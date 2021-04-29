拜登百日新政媲美小羅斯福？　重拾善治需要大破大立

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-29 13:20

周四（4月29日）為美國總統拜登上任第100日。在疫情、經濟危機和國內族群撕裂交困下，拜登面對的難題堪比上世紀30年代小羅斯福時期的宏觀環境，但其「先安內、後攘外」的施政眼光，多項大刀闊斧的改革，成功為他保住逾半支持度。惟試用期的成績表只有參考作用，如何觸及燙手的外交議題，緩解前朝留下的社會分裂，是拜登接下來必須解答的問題。

自上世紀30年代小羅斯福主政時期起，美媒漸見喜用「百日新政」作為包裝和評價新任總統。雖說單靠首100日來衡量日後的表現，未免有欠公允和客觀，但無疑對未來三年多的施政有一定啟示。《外交政策》的Michael Hirsh便將拜登與小羅斯福相提並論，指出兩人同是國家陷於危難時登場的領袖。小羅斯福須處理華爾街閃崩和歐亞的軍國主義崛起，拜登則面對百年一遇的新冠疫情、經濟崩盤和社會嚴重對立等煩惱，難度或許不下於前人。

圖為美國總統拜登與第一夫人吉爾4月25日回華盛頓白宮時，拜登與記者打招呼。（AP）

大額財政支援 加稅分配資源

拜登作為美國史上年紀最大的總統，一些人或以為他只會因循奧巴馬前朝施政，但上任百日以來其行動效率也不見得遜色。拜登至今已簽署了至少50項行政命令，箇中逾半推翻了前朝政策，如重新加入巴黎氣候協定、暫定興建美墨邊境圍牆，以及穆斯林旅遊禁令等。雖說拜登亦直言不諱地說其「沒有制定新法律，而是消除錯誤的政策」，但拜登首兩周簽署的行政命令數目，歷史上亦僅有小羅斯福可以相題並論。

要數到拜登最受歡迎的政策，莫過於是其防疫和基建計劃。在拜登牽綫下，美國參眾兩院於3月11日通過新冠疫情救濟計劃，其就業機會和扶貧規模可以堪比小羅斯福的「新政」。而拜登優勝之處，是此時民主黨於參議院並無明顯優勢，可見拜登推行新政的難度比小羅斯福更高。此外，拜登政府也訂出要在首100日完成為民眾接種1億劑疫苗的目標，結果亦只需要58日便能達成，其後的2億劑目標亦較預定時間提早一周完成，故在民調中可見愈來愈多美國人相信疫情最壞時刻已過。近日美國政府宣布完成接種疫苗者可除戴相見，對於民眾而言肯定亦是喜訊。

在政府開支激增時，拜登亦欲藉此改革稅制，以加強政府第二分配的職能。除了打算提高企業稅外，華府亦欲增加個人和資本所得稅的最高邊稅率，前者由現時的37%增至39.6%，後者則由兩成大增至39.6％，以便將所得資源再投放至「美國家庭計劃」（American Families Plan）裡的兒童照顧和醫療開支。儘管已有共和黨議員表明會群起反對，但也不失為是經濟分配正義的起步點。 當疫情暴露經濟及社會破敗不堪時，政府誠然需要大刀闊斧改革，而非再小修小補，因循守舊。

百日新政只是試用期成績表

拜登的百日新政主要是着眼於國內問題，外交政策可謂仍屬起步階段。拜登雖已落實於9月11日從阿富汗撤軍，以及承認氣候變化的重要性，但伊朗問題目前仍未見伸出橄欖枝，或直接撤回經濟制裁，利誘對方重回核武談判桌。反而伊朗更因與以色列的關係交惡而要加快發展核武，使至中東局勢詭變難料。在移民政策上，拜登政府也是舉旗不定。自拜登扭轉特朗普強硬的移民政策後，美墨邊境的移民數目急劇上升，迫得華府須打開緊急庇護，收容未成年移民。拜登曾承諾會增加今年難民配額，然而在海量移民的現實壓力下，華府早前亦撤回6.2萬配額的想法，並決定維持前朝政府1.5萬人的水平，結果惹來黨內自由派炮轟背信棄義。

拜登的支持度迄今仍徘徊在53%，略優於特朗普同期的4成，但如何收執前人種下的社會撕裂和對立才是拜登的試金石。據民調顯示，目前僅有36%美國人認為國家朝着正確方向前進，數字即使較1月時略有寸進，但也有56％和82％受訪者認為美國走上錯誤道路和正在分裂。誠然拜登在處理疫情和振興經濟上贏得民心，但這都僅是觸及兩黨爭議較少的議題，使其「百日新政」的開局不俗。但蜜月期過後，拜登終要面對兩黨惡鬥、中美和美俄關係、以至槍管等燙手山芋，故「百日新政」只是試用期的成續表。距離2022年的中期選舉只餘下一年半，拜登能否以民主選舉作為推動力，把握時間再加把勁？