中國稀土牌將特朗普「趕盡殺絕」：最終會否「過猶不及」？

上周四（9日），中國商務部公布最新的稀土及稀土磁鐵「長臂管轄」出口管制，對相關中國稀土物項佔價值0.1%或以上的「境外製造」產品實施限制，要求企業必須先得到中國的出口許可證方能出出到其他國家或地區，同類要求也實施到使用大部分中國稀土相關技術在境外生產的產品中，而且特別列明對境外軍事用戶的出口申請原則上不許可，更表明最終用於生產14納米及以下邏輯晶片、256層級以上存儲晶片，以至製造上述製程的半導體生產設備的出口申請，將會採取「逐案審批」（按：有別於以一定時間為期的出口許可）。

雖然出口管制不等於禁止出口，而中方到12日也表明在公布措施之前已就對供應鏈的影響進行了充分評估，「確信相關影響非常有限」，但這種管制一旦成立，是寬是緊有極大調整空間。

這次誰「手上沒有牌」？

對於中方的超強力稀土牌，全球分析人士大感震驚，而特朗普（Donald Trump）的表態更讓人看清在這場「中美貿易戰2.0」中，像特朗普批評澤連斯基（Volodymr Zelensky）那樣「手上沒有牌」的是美國，不是中國。

10月9日，中國商務部公布稀土相關出口管制的「長臂管轄」法規。（中國商務部）

特朗普首先在上周五（10日）憤怒回應，力批中國在他促成加沙停火同一天宣布新的管制「非常不妥當」，是有「敵意」的命令，馬上威脅要在11月1日－－也就是韓國亞太組合組織（APEC）峰會的第二天、預期中的「習特會」之後－－向中國商品加徵額外100％關稅，而且美國也要對所有關鍵軟件實施出口管制（按：指的應該是晶片設計軟件）。

特朗普甚至聲言他本來兩周之後就要在韓國APEC峰會上與習近平見面，「但現在好像沒有（見面的）理由了」，暗示要取消「習特會」（按：中方從未確認會面安排）。

當然，特朗普在「逆境」之中也是要找理由稱讚自己：他聲言他一直感覺到中國在「埋伏等待」（lying in wait），如今中國出大招，「我跟往常一樣又被證明是正確的」。

2025年10月13日，美國總統特朗普抵達以色列本古里安國際機場，以色列總理內塔尼亞胡到場迎接。（Reuters）

不過，周五眼見美股大挫，特朗普已經急忙證明「TACO預言」依然正確－－TACO是「Trump Always Chickens Out」（特朗普總會退縮）的簡寫－－在同一天稍後，他就收回了可能不見習近平的言論，聲稱他反正也會到韓國出席APEC峰會，「所以我假設我們會見」，表明他把關稅威脅的限期設在11月1日就是要看看到時中美之間能否談出一些進展。

在剛剛過去的周末，大家都在消化中美貿易談判斷崖式崩盤的可能發展之際，正要出發到以色列和埃及為其加沙停火「領功」的特朗普還擔心大家看不清楚他真的要「TACO」了，特意在Truth Social上發文，呼籲大家不要為中國的問題擔心，「一切將會好起來」，指「高度受尊重的習主席只是有了一個不愉快的時刻，他不想他的國家陷入大衰退，我也不想，美國想要幫助中國，不是傷害它！！！」

如果說本年5月日內瓦中美經貿磋商互相暫緩超過100％的關稅、6月倫敦會談後雙方再明確放寬各自的不同出口管制等「中美緩和」是特朗普在關稅戰上「低調退讓」的話，現在特朗普「未談先和」的態度，預示着韓國APEC的「習特會」有可能會變成「逆向澤連斯基時刻」。

10月12日，特朗普呼籲大家不要為中國的問題擔心，「一切將會好起來」，指「高度受尊重的習主席只是有了一個不愉快的時刻，他不想他的國家陷入大衰退，我也不想，美國想要幫助中國，不是傷害它！！！」（Truth Social）

經過特朗普2月底大罵澤連斯基「手中沒有牌」的白宮會面之後，外國領導人每次同特朗普見面都擔心自己會突然變成了下一個「澤連斯基」，如今特朗普去見習近平，要擔心變成下一個「澤連斯基」的也許是特朗普－－當然，習近平不會像特朗普那樣不厚道，不過，他出峰APEC峰會時會否像本年9月與普京私下交談時那樣被麥克風「意外」錄得一些有關特朗普的「片言隻語」卻是未知之數。

為何稀土牌依然是「絕招」

客觀來說，特朗普這次「TACO」也可以算是「非戰之罪」：曾經是「稀土一哥」的美國，確實把稀土開採、提煉、磁鐵製造等關鍵產業「荒廢」了數十年，90年代末至2000年代之間，連最後一個稀土礦場也停運了。這種客觀「劣勢」並不能完全怪罪在特朗普身上。

