樣本檢測包被囤積　陳肇始不能只知呼籲

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-06 17:17

變種新型冠狀病毒傳入社區，加上多個行業員工需要每14日進行檢測，市民對檢測樽的需求大增，在網絡銷售平台上亦變得有價有市。周三（5日）有電視台報道指購物網站「Carousell」上一度有人將本來免費的檢測樣本瓶以20至25元「代取費」標價出售。自疫情以來政府資源已不止一次遭人用作牟利，這不僅有如白白浪費公帑，更會令有需要的市民得不到充足物資，阻礙防疫。

政府在過去數月增加大量檢測中心名額，也在每日增派了3.3萬個樣本包，但食物及衛生局長陳肇始周三（5日）回應立法會議員提問時表示，政府在過去數月每天收集的樣本瓶數目約為派發量的一半，呼籲市民及機構無須過度索取樣本收集包。這可能意味為數不少的樣本瓶已被市民留作儲備，甚或透過不同途徑流出市面。

網上有人販售相信來自各個派發點的樣本包，部份貨品圖片上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」。（資料圖片）

政府早知派發多而收回少

政府的問題並非樣本包真的不足，而是政府無法讓市民感到樣本包的供應充裕。早在今年2月，政府開放食肆、美容院、健身中心等行業可重開後，樣本包的需求已經急增，結果便是市民鬥早起床，一大清早到各處搜羅，而每位市民為免每次都要大費周張，所以又一次領取多個，讓這些樣本包的供應陷入惡性循環。

從陳肇始的說法看來，政府理應在數個月前已知有關情況，但政府竟於近日變種病毒來襲時僅呼籲市民不要過度索取，「以便其他有需要的市民也可領取樣本收集包作檢測之用」，仍未有實際措施保障檢測包更有效分配，不論反應速度或積極性也難言合格。立法會議員柯創盛便提議，政府可以限制市民的領取數量，市民在港鐵站上使用多張八達通領取樣本包的做法，也應授權讓現場職員禁止。不論是否合適，市民多取、濫取的問題至少並非不能解決。

網上有人販售相信來自各個派發點的樣本包，部份貨品圖片上印有「衞生署」字眼及標誌，每個收取約25元「代取費」。（資料圖片）

再次浪費資源而未見改善

這種防疫物資上的資源管理問題，政府已非第一次遭人詬病。早在疫情初期全城瘋搶口罩時，已有媒體發現懲教署製造的CSI口罩在市面有售，甚至跟蹤到疑似CSI口罩的易手過程。申訴專員公署隨後發現政府多個部門處理過期口罩的程序模糊，未能杜絕有人將政府口罩轉售的可能。如今市場上一再出現政府免費的防疫物資，這更見是政府未能在發放制度上防止物資轉售，防疫前事的教訓，香港政府明顯未能吸收。

其次，防疫物資接二連三出現黑市價，這已暗示政府的原有措施無法準確回應社會真實供需。歸根究柢，政府既要求各行各業需要檢測才能復工，最理想做法本是將樣本包送到有需要的工作場所，讓市民免卻排隊撲樽之苦。但是政府的復工措施，一直似在寄望僱員自行到郵局、港鐵站等地一大清早排隊領取。加上政府面對市民囤積物資，目前仍只是增加樣本包供應，而非從分配方法上根治問題，就彷彿是以更大的資源錯配來應對資源錯配。正如陳肇始指出，樣本包根本遠遠未盡其所。政府資源分配的過程馬虎，才是令防疫物資有價有市的根本弊端。