撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-05 18:17

醫管局要求由下周一（10日）起，約6.5萬名需要接觸病人的員工須每七天進行自我新冠肺炎快速抗原測試，已完成接種兩劑新冠疫苗及相隔14天者可獲豁免安排。有醫生組織代表不滿安排，他們代表業界發聲無可厚非，但疫情多變，加密醫護檢測量也是為了及時堵截醫院疫情，醫護不應抗拒。

醫管局要求醫護進行抗原測試不是新猷。早在今年1月初，局方以先導形式要求約5,000名要照顧體弱或末期病症病人的員工做定期測試，到3月中加密至每周一次，到下周一把對象擴闊至6.5萬名員工，但完成整個疫苗接種過程者可選擇不做測試。

反對措施的香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀列出幾個理由：一、過往醫護的保護措施已告完善，質疑資源錯配；二、接種疫苗可獲豁免的安排不科學；三、又認為事前勞資雙方沒有就此溝通。她尤其不滿社會不斷要求醫護打疫苗，是道德綁架。

馬仲儀認為醫護人員眼見疫苗有潛在的副作用問題，也會有自身的疑慮，所以醫護的身份不代表一定要接種疫苗，認為社會不應「道德綁架」醫護，醫護人員也沒有責任為政府宣傳。（羅君豪攝）

加密檢測有必要

然而醫護每天均要接觸病人和同僚，即使做足保護措施，也不能輕視檢測的作用。誠然，抗原測試的準確度較拭子測試等方法低，但檢測過程方便，相信醫管局會為員工購入符合質素的產品。新加坡近日爆發涉及變種病毒株的醫院群組感染，先後有醫生、護士和清潔工染疫，當地政府忙於阻止疫情擴散。前車可鑑，本地公立醫院員工加密檢測也要防患未燃。

至於缺乏溝通的問題，勞資雙方若事前有商有量，爭拗當然或會小一點。但這本身並不是反對醫護加強檢測的充份理由。

彈性安排非強迫

道德綁架論更是危言聳聽。醫管局以至社會至今也沒有強迫醫護打疫苗，不論醫護或者一般市民，如對市民會對自身健康有憂慮，政府也建議他們先向醫生查詢，高風險者不必冒險。但為已接種疫苗的人士提供較便利的措施，本來就有一定道理，且中外亦然。例如政府也正研究縮減已接種疫苗者的隔離期。

當然，馬仲儀認為疫苗接種不應取代恆常抗原測試，也非沒有道理。新加坡的醫院群組個案，有染疫醫護和市民早已接種疫苗，證明疫苗不能保證零感染。因此，醫管局應考慮要求已打針的員工繼續檢測，避免走漏確診個案。

2月初，醫護罷工，大批醫護人員到醫管局大樓抗議，要求「封關救港」。 （資料圖片／高仲明攝）

回顧近年，前線醫護跟醫管局就各種各樣議題劍拔弩張，前者爭取加薪、加人手、減工作量，以至在抗疫初期要求封關、加抗疫裝備，到現在稱不滿檢測過度和被要求打疫苗，應有盡有。爭議本難免，但必先以病人和公眾健康為大前提，以公眾利益判斷誰是誰非。局方早年規劃失誤，未有要求政府停止削資削服務，又懶理管理缺失，導致醫生犧牲照護時間應付文書會議，醫護抗議有理有據。但醫護亦切忌上綱上線、事事政治化。今回局方要求加密檢測，原意也是及早測出染疫個案防爆發，措施其實值得社會歡迎。