香港制定鐵路標準　有望破壟斷降成本

路政署周一（2月23日）公布《香港鐵路標準》，同時宣布正式成立鐵路審批組，以加快新鐵路項目的推展進程。上屆立法會議員兼鐵路事宜小組委員會主席張欣宇在「01專欄」指出，《香港鐵路標準》讓香港以更低成本享用內地的規模化效益，同時保持本地監管主導權。另一名前鐵路事宜小組委員會主席田北辰在社交平台更直言「大快人心」，表示有望打破多年香港鐵路工程顧問服務由兩間公司壟斷的局面。



曾經掌舵九廣鐵路公司的田北辰，早在2017年已曾經在立法會要求政府提供向兩間顧問公司（奧雅納及艾奕康）批出合約的比例。2018年高鐵香港段試運期間出軌，當時作為立法會鐵路事宜小組委員會主席的他，批評本港鐵路工程顧問市場缺乏競爭，罰款對顧問公司幾乎沒有影響，但限制投標又可能癱瘓鐵路工程。如今公布《香港鐵路標準》，田北辰又指出，「兩間顧問公司長期缺乏全球競爭，不求有功但求無過，在設計方面過度提高安全系數，即在沒有實際需要的情況下增加造價，明明只要戴一個頭盔，卻要戴上三個」。

當局正在推展北環線及港深西部鐵路兩個與內地相連的鐵路項目，加上近年政府嚴格控制財政開支，形成變革的契機。路政署去年9月邀得國內外鐵路專家、港鐵公司代表等簽署《香港鐵路標準》合作約章，在屋宇署授權下亦成立專責小組處理新鐵路項目的審批工作。《香港鐵路標準》督導委員會其後邀請了包括張欣宇在內的人士，制定既與國際接軌、又充分利用內地基建經驗的鐵路標準。最終在保留香港沿用的鐵路標準外，因應本地環境條件調整並引入國家和外地標準，得出《香港鐵路標準》。

善用及引進國家在鐵路建設上的經驗和技術，毫無疑問是這次制定《香港鐵路標準》的關鍵。但重要性不下於此的是，鐵路工程標準終於由政府掌握手中。須知道鐵路網絡在香港舉足輕重，每日關乎數百萬市民的日常出行，惟鐵路標準卻從無一份獨立成書的文件，只是散落在政府不同部門的指引及要求，以及港鐵公司制訂的規範。張欣宇在「01專欄」提到，如某些系統機房的設計要求仍基於上世紀客流模型和思維，與實際運營需求脫節。

政府取回鐵路標準主導權，因而一方面可如田北辰所言，吸引有競爭力的海外及內地顧問公司參與投標，另一方面亦如張欣宇所指，長遠可降低鐵路營運成本，最終惠及服務質素乃至票價調整。事實上，單是港鐵北環綫引入國家鐵路施工標準，支綫項目已可以較原定時間表提早兩至四年，建造成本降低兩至三成。

路政署調配內部資源成立鐵路審批組，承諾將處理圖則時間由以往處理首次提交圖則的60日及處理修訂圖則的30日，分別減少至30日及21日，同時規定若遇到未能在15天內解決的重大問題，會提升至助理署長級人員處理，及早介入和磋商可行解決方案。惟鐵路審批組以至《香港鐵路標準》，關乎的是北環線、港深西部鐵路（洪水橋至前海）等新項目，對於營運中鐵路的監察和規管，仍然值得完善。

當局去年指出，成立鐵路署牽涉新增經常性人手及資源需求 ，為更審慎控制經營開支，目前未為合適時機。但當時張欣宇在立法會已指出，鐵路事宜小組委員會大多數委員在不同場合清晰表示支持成立鐵路署，期望當局能落實建議。議員陳紹雄亦在會上表示，隨着鐵路規模愈來愈大， 未來的工作量繁重，例如安全規管工作，「真是需要一個獨立的鐵路署處理」。政府的財政狀況既然較去年預期為好，鐵路監管工作是否財政司司長投放資源？