鴨脷排街渡爭客　港島南躍動可待

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-30 06:45

周六（27日）香港仔兩艘街渡疑因為爭客，在鴨脷排燈塔碼頭對開海面多次碰撞。翌日海事處及水警輪在鴨脷排一帶巡邏，阻嚇街渡非法接客，部分人行山後只能原路折返，並抱怨當局的突擊巡邏令其滯留。

鴨脷排位於鴨脷洲以南，兩者之間由一個連島沙洲連接。一些市民在鴨脷洲玉桂山行山後或會南下鴨脷排，並到最南端欣賞遼闊海景，在燈塔「打卡」留念。但連島沙洲在潮漲時無法通行，一些人亦因為行山疲累而不想走原路，街渡因而應運而生，接載市民返回香港仔海濱等地。

但其實未獲批准經營街渡服務，即屬違法。政府當局發牌予指定街渡，為境內一般不能經由陸路到達的偏遠地區提供水上交通服務。鴨脷排目前不在合法街渡之列，因此海事處及水警輪周日（28日）在該處一帶巡邏時，相關街渡沒有靠岸接客。

兩艘街渡於鴨脷排燈塔碼頭對開，其中一艘街渡先撞向另一艘街渡船身並推前。（網上影片截圖）

人流不少 具發展潛力

有當日前往鴨脷排的市民指，政府應該預早提醒市民勿乘搭非法街渡，突擊巡邏反令行山客滯留。如何在加強執法的同時顧及市民需要，誠然值得當局檢視，但此次事件其實更加反映，來往鴨脷排和香港仔的需求殷切，人流不少。這除了因為鴨脷排燈塔景色之外，另一原因相信在於港鐵南港島線在2016年底通車後，令市民前往香港仔及鴨脷洲也更方便。

其實這亦正是特首林鄭月娥在去年《施政報告》提出躍動港島南的原因之一。例如發展局在2月向立法會提交的文件中，便指出南港島線開通後，「加強了黃竹坑、香港仔以至鴨脷洲等地區的對外連繫。此外，南區擁有優美的天然地貌，海陸景色宜人，以及豐富的歷史文化資源，具有極大的潛力」。

問題是，政府除了申請撥款，為躍動港島南辦事處開設月薪達18萬的總監及7名個專業及文書職系人員之外，是否真的把握對港島南的發展機遇？例如發展局有關躍動港島南辦事處的網頁，只籠統地表示「提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施」及「研究擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，並在沿岸提供更多登岸設施」，似乎未見如何善用鴨脷洲的吸引力。商務及經濟發展局聯同旅遊事務署提交予立法會的海洋公園申請撥款文件中，亦只謂「利用香港仔避風塘的漁港特色、鴨脷洲及對岸的海濱長廊」，未見具體說法。

流於空泛 往績令人憂

事實上，社會對政府的規劃及行政效率，實在有憂慮的理由。例如商討多年、2018年《施政報告》提出試行的水上的士服務，計劃連接連接西九文化區、中環碼頭、尖沙咀海濱長廊、紅磡渡輪碼頭及啟德跑道公園碼頭，惟啟用日期由去年拖延至今年下半年，而且未知會否再次押後。

另外，珍寶海鮮舫原本被列入躍動港島南的計劃之內，交由海洋公園發展，但旅遊事務署代表在本月中旬卻表示因海洋公園資源緊絀問題，目前沒有活化計劃。陷入財困的海洋公園原本要借助港島南區的人流來復興，但作為躍動港島南項目之一的珍寶海鮮舫卻又因海洋公園財困而發展無期，只能停放在鴨脷洲和香港仔之間的深灣，市民怎能樂觀？

黃竹坑、香港仔及鴨脷洲一帶本有發展潛力，南港島線便利市民，而且新冠疫情下本地遊的意欲也大大提高。天時、地利俱在，但政府能否成為人和？