蘇彝士運河塞六日後復通　全球海運生命線待保障

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-31 06:40

全球最繁忙的航道之一的蘇彝士運河，遭長榮海運旗下的長賜號堵塞六日後，終於在工作人員努力之下脫困，一場全球矚目的航運危機終告落幕。據船務新聞公司估計，運河堵塞每小時至少造成4,000萬美元經濟損失，而經運河西行的貨品每日總值51億美元，東行則為45億美元，若以六日的堵塞粗略估算，總計損失貿易額可達576億美元。此次小意外釀成如此大的經濟損失，亦令各界認真檢視現時全球海運業面對的隱憂。

自1869年開通的蘇彝士運河從地中海入橫跨亞非大陸的西奈半島的西側，再經大苦湖南循狹小的航道南下紅海，然後轉出非洲之角直出印度洋，大大縮減大航海時代歐亞商船必須繞過非洲大陸，經南非開普敦好望角的古航道，霎時將東西方的距離拉近，亦加速了上世紀全球化的進程。尤其在中國入世後蛻變為世界工廠，全球貿易總額更急增兩倍，亦令蘇彝士運河的重要性不減反增，肩負起全球12%的總貿易額，佔全球海運貿易的30%之多。

2021年3月28日（星期日），看到有Everever Given的一艘懸掛巴拿馬國旗的貨船，它橫穿蘇伊士運河，阻塞了重要水路的交通。亞洲和歐洲週二陷入單線運河。自那時以來，當局一直無法撤下船隻，並且通過運河的交通已經停止，（AP Photo / Mohamed Elshahed）

被忽略的供應鏈受影響

為全球貿易急速膨脹的需求，全球海運大型貨輪的最大噸位極限在過去25年飆升四倍，然而海運業及造船廠為壓抑成本，不斷推出一代比一代大型的貨輪，顯然為各種配套所追不上。不僅是不少碼頭都未能滿足其巨大的停泊空間，其卸載貨櫃的吊掛設備需求、岸基支援設備等諸多硬件亦未能應付此批海上巨獸，亦導致近年的海上及港口事故頻生。如此次肇事的蘇彝士運河，儘管於近年進行擴張工程，其航道仍然窄於長賜號1,300尺的船身。

而且在新冠疫情席捲全球，各國採取封關措施亦加重全球海運業的負擔，貨運成本急增逾三倍，本來疫前從東亞駛往美國的40尺貨輪成本由1,500美元急升至2020年初的4,000美元。而貨輪的延誤亦觸發全球的骨牌效應，各地碼頭本來已經要面對貨櫃短缺問題，當貨輪遲遲未能卸載其餘貨物亦因而無法上載，也令整個全球供應鏈受到長遠影響。不僅經蘇彝士運河的7%原油、食油、天然氣要改道好望角，歐洲從亞洲入口的半導體供應亦極為緊張。

電子商貿旗艦亞馬遜、阿里巴巴擁有龐大海運、搬運、物流全球網絡，在中國設有工廠的電動車先驅特斯拉，其擁有人貝索斯及馬斯克貴為全球首富兼夢想企業家，其精力皆集中於太空科技競賽，而未有對其商業帝國生命線的航海科技有任何投資。此次長賜號堵塞蘇彝士運河的意外，反映出全球海運雖為不受關注的影子行業，卻掌握着全球的經濟命脈。疫情下我們的超市商店貨品依然充裕並非必然，而海運業所面對的問題，亦值得外界關注。