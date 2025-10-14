中美稀土戰｜ 中國用實力地位反制美國

中國上周公布歷來最嚴格的稀土出口管制措施，美國總統特朗普強烈反彈，立即舉起關稅牌，重燃對華貿易戰火。此前北京對美經貿鬥爭通常是談談打打，有理有利有節地進行，有時候甚至願意有所退讓，讓特朗普賺取吹噓的本錢。在今年9月中旬的馬德里談判裏，中方就作出重大讓步，達成出售TikTok美國業務給美國公司控股的協議框架。這次突然痛下殺手，原因何在？觀乎在此期間的事態變化，顯然是由於特朗普政府在馬德里談判後連續出台了一些冒犯性決定，再次令了北京認其缺乏誠意，因而發起反擊，遏止美方得寸進尺。



9月29日，美國商務部發佈了一個「連坐式」出口管制新規，任何被列入美國「實體清單」的外國企業，其持股超過50%的子公司將自動被追加同等制裁；即使是只有少數股權的關聯企業，只要美方認定存在「重要關聯」，也會面臨更嚴苛的審查。美國政府雖然沒有點名中國，但明眼人都知道中國是這一政策制裁的首要對象。

美TikTok得甜頭即反咬一口

此前，美國已羅列出各種原因，把約2,000家中國公司納為制裁實體，如果加上了這個連坐規則，幾乎可以涵蓋中國所有公司，打擊面非常大。10月8日，美國商務部再次發難，把19家中國企業列入制裁名單，理由是這些企業涉嫌協助哈馬斯和也門胡塞武裝購買取得來自美國的無人機零部件。

特朗普剛在TikTok交易中得到大甜頭，就再反咬一口，挑起事端，無論如何難以友善與公平，必然迫使中方重新審視鬥爭策略。稀土本來就是中方反制美方貿易霸淩的「殺手鐗」，特朗普並非沒有吃過苦頭，令其始料不及的恐怕是中方出手之果決與強硬。北京藉此為中美互動重新劃定「紅線」，向對方表明「不怕打」，如果美國要撕破臉，中國也有足夠實力與其對抗。

稀土應用廣泛中國拿捏命脈

中國在稀土領域憑藉多年的產業與技術積累，無論在技術還是產能、市場份額上都佔據絕對的領先地位。根據國際能源總署（IEA）資料，全球61％的稀土礦產量來自中國，中國更壟斷全球92%的稀土加工市場。由於分離技術複雜且昂貴，即使美國擁有部分礦藏，仍需送往中國進行提煉。

稀土現在被廣泛應用於日常科技與高端產業中，包括智能手機、電腦、LED燈、平面電視與風力發電機、電動車電池、核磁共振（MRI）掃描器及癌症放射治療等領域。美軍的F-35隱形戰機、潛艦、雷射系統、衛星與戰斧巡航飛彈都仰賴稀土。換句話說，中國拿捏着美國和西方主要高端產業的命脈。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）關鍵礦物問題主任帕斯卡爾蘭（Baskaran）就指出，中方擁有足夠的手段和籌碼，不僅是美國企業，連全球企業都必須服從。

實力今非昔比一招有效「反卡」

中國近年在高端產業奮起直追，甚至彎道超車，當然深明道稀土的重要性，但中方之所以具體感知到它作為非對稱槓桿的戰略價值，很大程度上歸因於特朗普用粗暴手段破壞雙邊貿易關係。幾個月前，為了應對美國胡亂出台的關稅措施，中國就曾實施稀土出口管制，結果讓全球汽車產業深受震動，美國的軍工產業也深受衝擊，最後逼得特朗普不得不和中國談判。這一輪「壓力測試」讓北京更切實體會到，稀土是一張可以有效反制美國技術封鎖的戰略牌。當華府試圖在晶片等領域「卡脖子」時，北京選擇在稀土這一美國同樣無法擺脫的領域「反卡」。

戰略選擇能否奏效，取決於自身是否有相應實力支撐。過去幾年，中國的科技與軍事實力在美國猛烈制裁下有增無減，清晰證明中國的綜合實力今非昔比。雖然中國經濟在一定程度上受到影響，民生壓力不容忽視，但和全球橫向對比，表現並不算差。各界原本最擔心的是本中國的外貿會受美國關稅影響，但幾年的貿易戰打下來，中國出口在對美下降的同時，對其他國家與地區卻穩步提升，成功填補了對美出口的缺口。

今年8月中國外貿出口同比增長4.4%，9月更增長8.3%，其中對歐盟、東南亞和非洲的出口分別增長14%、15.6%和56.4%。如今對美出口只佔中國出口總量的不到10%。總體而言，中國經濟與科技發展不僅沒有因為美國制裁和中美貿易戰停滯，中國反而在全球市場開拓了新的增長點，降低了對單一市場的依賴，從而獲得了更大的戰略自主性。

中國實力反制白宮態度軟化

在軍事領域，經過過去二、三十年的發展積累，中國軍事科技與能力也進入了爆發期。不僅艦艇數量超過美軍，採用電磁彈射的航母，六代戰鬥機等高科技武器平台也正不斷湧現。而且，中國軍力主要集中在西太區域，美軍則要全球部署，在關乎自身主權與領土安全的地區軍事博弈中，中國也有更充足的底氣與堅實的抗壓能力。

特朗普在10月10日威脅向中國加徵100%關稅及取消與習近平在亞太經合組織峰會期間會面的計劃，兩天後態度即有所軟化，發文稱「希望幫助中國，而非傷害」；美國財長貝森特亦為其緩頰，稱預期「習特會」仍將舉行。這種戲劇性的態度變化，恰恰反映北京的反制確實打中美國的七寸。

拜登政府任內，美國總是說「要從實力地位出發」給中國定規矩；2019年，時任中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪用一句大白話表明，美國「沒有資格」用這種方式與中國談話。來到特朗普第二任期，中國用更鮮明的行動宣示，中國可以以「實力地位」為基礎，重塑中美博弈的規則與互動範式。這不僅戳破美方單方面施壓而無需付出代價的幻想，其背後更體現出自身綜合國力所賦予的戰略自信。