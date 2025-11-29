宏福苑大火．觀點｜工程棚網先起火　兩部門把關成疑

大埔宏福苑五級火，逾百人命喪家園。保安局局長鄧炳強周五（11月28日）指出，初步調查顯示是宏昌閣低層的棚網首先起火，燒及包圍大廈窗戶、高度易燃的發泡膠板，繼而令宏福苑另外六座陷入火海。當局測試顯示棚網的阻燃能力達到標準，但其既然首先起火，安全問題明顯成疑。



棚網作為大廈外牆維修工程的重要部分，同時受勞工處的《竹棚架工作安全守則》及屋宇署的《竹棚架設計及搭建指引》規範。勞工處的出發點是維修工人的安全考慮，屋宇署把關的是建築物的消防安全，兩者皆要求棚架保護網的阻燃能力要符合認可標準。

屋宇署另外在《建築物消防安全守則》列明，大廈翻新及維修工程應遵守的事項，包括如在建築物周圍豎設棚架，必須使用阻燃布覆蓋；建築物內如須貯存任何易燃及可燃物料，必須存放在安全地方及避免過量囤積。

既有阻燃要求

何來易燃物料？

由此可見，不論是勞工處抑或屋宇署，從工作安全或是大廈消防的角度，用料的阻燃標準或易燃程度都是重點，屬規範範圍之內。那麼為什麼宏福苑維修工程的棚網卻會首先起火？更會有發泡膠板令火勢一發不可收拾？

更令人詫異的是，勞工處去年10月回覆宏福苑居民投訴時，竟然指出「根據現時勞工處所執行適用於建築地盤的安全條例中，並沒有涵蓋關於棚網或任何物料的阻燃標準」，並謂「棚網發生火災的風險相對為低」。即使勞工處於12月向投訴人澄清，已在巡查中檢視了棚網的產品質量證書，顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載的認可標準，但混亂的說法足以令人懷疑當局也沒有認真看待阻燃要求。

無怪乎搭棚工會代表於電台訪問中聲稱，政府只建議、而非強制使用阻燃網。根據坊間所見，全港多個大廈維修工程在宏福苑火災後收起保護網，這是否意味棚網不阻燃的問題相當普遍，勞工處和屋宇署的守則一直都只是形同虛設？

除了檢視文書

有否抽樣核實？

全港維修工程之多，棚網使用之廣泛，當局或許無法逐一測驗，依賴證明文件無可厚非。但如果接獲投訴、「一直有跟進棚架上設置棚網事宜」，亦仍然只是檢視證書，而沒有進一步查證，這不是等於只靠承辦商自律，近乎「無王管」？

除了勞工處，屋宇署在《作業備考》也規定興建和拆卸外牆工程的保護網須達到認可標準的阻燃程度，並要求在現場備存證書或評估報告以供檢查。那麼屋宇署有沒有恆常抽查？抽查的方式是只看認證文件，抑或會有抽樣核實？宏福苑八座大廈證實警鐘無法正常鳴響，不可能符合《建築物消防安全守則》。屋宇署要求「所有有關臨時關閉消防裝置的通知，必須按照消防處的要求通知消防處」，實際而言是怎樣落實？

宏福苑作為居屋屋苑，由房屋局獨立審查組負責。當局透露去年11月曾到訪宏福苑，監察宏福苑負責註冊檢驗人員和承建商現場抽樣並用火燃點棚網物料，並未發現助燃情況。而在七座大廈五級火後，亦已對未受火勢波及的宏志閣棚網採樣測試，初步並無發現不符合阻燃要求。然而，先不論客觀事實是宏昌閣低層棚網首先起火，令市民疑惑現行阻燃標準是否有所不足，更重要是審查組對宏志閣的發泡膠採樣測試後，證實為易燃物料。

主動把關查證

才有阻嚇之用

外牆翻新等舊樓維修工程可能因為屬於小型工程項目而不受法定規格要求，但對於現場的易燃及可燃物料如何存放，當局有否實地調查？對於棚網的阻燃能力是如何判斷？採購冒牌裝樽水的事件理應說明了不能只靠文件，而必須主動把關及查證，才能起阻嚇之用。

安全問題被視為至關重要，面對超強颱風，政務司司長懂得超前部署。但過去幾個月來屢有棚架起火，為什麼未曾引起相關部門的關注，遑論在風高物燥之時超前部署？發展局現在「主動」檢查棚架保護網等物料的阻燃性能以及抽樣測試，縱或是亡羊補牢，悲痛中的香港人卻難以說出一句「未為晚也」。