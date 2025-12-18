錦田竹棚榮登「世一」　建醮成為「盛事經濟」？

超過25,000支長竹、3,500支大杉，元朗錦田鄉酬恩建醮的竹棚，由十多名師傅花兩個多月時間搭建而成，約五層樓之高，已獲健力士世界紀錄認證為「全球最大臨時竹搭祭壇」。五日六夜的醮期由上星期六（12月13日）開始，今周二至三（16至17日）行香，周四（18日）以火化大士王結束醮會。連日來吸引了不少市民慕名前往，一睹「世一」竹棚。



錦田竹棚成為「打卡」潮流，惟其存在之歷史悠久。長洲太平清醮傳承百多年，大坑舞火龍相傳源自19世紀末瘟疫，而錦田鄉的酬恩建醮卻是追溯至清朝初年的遷界政策。彼時康熙政府為肅清海盜和鄭成功勢力，強制沿海居民內遷50里，不少居民流離失所，甚至頓成下人。兩廣總督周有德和廣東巡撫王來任爭取復界後，返回錦田居住的鄧氏人設壇酬恩，超渡亡魂。康熙二十四年（1685年）起至今340年，「十年一屆」的酬恩建醮據說在1945年即使經歷戰亂也沒停辦。

錦田酬恩趨盛大 竹棚技藝屬「非遺」

隨着本港都市化、人口流動以至是世俗化，維繫地方宗族本已不易，祭祀禮儀更很可能式微、失傳。但事實反而是，錦田的酬恩建醮愈來愈盛大。例如據一份研究記載，1975年那一屆總開支約21萬元，向鄧氏各人徵收百元，但至40年後（2015年）的那一屆，其費用已高達1,400萬元，並因為祖產租金累積，開支可以全由祖堂負責。其時醮棚三萬多平方呎，但今屆面積已經擴大至逾四萬呎，獲認證為全球最大臨時竹搭祭壇。

錦田建醮規模龐大，一個重要原因在於鄧氏祖堂擁有大量祖產物業，隨着新界土地價值飆升，祖堂租金為儀式提供了可靠的財政支持。新界原居民因享有丁屋、丁權等特權，不時引發爭議和矛盾，然而錦田建醮作為一項原居民主導的活動，卻能吸引非原居民參與。或多或少儀式原本以周王二公書院為核心，重點為行香、啟壇、超渡等科儀，維繫宗族的核心意識形態，但由上一屆想申報健力士，到今屆榮登「世一」，錦田建醮的展示意義亦由內部「自己人」向外擴展，設展覽介紹多種傳統手工藝，如木偶粵劇、竹紮技藝。

最能夠說明的，莫過於錦田建醮作為延續340年的宗族禮儀，雖然歷史比長洲太平清醮、大坑舞火龍等還要悠久，卻不像他們般被列入國家級非物質文化遺產，甚至連香港非遺項目也不算。然而，錦田建醮所用到的竹棚，卻因為屬於「戲棚搭建技藝」，而被納入香港非物質文化遺產代表作名錄。官方資料庫提到，戲棚以竹木臨時搭建，用作上演「神功戲」或作宗教儀式之用，不但可以「隨建隨拆」，非常靈活，而且蘊含力學及人體工學。近日維修竹棚再起討論，也令這次錦田建醮頓成焦點，不惜遠赴錦田「打卡」者眾。

外國領事曾到訪 建醮具文化潛力

事實上，去年電影《破地獄》已令作為香港非遺「傳統喪葬儀式」之一的「破地獄」受到關注。酬恩建醮的祈福、超渡、平安等價值本來已具普世意義，盆菜、老玩具、粵劇表演、華麗花牌等元素又提供了民俗體驗和懷舊情懷，原本封閉的宗族儀式因而足以面向大眾，甚至讓外國人也可以理解。早於1975年那屆，時任新界政務司鍾逸傑已出席啟醮日並致辭，1985年屆港督夫人尤彭麗雯參觀醮場，2015年屆美國、新西蘭、伊朗等駐港總領事也到訪參觀，足以證明建醮作為傳統禮儀，具備文化吸引力。

政府近年積極推廣應「盛事經濟」，錦田酬恩建醮說明了本港本來就具備傳統技藝（如竹棚）和文化歷史（如打醮），堪以在當代社會中轉化為走向公眾的「盛事」。若然簡單如元朗肉餅飯也能吸引市民慕名排隊，香港又怎會缺乏潛力和賣點？問題只在於有沒有政策支持，以及適應時代的轉化和推廣。