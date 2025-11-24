黃循財錯了　該克制和降温的是日本

新加坡總理黃循財上周三（11月19日）在彭博論壇上，被問及日本首相高市早苗涉台言論引發的中日關係緊張等問題時，他回應指包括新加坡在內的東南亞國家已經與日本「擱置歷史，向前邁進」，「希望中國也持相同態度」，「以更克制的方式」處理與日本的矛盾，從而為地區局勢降温。作為在大國夾縫當中艱難生存的小國，新加坡向來與中日兩國保持友好，但黃循財這番看似中立勸和的言論，內在邏輯卻是錯得非常離譜，完全忽視日本不但不敢正視戰爭罪責、而且從未停止篡改歷史的態度。我們敢問黃循財：中日恩怨的根源，倒底是中國不放下歷史，還是日本不承認侵略？



事實上，回顧戰後中日關係的歷史演變就會發現，每當日本政府表現出對戰爭的反思和歉意，中國都願意放下歷史，向前看，以克制方式處理對日矛盾，並且展現友好姿態。

1972年9月25日，隨着美國對待中國態度變得溫和，剛剛上任日本首相兩個月的田中角榮訪華。中日雙方經過四次會談，終於9月29日簽署《中日聯合聲明》，宣布結束兩國之間的不正常狀態，而「日本方面痛感日本過去由於戰爭給中國人民造成重大損害的責任，表示深刻的反省」，中國也願意「為了中日兩國人民的友好，放棄對日本國的戰爭賠償要求」，雙方正式建立外交關係。隨後近20年，兩國關係進入戰後的「蜜月期」。

1995年8月15日，時任日本首相村山富市發表二戰結束50周年紀念談話，首次在政府層面使用「殖民統治」、「侵略」等表述，為日本所犯下的錯誤歷史由衷致歉，並通過內閣決議確立為官方立場。對此，中國給予高度的肯定和尊重。時至村山富市於2025年10月17日去世時，國家主席習近平還致唁電，形容「村山先生是日本富有正義感的政治家，也是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業」，又希望「日方同中方相向而行，以史為鑒、面向未來，維護雙邊關係政治基礎，攜手全面推進中日戰略互惠關係發展」。

與上述兩個案例相反的是，每當中日關係遇到挑戰，幾乎無一不是由日本在侵略和歷史問題上的惡劣態度所引發的——參拜供奉甲級戰犯的靖國神社、修改歷史教科書、把釣魚台「國有化」等等，不斷地在中國人的傷口上灑鹽。儘管如此，在過去很長一段時間以來，中國始終顧全大局，在官方明確表態和民間反日聲勢過後就會偃旗息鼓。可惜，中國的克制，不但沒有換來日本的反省，反而讓極右翼勢力得寸進尺，從未停止挑釁中國的行徑。

今年9月3日，中國在首都北京舉行紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，但日方竟然透過外交渠道呼籲各國政要杯葛中方活動，因為「過度聚焦歷史」，希望「避免中國主導的歷史認識在國際社會廣大傳播」。這種背離歷史正義的態度，本來就該遭到任何秉持公平正義信念的國家和人士的譴責，但沒想到，竟然會在一個向來奉行獨立自主、和平中立、平衡外交的新加坡新一代領導人的公開發言當中，得到某種程度的「迴響」。

二戰過後，日本在美國扶持之下一度成為全球第二大經濟體，也確實慷慨為很多國家提供開發援助，包括很多曾被日本軍國主義殘暴侵害的東南亞國家，看似是在用一種隱晦的方式為戰爭承擔罪責。然而，日本內部主流並未真正認識侵略錯誤，他們將1945年8月15日的「投降」稱為「終戰」而非「戰敗」，將日軍的納粹行徑美化為「解放亞洲，共同繁榮」的必要之惡，將罪無可赦的甲級戰犯供奉為國捐軀的英雄人物，將承認戰爭罪惡的歷史敘事貶低為「自虐史觀」......對外卻展現一副「愛護和平」、「強調人文」的面孔。

時移勢易，包括新加坡在內的東南亞國家，當然可以基於不同考慮選擇「擱置歷史」，而中國也有權選擇堅持正確二戰史觀、堅定捍衛歷史正義。

新加坡向來堅持「一個中國」政策、反對「態度」，自然清楚中國對於台灣問題的重視和領土統一的決心。如今高市早苗竟然以日本首相身份、公然地在日本國會宣稱，一旦台灣有事可能構成日本存亡危機事態，那麼日本就可行使集體自衛權介入台灣戰事。這不但暴露日本政客對於中國崛起的敵視態度，而且赤裸裸地顯現了他們對於台灣的覬覦，甚至是軍國主義的抬頭。將心比己，若是馬來西亞以某種理由否定新加坡的獨立，甚至暗示有意動武「收回主權」，試問再冷靜的新加坡，還可以保持克制、淡定以對嗎？

中國並非杞人憂天。事實上，日本《共同社》於11月15日和16日進行的一項全國輿論調查結果顯示，在高市以「台灣有事論」引發中日關係空前緊張之後，她的內閣支持率達到69.9%，比10月份調查增加了5.5個百分點。至於高市指「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」一說，「贊成」和「傾向於贊成」的受訪者佔比為48.8%，「反對」的則佔44.2%。對於高市提出增加防衛費以強化防衛力的方針，也有60.4%的受訪者表示「贊成」，34.7%的受訪者表示「反對」。這無疑反映日本集體意識的核心——無論他們表面如何「反戰」，但極右翼的「被害者」史觀已經成功佔據不少人的思想。

侵略者、施暴者如此，反倒要被侵略者、受害人克制降温，這是哪門子道理？

黃循財沒有評價高市言論的對錯，而是以「話已出口，無法收回」進行迴避。但是，最近剛好發生一件「話雖出口，可以收回」的小事——上周二（10月18日）舉行亞洲盃外圍賽，新加坡隊戰勝香港隊後，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉在更衣室與新加坡隊慶祝時形容香港球迷及球員像「白痴」，引發軒然大波；幸而，梁振偉及時在社交媒體上「公開致歉」和「收回言論」，又透過電郵向香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示歉意。事件因而告一段落，沒有進一步影響香港和新加坡在文體方面的友好關係。