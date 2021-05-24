相互了解才能相互尊重｜于品海

撰文： 于品海 最後更新日期： 2021-05-24 17:00

中央政府了解香港嗎？



顯然不了解！如果了解，它為什麼是在騷亂之後才意識到香港民情如此不滿？香港回歸了二十多年，社會騷動不是偶然事件，說遠的就有2003年的五十萬人示威，近一些是2014年的佔中和2016年的旺角騷亂，最嚴重的則是2019年這一次反修例騷亂。作為持續觀察它過去幾十年發展的人，我深信中央政府具備卓越的治國理政能力，處事絕不草率、心思縝密，更不是遇事避難的政府，然而，所謂百密一疏，香港政情確實有可能被忽略的地方，這也讓我們更能明白，「一國兩制」這個偉大創新並不是說幾句話就能成功，更不是因循守舊可以實現的。

「慎易以避難，敬細以遠大」，這是國家主席習近平喜歡用來告誡官員的一句話，意思是處理容易事情時不要輕蔑，有了戒慎之心，足以避免讓其成為難以處理之事；處理小問題亦抱持敬畏態度，大麻煩就會離你很遠。這句話用來分析香港問題很是恰當。不少內地朋友都認為，香港一直管得不錯，內地才是近幾十年發展起來，很多東西還在學習香港的經驗，又如何幫助香港？這種觀察事後證明是錯誤的。只要深究一下，中國共產黨信奉歷史唯物主義，它如何會看不懂資本主義的發展規律，包括在光鮮表面之下隱藏的各種系統弊端？但是中央政府過往的確輕視了香港政情的複雜性，以為是易事、小事，「井水不犯河水」就可以了。香港不少人埋怨中央政府只知道與商界溝通，看不見香港的深層次問題，負責香港事務的港澳系統就更是失焦，或許還誤導了中央政府，以為香港政治混亂只是一小群人在鬧事。然而，2003年的示威不就已經提醒了中央香港政治的複雜性，董建華先生因而中途離任；2014年佔中將矛盾主體聚焦到年輕人身上，梁振英先生不亦因此不再尋求連任？香港有句俗話，「遲到好過無到」，中央政府近年終於意識到治港政策的不足，所以在中共十九屆四中全會做出徹底改革的決定，包括改變治港體系的人事結構。

香港人了解中國共產黨嗎？

顯然不了解！如果了解，為什麼會意識不到它將採取嚴厲手段制止騷亂，要到它果斷為國家安全立法，甚至調整選舉制度，確保違反國家安全的抗爭派無法進入權力體系之時才如夢初醒？香港人不蠢，也不是活在虛幻世界裡，然而，長時期受自由主義意識形態主導的政論洗腦，對內地建立了根深蒂固的偏見，對不熟悉的論述建立了屏障，聽不到來自中央政府的警示，更看不見國家治理的極大進步。年輕人衝動尚可理解，泛民的頭面人物竟然也投機放任，毫不尊重香港的政治倫理，荒謬到將政治前途寄託在英美政客手中，如此無知愚昧，難道是出於有足夠的了解嗎？

「慎易以避難，敬細以遠大」，這是國家主席習近平喜歡用來告誡官員的一句話。（資料圖片／新華社）

「天堂」假像遮蔽了香港的大轉型

我多次提及「以小事大以智」的道理，它很容易明白，卻不容易做到，原因很簡單，離不開人的無知和傲慢。我翻看激進泛民從政者之前的論述，他們不知道是根據什麼理據認為香港和中央政府擁有相同政治地位。在政治中，無自知之明，不知道對手實力，是要付出沉重代價的。要了解對手，首先要明白它的存在以及存在的道理或背景。何謂大，也就是可以「壓」小，無論這是指力大力小、錢多錢少，甚至可以是籃球賽中的身高比較。表面看關係是給定的，現實中，智者還是可以管理好兩者關係，避免造成「以大壓小」的結果，而愚者就會適得其反。

就以《基本法》23條立法為例，香港社會長時期不願意立法，手段不至於讓中央政府難以接受，結果是十七年都沒有寸進。2014年中央提出特首選舉831方案，被香港立法會否決，這是中國歷史上第一次下級議會否決了人大常委會決定，中央政府從容接受，但一旦有人無理取鬧，中央政府隨即自行完成國安立法及修改選舉機制，這不正好說明它之前是如何堅守忍讓態度？前後差別，有目共睹，不是不可為，只是不願為。反修例騷亂之後的發展只能證明以卵擊石的無稽，毛澤東在《滿江紅．和郭沫若同志》中寫道，「螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易」，詞句的背景雖然不一樣，但還是可以用來提醒自以為是的人：早知今日、何必當初。

