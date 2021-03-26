航運業難以抉擇是否棄蘇伊士改行南非

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-26 16:38

台灣長榮海運旗下長賜號在埃及蘇伊士運河南端擱淺，整個歐亞航運因此堵塞數天，事件至今仍未解決。由於無法確定運河還得花多長時間才能恢復通行，不少航運公司表示可能得放棄行經蘇伊士，改走繞道南非好望角的航路。路透社的報道指出，有航運界人士表示這麼做會多花一周左右時間，然而事實上又是否如此呢？

雖然個別船公司聲稱想船隻改道航行，但是實際操作而言並非這麼簡單。因為無論是行徑蘇伊士抑或好望角的航道，最終目的地大部分都是歐洲地區，而要從蘇伊士運河南端入口的紅海水域折返亞丁海、再南繞好望角至歐洲，距離卻是行經蘇伊士運河的四倍以上。假設以葡萄牙對開的海域作為目的地，經蘇伊士運河入地中海的距離約為4,300公里，但繞道好望角卻是19,300公里，增加的船程足足有15,000公里之多；徜若繞道貨輪的目的地在地中海內，這個差距將會更大。

從紅海折返至好望角至歐洲的距離約為19300公里。（Google Map截圖）

經蘇伊士運河至歐洲西部約為4300公里。（Google Map截圖）

如果想要在一周內走完15,000公里，即使無間斷航行平均每小時速度也得達到85.7公里以上，而用船隻常用的速度單位即是46節速度來算，這已經是屬於快艇級別的速度了。對於正常用作運送貨櫃與原油的重貨輪來說，它們根本不可能走出這種速度。這裏不妨以今次的「罪魁禍首」長賜號為例，它作為一艘滿載22萬噸的貨輪，資訊網站Marine Traffic顯示其平均航速只有9節（16.67公里每小時）不到，亦即需要花37.5天才能走行15,000公里的額外航程。

+ 7 + 7 + 7

至於專門設計來通行蘇伊士運河的Suezmax級別貨輪，例如一艘名為Cap Leon的油輪，其平均航速也只有10.7節（19.81公里每小時），想要走完15,000公里額外路程也得額花31.5天。由此可見，噸位較大的貨運輪船若已進入紅海，它們從蘇伊士入口繞行好望角就要多花一個月以上的時間，幾乎不可能比等待運河重開要來得快。

不過，對尚未出發的貨船而言，由於它們不用從紅海中折返，相差的時間自然便會比較少，例如以亞洲出發的貨輪為例，它們從斯里蘭卡西岸繞行好望角距離只比取道蘇伊士運河約多7,000公里，而重型貨輪消化這段距離大概得要14.7至17.5天。如果蘇伊士運河重開的時間比這要長，它們走好望角路線確實亦有機會能夠避過延誤，但這始終也不是像消息人士聲稱那樣能在一周內走完的事。

從斯里蘭卡經蘇伊士至西歐約為10,400公里。（Google Map截圖）

從斯里蘭卡經好望角至西歐約為17,400公里。（Google Map截圖）

當然，蘇伊士到底要花多少時間才能開通，至今還是未知之數，但要繞行好望角的時間成本絕對不低。此處可見蘇伊士運河在全球航運體系確實具備難以取代的重要性，即使運河完全堵塞，航運公司卻仍難以在等待與繞行之間作出決定。日前有報道指個別航運商打算在一至兩日內讓屬下船隻繞道好望角，單從距離上看這種論調似乎太過倉卒，不排除只屬於向運河經營者施壓以儘快處理問題恢復航行的技倆而已。

況且這種講法背後亦可能不單是基於航行時間考慮，畢竟通行運河一直需要繳交高昂費用，不少航運公司對此早已有所不滿，而繞行好望角正好就可以節省這筆通行費。假如航運公司計算額外距離成本比在紅航海繼續等待來得便宜，它們確有可能明知多花時間也寧可繞道好望角。