公司？創新的融資方案？不論如何，《施政報告》都要為北都建設注入動力，從而為這座城市的未來投入希望。