中國10月9日宣布的出口管制，更不只是「長臂管轄」那麼簡單。首先，中國這次將另外五種稀土元素（鈥、鉺、銩、銪和鐿）加到出口管制列表上，一共17種稀土元素中的12種如今已在管制之列。在新增的管制元素中，鈥和鉺對於光纖通訊系統和激光技術至關重要，而銩則應用於便攜式X光設備和核反應爐；銪用於LED照明和顯示技術中使用的磷光體；而鐿則在雷射系統和冷卻系統中有重要功能。

其次，中國也將稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材制造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體，相關生產線的裝配、調試、維護、維修、升級等技術全部加入到出口管制之中，此類技術出口全都需要申請出口許可證。而且，中國公民、法人、非法人組織全部不能未經許可就為境外提供牽涉上述程序的任何實質性幫助和支持。

經過本年4月中國更為嚴格的稀土出口管制辦法之後，世界各國都在努力開拓稀土資源。這種做法本來已經困難重重，而且需時極長。而中方這種管制技術出口的辦法，在執行上將會讓外國發展中國以來的稀土供鏈應遇上更徙的學習曲線。

2016年9月16日，新疆，稀土礦產。（CFP）

而除了稀土相關的管制之外，中國也同時對鈾電池的相關物項，以及人造石墨負極材料的相關物項宣布實施出口管制。

當然，出口管制法規的公布和實施，同這些管制本身有多嚴格，並沒有必然的邏輯關係。不過，從過去半年來的經驗來看，中國使用這些出口管制法規的時候似乎是頗為嚴格的。例如中美此前達成「貿易休戰」之時，像福特、通用汽車（GM）之類的美國車廠供應商只獲得6個月的出口許可－－換句話說，到韓國「習特會」之時，這些車廠又要面臨稀土可能斷供的壓力，他們的壓力當然也自然會變成特朗普在談判桌上要面對的壓力。

即使和中國貿易衡突遠不及美國的其他國家似乎也正在面對頗為嚴厲的規管。例如中國歐盟商會就曾表示，截至9月初，歐洲企業供應商提出的141項出口申請中只得19項得到許可。

這次中國擴大稀土相關出口管制範圍，再加上「長臂管轄」的原素，將會大大增加中國對於稀土和使用稀土產品供應鏈的管控能力。由於稀土幾乎無處不在，從手機的揚聲器、麥克風、鏡頭、顯示屏、震動器等，到電腦的硬碟儲存，再到風力發電機的渦輪、需要輕而能抗高溫的飛機引擎，再到電動車馬達，甚至是半導體光刻機的零件等等，都需要用到稀土。

由於中國這次連含微量的稀土或稀土技術成分的境外製造產品出口也列入管制規定之內，上述種種產品的出口很可能幾乎都要先得到中國的許可。當然，對於像手機零件之類的出口，中國將會輕易放行，但這種管控權始終握在中國之手。而經過過去半年的經驗，不少外國廠商也認為中國相關部門對於出口許可申請的產品細節資料要求過於嚴格，有時甚或涉及商業機密，導致廠商要面對兩難困境。

MP Materials在美國加州Mountain Pass的稀土礦場。（Reuters）

而且，這次出口管制特別點名半導體相關產品，亦列明軍事用途原則上不許可出口，在以美國為代表的不少歐美國家，也引起嚴重的國家安全憂慮。

根據彭博的報道，全球唯一能生產用來製造最尖端晶片的光刻機的ASML已預計中方的稀土管制會導致出貨延誤。這種說法似乎只涉及申請出口許可的行政時間，還沒有把中國拒絕申請的可能考慮在內。

台灣方面雖然聲稱該島的晶片製造業不會受到太大衝擊，但有分析認為，雖然台積電的晶片製造可能不會受到中方新稀土管制太大影響，但是由於「長臂管轄」涉及所有包括受管制稀土的下游產品，人工智能晶片、硬碟等等的供應鏈將會受到嚴重影響－－這當然取決於中方實施起來有多嚴格。

國防產業更是重災區。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的分析表明，美國的F-35戰鬥機、維珍尼亞及哥倫比亞級別潛艇、如今可能會供應烏克蘭的戰斧（Tomahawk）巡航導彈、雷達系統、掠奪者（Predator）無人攻擊機、為傳統炸彈加上制導系統的聯合直接攻擊彈藥（JDAM）等主要武器系統都要依靠稀土。

