市傳監管Bitcoin即跌　虛擬貨幣陷入漩渦

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-19 17:55

加密貨幣交易所Coinbase上周三（14日）上市，但據美國證監會SEC文件顯示，Coinbase行政總裁Brian Armstrong卻在上市首日已出售公司股票套現近2.9億美元（約22.5億港元），多位高層分別減持股份。加上土耳其央行宣布將於4月30日起禁止使用虛擬貨幣直接或間接購買商品或服務，美國、印度亦先後傳出消息指會對虛擬貨幣有相關監管或法律行動．種種傳言或未必成真，都已即時在加密貨幣市場上引起動蕩，Bitcoin價格自62,500美元高位一度跌至52,000元，最多重挫接近兩成。

Bitcoin急跌的其中一個原因，可謂是美國財政部有傳將出手防範企業透過虛擬貨幣洗錢，亦指財證部將起訴數間有關金融機構。不過有關消息在傳出後已被認為不可信，因為財政部提告金融機構機會不大，有關工作應由司法部來進行，而且針對多間金融機構提控實屬少見，需要刑事調查的案件也不會如此張揚。不過從市場傳出監管消息，虛擬貨幣同時下挫的客觀現實看來，已多少反映虛擬貨幣此前的高昂市值，或許是算漏了各地政府的監管可能，以及政府監管所能引致的幣值波動。

Bitcoin自62,500美元高位一度跌至52,000元，最多重挫接近兩成。（路透社）

普及、監管、再跌價？

虛擬貨幣總體市值由去年3月大約1400億升至現時超逾2萬億美元、多間企業斥資買入比特幣、Coinbase正式上市，這種逐步擴張的資產規模，意味着虛擬貨幣將可能由小眾投資者使用的另類投資產品，變成可能會在主流金融體系上廣泛應用的投資工具。當它是高風險投資品時，專業投資者在衡量風險後當然可以自行作出投資決定。但若要將波動巨大的虛擬貨幣應用在日常交易，甚至是讓廣大投資者在市場上自由買賣，政府需要保護非專業投資者避免他們在不知情的情況下冒受風險，也自然無可厚非。

要想像政府以提控、起訴等極端方式來作監管，短期內或許未必發生。但在虛擬貨幣這類現時波動極大的投資產品上投資時，政府則可能要將應用於傳統貨幣、證券交易的規則應用於虛擬貨幣的交易上，例如限制非專業投資者可以進行的交易種類，甚或要在投資產品與日常應用貨幣之間劃出清晰界限。可屆時的監管措施會對虛擬貨幣的價格有何影響，現時始終難以預測。

屆時的監管措施會對虛擬貨幣的價格有何影響，現時始終難以預測。（路透社）

市場規模狂飆 穩定幣「1:1」成難題

在虛擬貨幣的日常應用上，除了貨幣的波動問題可能導致消費者蒙受損失，市民如何在虛擬貨幣與實體貨幣之間進行兌換，也可能是另外一種風險。

為了應對虛擬貨幣波動過大，難以在日常應用的問題，虛擬貨幣市場上出現了聲稱能與實體貨幣一比一掛勾的資產，而其中一種規模較大的法幣穩定幣（Fiat-backed Stablecoin）便是USDT。它由Tether發行，是每日交易量最大的虛擬貨幣，也是幣市上常見的槓杆、期貨合約媒介，由於它獨立於Bitcoin而與美金掛勾，因此在理論上就算Bitcoin跌到變成零，USDT也應能保持其原有價值。不過，其發行商Tether卻被指其實際資產無法兌換市面上的所有USDT，而且Tether也一直沒有由第三方核發的擔保或監管報告，縱使Tether解釋其有現金以外的其他資產，但其資產種類、資產規模卻一直不明。

在監管缺席之下，這些貨幣是否「值錢」本身並無保證，甚至當各地政府如土耳其般一聲令下禁止用虛擬貨幣買入商品，也會令Bitcoin等貨幣變得虛無。就算有虛擬貨幣承諾能兌換實體貨幣，這些發行人是否有能力履行兌換責任也是未知之數。隨着虛擬貨幣的市值規模改變，這些信用問題最終便不只是少數投資者的個人損失，而是可能演變成關乎實體經濟的潛在危機。各地政府的監管介入，或許只是時間問題。