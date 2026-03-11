美軍神話走下神壇　信譽破產同盟瓦解

美國長期憑藉其超強軍事實力，在全球範圍內大肆渲染「美軍戰無不勝」的神話，並把自己包裝成國際秩序與人權價值的維護者角色，試圖用這層光鮮畫皮掩蓋其霸權霸凌本質。但歷史早已多次證明，這層畫皮不過是自欺欺人的虛妄泡影。



事實上，美國才是國際秩序的最大挑戰，是二戰後挑起或捲入戰爭最多的國家，給很多國家和人民的基本生存權與發展權造成巨大災難。而從朝鮮戰爭中國人民志願軍以劣勢裝備擊潰由美國率領的「聯合國軍」，到越南戰爭美軍深陷泥潭最後狼狽撤軍，美軍的「不敗神話」也早已被戳破。2026年初，美國聯合以色列突襲伊朗的這場戰事，伊朗在絕地中針對美軍有效還擊，又再次狠狠撕下了美軍偽裝，使其霸權外表下的虛弱本質暴露無遺。

美軍從未不可戰勝

「美軍戰無不勝」的謊言，從來都經不起歷史檢驗。1950年6月朝鮮戰爭爆發，剛剛成立未滿一年的新中國，在國力孱弱、武器裝備落後的情況下，由時任最高領導人毛澤東拍板，毅然派軍入朝作戰，與當時剛剛打完「二戰」、在西方和國民黨蔣介石政權中等視為「救世主」的美軍正面開打。中國人民志願軍戰士靠着「小米加步槍」的簡陋裝備，硬生生將裝備精良、不可一世的由美軍率領的「聯合國軍」逼回三八線，最終迫使美國簽署停戰協定。這一戰，不僅打出了中國人民志願軍的威風，讓曾經瓜分中國的西方列強再也不敢對中國輕言戰爭，也打破了美軍在二戰中剛剛樹起的不可戰勝的虛妄神話。

時隔十餘年後，越南戰爭爆發。由胡志明率領的北越軍民，在中國的背後支援下，更是讓美軍顏面盡失。美國此戰直接出兵介入、投入海量兵力與先進軍備，卻依舊深陷戰爭泥潭寸步難行，不僅沒能實現戰略目標，反而付出慘重傷亡與經濟代價，最終在1975年狼狽撤出越南，從此丟掉了這個在中南半島的「反共大本營」。從朝鮮戰爭到越南戰爭，都可以清晰印證，美軍絕非不可戰勝，其所謂的強大，不過是依託裝備優勢的外強中乾。

外強中乾現出原形

本輪伊朗戰事爆發後，美軍的種種表現，再次讓所謂「強大」的神話貽笑大方，「戰無不勝」的人設再度崩塌。雖然美以在這場戰爭中明顯處於優勢，掌握了戰場主動，並且一開始就「軍事斬首」了伊朗最高精神領袖哈梅內伊，給伊朗方面造成了巨大殺傷；但伊朗超乎國際社會預期的強力反擊，也讓美軍灰頭土臉。

伊朗在遭受此次入侵後，採用「不對稱戰法」，在喪失制空權、電磁權的情況下，用簡易自製武器以出其不意、直擊要害，對美軍在中東的軍事基地、大使館發起猛烈攻勢。美軍引以為傲的至少五套薩德反導系統接連受損——這套被捧上神壇的高端導彈防禦系統，在伊朗的打擊下毫無招架之力。面對伊朗大規模導彈與廉價無人機群的飽和攻擊，美軍為保全昂貴戰機，竟被迫下令要求核心戰機撤離海灣地區基地。曾經號稱固若金湯的中東軍事部署，反而成了伊朗的靶子，瞬間淪為笑柄。美軍航母戰鬥群也被迫遠離伊朗近海，只能遠距離發動有限打擊；曾經橫行波斯灣的海上霸權，如今盡顯畏縮姿態。

國際信用徹底破產

更諷刺的是，看似強大的美軍，開戰僅數日便面臨彈藥短缺的窘境，不得不緊急從韓國抽調設備與人員馳援，甚至不得不放下身段向烏克蘭求援無人機。戰場局勢的急轉直下，也讓特朗普政府進退失據、口徑頻變，從揚言長期作戰到暗示盡快停戰，反覆變臉只為尋找台階，盡顯外強中乾的窘迫。

伊朗戰事帶來的衝擊，遠不止軍事層面的灰頭土臉，更徹底擊垮了美國的國家信譽與同盟體系。美國以談判為掩護發動突襲，「軍事斬首」他國領導人，公然踐踏國際法準則、侵犯他國主權，這種背信棄義的行徑，讓美國的國際信用徹底破產。經此一事，各國都看清了美國的面目，所謂的美式承諾、談判誠意，不過是其發動戰爭的「遮羞布」而已。

軍事同盟難經考驗

在同盟陣營中，美國的孤立處境更是觸目驚心。相較於阿富汗戰爭、伊拉克戰爭時的一呼百應，此次除以色列死心塌地鼓吹戰爭外，其餘盟友均不願捲入對伊作戰，紛紛選擇冷眼旁觀，用實際行動對美國的霸權行徑投下反對票。這種歷史性的孤立，印證了美國的霸權號召力持續衰退，靠武力脅迫維繫的同盟關係，終究經不起實戰的考驗。

這場戰事也向世界宣告，美國為所欲為的霸權時代開始落幕了。美國的軍事優勢，只能用來欺凌國力孱弱的小國，面對具備頑強抵抗意志與一定軍事實力的國家，美軍既無法實現速勝，更無力承擔持久戰的消耗。不管美國承不承認，這個曾經不可一世的霸權，都在無奈地走向衰落。