根據美國國防部自己的說法，一架F-35就需要超過900磅稀土元素。（Reuters）

根據美國國防部自己的說法，一架F-35就需要超過900磅稀土元素、一艘維珍尼亞級別潛艇則需要9200磅。而且，國防部更強調，稀土元素在磁鐵之外也有廣泛用途，例如「車載雷射測距儀（如M1A1/2主戰坦克上裝備的）使用稀土元素，便攜式雷射測距儀和目標指示器亦如是。此外，稀土元素也應用於光纖通訊系統、經鑭拋光的光學鏡片，以及用於潛艦聲納系統的聲波傳感器。」

CSIS的分析就指出，中國正以據估計比美國快五到六倍的速度，大幅提升彈藥製造能力並取得先進武器平台和裝備，而美國在各種系統的生產本來已難以追上進度。中國實施新一輪的稀土管制之後，這種此消彼長的情況將會更為嚴重。

美國國防部本年7月已經入股美國唯一的稀土礦場公司MP Materials，成為其最大單一股東，並且以高價採購其稀土產品。美國唯一的稀土磁鐵生產商Noveon Magnetics最近也和本年在馬來西亞建立了唯一一條中國以外的重稀土生產線的澳洲稀土公司Lynas簽訂協議要在美國建立稀土磁鐵的國內供應鏈。

Lynas在馬來西亞的稀土廠房

不過，這些另尋生產線的行動在短期內難見成效。中國目前佔全球稀土開採近70％、稀土提煉90％、稀土磁鐵製造近93％的現況，在短期內並不會改變。

在中國稀土牌的威脅之下，特朗普不低頭的前提就是美國能至少在國防產業上面能夠達成稀土自主供應，不過這並不是一蹴而就的事，恐怕要等到特朗普2029年下台之後才能達成。因此，稀土戰「加碼」其實就是繼本年上半年之後再向特朗普來一招「趕盡殺絕」，使特朗普在本輪中美貿易戰中只能繼續努力嘗試尋找體面的下台階，像他早前「自主宣布」的TikTok出售協議之類一般。

貿易手段 vs 戰略工具

可是，從更長遠的角度來看，中國此刻的稀土牌確實有「過猶不及」的風險。從特朗普第一任期對華為的科技出口管制，再到拜登（Joe Biden）時代實施至今的對華高端晶片出口管制來看，出口管制往往會形成企業求變創新的壓力，華為的轉營同半導體自主研發成果，以至本年初DeepSeek大減AI模式訓練成本的技術創新，很大程度上也是來自美國的出口管制壓力。

本年4月中國大幅擴充稀土和稀土磁鐵出口管制範圍之後，世界各國已經在全力發展中國以外的稀土供應鏈，在澳洲、非洲、南美洲、南亞、東南亞都有，至少有22個稀土礦場預計能在2030年之前投產。

世界各國當然沒有像中國這樣完備的稀土產業鏈，也沒有中國累積了數十年的工藝，生產效率必然較低，但稀土其實並不稀缺，只是在礦石中的集中度很低，提煉過程有化學上的困難且會造成污染。各國全力投入、不顧成本地發展中國以外的產業鏈長遠而言是能夠達成的。

而從較短期的角度來看，世界各國還可以透過發展稀土資源回收體系和產能，以及減少或棄用稀土來回應中國的出口管制。如今，法國、加拿大、美國等國都有新的稀土循環再用廠房正在興建。而Tesla、Audi、BMW、Renault等不同車廠都有不使用稀土的汽車馬達技術，只是它們通常效能較低、體積較大和重。

8月，通用汽車與Noveon Magnetics簽署多年採購稀土磁鐵的協議。（Reuters）

如果中方的出口管制實施起來過於嚴厲，而且其提供的出口許可證也是短期性質的話，不同產業的外國廠商也只能付出更高的成本來保證供應鏈的可靠性。

中國商務部12日就表明，「中國的出口管制不是禁止出口，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批準，相關企業無須擔心。中國政府將一如既往地與各國一道，堅定維護世界和平和周邊地區穩定，共同保障全球產業鏈供應鏈穩定。」

由此可見，中方的稀土出口管制本來的用意並不是要嚴厲限制出口，也不是要擾亂全球產業鏈供應鏈，而更加像是一種應對特朗普貿易戰、關稅戰、科技戰而打出來的稀土牌，用意是要回擊美國對全球國際經貿秩序的破壞性政策。稀土出口管制是貿易手段，不是戰略工具。

然而，正如美國利用其美元國際貨幣地位去制裁其他國家一般，中國的稀土牌同樣具有非常誘人的戰略工具方便性。到底中方最後能否維持稀土牌作為貿易手段的初心，而不會輕易將它變成戰略工具？我們在未來幾周大概就能看到答案。