黃循財訪港折射亞洲世紀　十五五香港摒棄孤島思維

李顯龍在2014年訪問香港時，新加坡和我們的GDP仍然不相伯仲，兩個城市可謂一時瑜亮。新冠疫情過後，李顯龍在2023年，亦即卸任倒數一年之時，乘海南博鰲亞洲論壇之便再次訪問廣東，卻沒有跨過深圳河南來。是以這次黃循財訪港三天，乃事隔12年再次有新加坡總理來訪。這位新加坡總理兼財政部長上星期五（3月27日）在禮賓府與行政長官李家超會面，並在政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸等官員陪同下到訪河套香港園區，了解北都為新加坡商界和企業帶來的潛在投資和合作機遇。



由「小紅點」與「東方之珠」到「亞洲四小龍」，亞洲城市卻說着流利英語，獅城與香港總是惺惺相惜。就連他們的「規劃之父」劉太格和我們的「公營房屋之父」廖本懷也同樣在今年第一季內先後離世，這不是什麼冥冥之中的巧合，而是兩個城市的起步時間、發展階段相近，同樣在60、70年代廣建房屋，半個世紀後那一代人陸續退出歷史舞台。

再有星洲總理訪港

亞洲世紀共做蛋糕

2014年的香港正面對樓市過熱問題，「納米樓」開始湧現，其時香港特首梁振英與新加坡總理李顯龍會面，亦提到就兩地在房屋、土地規劃及基建發展的挑戰交換意見。那時梁振英期望新加坡能夠支持早日完成香港與「東盟」締結自由貿易協定，現在又來到馬年，李家超與黃循財見面時感謝新加坡支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》。如何與東盟加強經濟及貿易關係，向來都是香港政府的課題。位於東南亞正中心的新加坡，毫無疑問是最清楚東盟發展潛力的國家。當地退休外交官、國際關係學者馬凱碩一次又一次提醒我們，廿一世紀就是亞洲的世紀，亞洲的競爭不是零和博弈，而是共同做大蛋糕。

參訪北都了解河套

雙城戰略不謀而合

隨着印尼、越南等經濟增長，目前東盟的經濟規模已經與日本相約，大約是世界第五大。新加坡有整個東盟作為腹地，扮演其金融與物流核心。香港過去一段時間以為要單打獨鬥，甚至迷失於尋租經濟，單一依賴地產和金融業。北部都會區象徵着香港摒棄中環中心主義、孤島式發展，加速融入大灣區以至國家發展大局。廣東省九市以及港澳的合計GDP突破15萬億人民幣水平，已超越紐約和三藩市灣區，與東京灣區相當。黃循財這次在港了解北都整體規劃，以至是河套香港園區的產業布局及招商引資進展，象徵意義溢於言表。

香港在「一國兩制」下是通往中國內地市場的門戶，而新加坡則是拓展與東南亞的戰略聯繫。在當前全球地緣政治不確定、保護主義抬頭的複雜環境中，黃循財在博鰲論壇提到支持多邊主義，表達對中國前景的信心，李家超正好提到協助包括新加坡企業的外資拓展內地市場，同時為自身經濟注入新動力。一方面，國家的《十五五規劃綱要》支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能；另一方面，新加坡向來主張的「亞洲思維」是透過務實合作，共同提升集體韌性，而非陷入零和競爭。兩個城市的戰略方針，可以說是不謀而合。

會見多名政商要員

折射香港實力深厚

黃循財在港短短三日行程，還與終審法院前首席法官李國能、港交所前主席查史美倫、行政會議召集人葉劉淑儀和行會成員廖長江、全國政協常委何超瓊、恒隆陳啟宗、信和集團黃永光、周大福珠寶鄭志雯、盈科拓展李澤楷、嘉里建設郭孔華等見面，亦正好折射出香港在經濟、金融等多個領域皆有深厚實力。

毋庸諱言，新加坡不會害怕與香港競爭，反而更擔心一個與區域脫節、眷戀於舊產業的香港。香港深度嵌入大灣區，且與東南亞以至國際社會加強聯繫，事實上更符合新加坡的利益，共同維護亞洲的多邊主義與自由貿易，反抗單邊主義。歷史軌跡相似的新加坡與香港，向來互相借鑒之處甚多。正如「十五五」倡議開放合作、互利共贏，一時瑜亮不必然是競爭對手，當我們視香港與新加坡同為亞洲世紀的核心引擎，機遇是明顯的。