增長經濟超預期　努力轉化獲得感

本港今年第一季的本地生產總值按年上升5.9%，升幅較去年第四季的4.0%加快，為近五年來最強勁的季度增長。從主要組成部分來看，私人消費開支按年上升5.0%，本地固定資本形成總額上升17.7%，貨品進口及出口總額分別是29.9%及23.8%，增幅全部較去年第四季加快，只得服務輸出略為減慢。



今年的農曆新年較去年遲，首兩個月的經濟數據按年計變化較大，但以1月至3月作為季度整體來看，私人消費開支增長明顯加快（去年第四季是2.5%），部分原因在於受惠樓市及股票市場氣氛改善，產生所謂財富效應。具體而言，消費增長了在哪些領域，從貨品進出口的數據亦可窺一二。

佔本港貿易總額超過一半的中國內地，首季按年上升38%，拉動貨品進出口總額增長加快。按貨品類別分析，「通訊、錄音及音響設備和儀器」的增幅尤其明顯，進口按年上升八成，包括轉口在內的整體出口增加超過六成。當中，電話的貿易總額在1月至3月加起來是接近4,000億元，接年增長高達九成。這是為什麼財政司司長陳茂波說，「全球人工智能急速發展，帶動各地對相關產品和電子產品的強勁需求」。

另外一個增長明顯的數字是汽車。電動車的進口貨值在1月及2月分別接近10億元，但在3月卻逼近20億，同比增長兩倍有多。新登記電動私家車通常是每月2,000多、3,000多輛，3月卻是9,150輛，按年增加270%。原因顯而易見，電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃於3月31日結束，令原本觀望的市民提早買車，換言之相關增長有前置效應，難以期望本年度餘下時間可以維持同樣的銷售水平。

同汽車相關的一個數字變化是石油及石油產品的進口貨值。以往每月大約是60多億、70億元的進口水平，今年3月大幅上升至127億。一方面這因為美國及以色列攻擊伊朗，石油及其產品的價格上漲，另外因為預期油價將會持續上升，市場亦可能會提早增購產品，以儲存量應對價值波動。地緣衝突對本地經濟的衝擊難以估計，但正如司長陳茂波所說，本港作為國際貿易樞紐，新的增長空間和新的發展機遇也不斷湧現，加上內地的工業鏈乃全球規模最大、最完整和最具效率的，香港正好發揮自身的功能。

事實上，內地經濟增長帶動消費輸出，香港正正受惠其中。首季訪港旅客數目超過1430萬人次，按年增長17%，全年計有機會超過5,380萬人次，總消費增加至超過2,400億元。在過剛去的五一黃金周期間，訪港旅客共約119萬人次，其中內地旅客約101萬人次，較去年上升10%。

旅客持續增長加上本地消費氣氛改善，今年第一季的食肆總收益價值為284億元，按年上升1.1%，同期食肆購貨總額是91億元，按年上升3.6%。其中非中式餐館的增長較為明顯，上升逾2%，不過酒吧收益下跌約4%。從零售業市道來看，汽車及電子耐用品的首季銷售分別增加五成及三成，明顯跟電動車及人工智能需求有關。而珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的1月至3月數字亦按年上升27.6%，當中不乏旅遊業帶來的正面效果。若說訪港旅客只得「窮遊」，相信不反映事實全部。

當然無可否認，五一黃金周期間所見，不少郊區景點擠滿遊客，甚至設施不足，又或者出現衛生問題。有效處理旅客需求，令旅遊觀光可以有秩序地進行，毋庸諱言也非香港所獨有，由意大利威尼斯到日本，各地政府都留意到旅客增長可能超出景點的承載力。不論是增加承載能力、疏導人潮需求抑或管理秩序，文化體育及旅遊局不會沒有辦法，持續吸引更多旅客——內地以及外地——來港。

第一季GDP超乎預期，經濟增長的勢頭可望維持。伊朗危機牽動油價，間接影響的是物價上漲。與此同時，隨着資產市場復甦，中長期利率預期下降，有跡象顯示商舖租金正在重拾升軌。戴德梁行指首季一線街舖平均空置率跌至4.2%，中環和銅鑼灣一線街舖租金分別按季升1.1%和0.8%，高力估計核心一線街舖租金全年有望上升最多5%，世邦魏理仕更加看好核心區街舖租金升至少5%，最多可達7%。租金上漲直接影響營商環境，等於關乎經濟增長可否轉化為市民的獲得感及幸福感，值得當局重視。