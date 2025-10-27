「一司六局」赴京考察　北都發展關鍵何在？

過去一個多星期，財政司司長陳茂波可謂「馬不停蹄」。他首先於10月14日（星期二）啟程前往美國，出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會後，於10月19日（星期日）回到香港。翌日（10月20日），他又出發前往韓國仁川，出席亞太區經濟合作組織財政部長會議和相關活動，並且在星期三（10月22日）直接轉往北京訪問，留到星期六（10月26日）才回來香港。



港澳辦主任夏寶龍10月25日在北京會見財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東及運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘。（政府新聞處）

司長這次訪京之旅，不但一行約四十人，而且成員包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘，總共一司長、五局長、一常秘。根據特區政府的架構，這相當於財政司司長及其轄下的六個政策局負責人全員參與。

事實上，這「一司六局」在今年5月至8月期間才先後訪問過北京（丘應樺5月，陳茂波、許正宇及何永賢分別在6月，甯漢豪7月，孫東及運輸及物流局局長陳美寶和常秘蔡傑銘分別在8月）。他們當時拜訪中央部委、港澳辦又或者北京企業，例如甯漢豪拜訪人力資源和社會保障部、住房和城鄉建設部等，陳美寶參觀北京一所智慧交通運輸系統企業，行程相對常見。

而今次「一司六局」全員訪京卻非一般的拜訪行程，而是由港澳辦統籌，北京市和河北省政府組織的考察活動。代表團星期三至四（22至23日）先到北京市考察，重點在北京城市副中心的規劃、產業發展、營商環境等，星期四至五（23至24日）再考察河北雄安新區，包括了解中關村科技園的整體規劃建設、營運管理經驗，以及招商引資和企業進駐的情況。

港澳辦的新聞稿指出，這次考察交流是要「借鑒內地城市新區規劃、建設、管理，大學城建設，產業發展的經驗和做法，更好推動香港北部都會區建設」。具體怎樣「更好」，司長陳茂波在總結此行時有更清晰的說明：「加速」推動北部都會區的招商引資和發展工作，讓北都的發展「加快」貫徹落實，「進一步加快」北都的產業發展。既謂「加速」、「加快」、「進一步加快」，豈不意味目前做得慢、不夠快、沒速度？

特區代表團有教育局的代表，是由於北部都會區涉及建設大學城，考察行程包括了參觀中國人民大學和北京科技大學分別在北京副中心和雄安新區的校區，參考區域規劃布局、校園建設以至智慧校園管理等的經驗。但從教育局並非由局長或常秘級別官員出參加，以至是港澳辦主任夏寶龍星期五接見及合照的香港政府官員，乃陳茂波、許正宇、丘應樺、甯漢豪、何永賢、孫東及蔡傑銘「一司六局」，可見建設北部都會區的更主要責任，始終在財政司司長及其帶領的六個政策局。

陳茂波星期日（10月26日）在網誌指出，「對於北都發展，有幾個值得進一步深入研究」，包括要提升發展速度，綁定目標產業，加強發展區的建設和一體化管理，推進大灣區城市群的聯動發展，以及加強與京津冀地區的合作，惟方法依然離不開拆牆鬆綁、更靈活制定和運用政策、科技應用和數字化等。

難道土地共享先導計劃不是拆牆鬆綁嗎？原址換地不正是更靈活的政策？為什麼傳統新市鎮發展模式還不夠，要推出加強版？為什麼原址換地的審批期限要延後，片區開發的規劃要對發展商的要求讓步？如果提速發展北都的關鍵只在於所謂拆牆鬆綁、政策更靈活，類似措施一再推出之後，我們不是應該早已看見成果？

怎樣才是「把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」，政府要如何「積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」，一司六局應該給出不只目前的答案。