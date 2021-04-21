改寫美國副總統角色　蒙代爾留下的政治遺產

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-21 16:30

美國第42任副總統蒙代爾（Walter Mondale）周一（19日）於明尼蘇達州家中長眠，享嵩壽93歲。其為1977至1981年民主黨總統卡特副手，當政雖然僅只一屆，任內卻改寫美國副總統本來僅為禮節性的職能，確立其作為總統副手及顧問的傳統。其當副總統前後亦於老家明尼蘇達州及全國政治中叱吒風雲。儘管1984年代表民主黨力挑列根遭遇滑鐵盧慘敗，但其首度挑選女性擔當副總統候選人亦為劃時代創舉。而其卸任後仍然活躍於美國政壇，所發揮的影響力及遺產仍然長存於美國政界，或可為今日民主黨在後特朗普時代的轉型提供一點啟示。

蒙代爾出於1928年明尼蘇達州小鎮錫蘭的一個平實的牧師家庭，年少時於明尼蘇達大學的此一所公立大學修讀政治學，畢業後曾經參軍並於韓戰時服役。其退伍後於當時後返回母校修讀法律學位，1960年以32歲之齡獲州長費曼（Orville Freeman）委任為明尼蘇達州州檢察長，自此踏上從政之路。事實上蒙代爾年少時早就為明州參議員韓福瑞（Hubert Humphrey）及費曼助選，因而受兩人賞識所提攜。正當費曼、韓福瑞兩人於1960年代先後獲甘迺迪委任為農業部長及成為詹森的副總統，亦為蒙代爾進入全國政治打開了一扇大門，並於1964年接替韓福瑞的參議員議席，晉身華盛頓。

美國前副總統蒙代爾1984年挑戰時任總統列根。列根當時是美國有史以來年紀最大的總統。列根在大選辯論時一句話贏得在場人士笑聲，就連蒙代爾亦忍俊不禁。列根說：「我在這次競選中將不會拿年齡說事兒，我不會利用我對手的年輕和經驗不足來達到政治目的。」圖為1984年10月21日蒙代爾參加第二場總統大選辯論。（Getty）

卡特倚重 事事諮詢

要知道地處北方的明尼蘇達州，水文地理皆與沿岸及中西部的工業重鎮有所不同，工農色彩極為強烈，長年亦培育出獨成一國的政治傳統。當地的農工黨勢力經韓福瑞縱橫捭闔方令其與全國民主黨統合。而當韓福瑞叱吒政壇亦使明州民主黨人進入全國政治鎂光燈下，1960年代美國民權運動風起雲湧，明州因黑人人口較少，在種族平權議題上更為進取，與保守派的南方民主黨人針鋒相對。1964年詹森簽署《民權法案》，韓福瑞為首的北方民主黨人便為重要推手，亦令明州成為全國進步政治的橋頭堡。不過當時韓福瑞當詹森副總統時屈居其後且更備受排擠，亦為後來蒙代爾改寫其職能鋪路。

1976年前喬治亞州州長卡特取得民主黨總統提名，便意欲尋找擁北方進步形象，又有全國政治經驗的副手聯袂出戰。兩人最終撃敗受水門事件拖累的福特晉身白宮，自此往後四年一直合作無間。蒙代爾成為首位真正成為總統拍檔的副總統，奠下了「行動派副總統」的概念。其擁有情報簡報的全面索取權，與卡特互相統率對方幕僚，於白宮設立了個人辦公室，並確立了正副總統每周共同午膳的傳統。卡特對之亦十分倚重，事事向其諮詢，又派遣其出訪各國，並於伊朗人質危機時登上航母中途島號視察。卡特與蒙代爾任期雖於1980年敗予列根而匆匆結束，兩人卻成為卸任後在世最久的正副總統。

前港督麥理浩任期前後長達10年半，圖為1979年，麥理浩（左）迎接抵港訪問的美國副總統蒙代爾（右）。（美聯社資料圖片）

半世紀後 問題未解

處於權力頂峰身旁的蒙代爾卸任後短暫歸隱，不過很快便成為民主黨派出與列根對撼的熱門人選。蒙代爾面對在其治下美國經濟欣欣向榮的列根，本來便是逆流而上，不過其挑選紐約州眾議員費拉羅（Geraldine Ferraro）成為首名代表兩大黨出選的副總統候選人，亦為當時破格之舉。要到女性副總統候選人成功當選，竟要數到三十多年後，同樣聯袂前副總統拜登的賀錦麗。不過費拉羅迅即受其家族財務醜聞而拖累，而蒙代爾批評列根承諾不會加稅是欺騙選民，而自己則不會在加稅問題上掩飾，亦被攻撃指其一旦上任將會加稅，亦重撃其選情。結果蒙代爾遭遇歷史性大敗，全國之內只保住其家鄉明州。

民主黨遭遇八十年代連續三場大選失利後，亦漸漸放下其甘迺迪、詹森、卡特年代的進步派主張，逐步擁抱列根主義。克林頓創下的「新民主黨人」旗號，便是為市場解除監管、削弱工會力量、推動全球貿易，結果新自由主義風潮之下兩黨日益趨中，亦令國內貧富懸殊加劇，催生極右民粹的特朗普乘勢而起。去年夏天全美各地爆發民權示威，觸發點正是蒙代爾家鄉的明尼阿波利斯。在韓福瑞、蒙代爾主張的平權政策後半世紀，美國的種族問題明顯仍未解決。而七十年代明州進步政治出身的蒙代爾提倡推動社會進步、濟弱扶傾的有為政府理念，又能否在後特朗普時代為拜登治下的民主黨提供一點啟示？