「了解」是極難做好的工作，更何況這是大轉型時代的「了解」。何謂「大轉型」？用來描述過去幾十年內地的發展很容易讓人明白，但要認識到香港過去幾十年也正在發生「大轉型」卻並不容易。事物發生轉化，從表象看是簡單而清晰的，但內裡發生的轉化就難以辨識。內地在過去幾十年不論是表象和本質都發生巨大變化，一般人只看到了表象，以為就明白變化的意義，其實只是管中窺豹，知其一不知其二，但至少知道有變化發生了。然而，因為膚淺的認識，亦可能出於政治狡辯，很多人將內地幾十年來的發展說成是不可持續，企圖誤導大家中共國家治理的本質沒有變化，以此為理據推銷中國崩潰論，以致一些缺乏獨立判斷的香港人被洗腦，中毒極深，甚至明知是謊言亦無法自覺，結果就是什麼變化都不願看見，更不必說「了解」。

香港高樓大廈林立、五光十色，不少內地人認為這就是天堂，事實上香港從來不是天堂，一些人甚至認為它金玉其外、敗絮其中，早就華而不實，徒有其表。不論對以往的評價如何，今天的社會共識就是香港身處深層次矛盾，社會貧富差距嚴重，在高聳入雲的亮麗大廈背後竟然到處都是劏房，表面光鮮，走進去卻不堪入目，政治不穩與此緊密相關。只看表面，一般人難以看透本質發生的變化，就好像沒有多少人清晰看見美國的深層次問題，很難理解它為什麼槍擊罪案頻發、毒品氾濫，種族歧視從立國至今都無法解決，如果經濟真的如此強盛，就不需要通過印鈔度日長達十幾年。對於香港，中央沒看清其內在變化，香港的精英則因為各種原因對變化視而不見，一般人估計是羞於啟齒，不願意接受現實，承認自己是制度的輸家，結果都被埋在意識形態的喧囂中。

中美關係過去幾十年發生了翻天覆地的改變。（資料圖片／路透社）

從中美博弈看清央港關係本質

如果無法相互了解，就不可能建立相互尊重。香港和內地的關係並不對等，但不少香港人對內地，甚至是中央政府，卻擺出難以理解的傲慢，讓建立符合相互身份的關係變得不容易。雖然央港關係份屬中央與地方關係，不同於中美之間的對等主權國家關係，但通過了解中美的關係，或許也可以更好理解香港和內地關係應有的本質。

中美關係過去幾十年發生了翻天覆地的改變。從尼克遜在中美沒有邦交的情況下飛到北京尋求外交破冰，卡特總統放棄與台灣的邦交正式與中國建立外交關係，到今天美國政客發起毫無勝算的貿易戰，甚至在毫無事實根據下荒唐至極地用「種族滅絕」來批評中共的新疆政策，這些歷史上的波動發展讓大家更好知道美國政治是如何根據利益需要在友善和醜陋之間左搖右擺。

就以以巴衝突、敘利亞內戰，甚至是土耳其和亞美尼亞的爭議等為例，事實與正義對美國政客無關痛癢。美國扮演什麼角色完全取決於自身政治需要，這解釋了美國為何阻止聯合國安理會討論以巴衝突，又為何從開始時積極參與推翻阿薩德政權到後來躲在庫爾德及其他叛軍背後，在亞美尼亞問題上也只是到了有政治需要才改變對土耳其的圓滑姿態。既然美國國內的種族歧視，槍支和毒品氾濫等基礎社會治理議題都可以被政治玩弄得毫無辨識性，國際事務就更容易被操作得體無完膚。

美國政客不知羞恥，任何時候都會將問題的責任說成是對手的，牽涉到內政就是敵對政黨，國際事務就必然是其他國家的行為所引發。他們時常以道德判官的姿態指控他人玩弄權術和假新聞，但美國自己恰恰是其最主要生產與出口者，只因為它壟斷世界輿論平台，它的無恥才難以被揭發和批評。中國的崛起必然會遇上這個狂妄自大的政治流氓，但任何人都沒有必要去與美國爭辯，因為根本不可能改變它，裝睡的人是無法叫醒的。中國需要做的是從戰略高度來審視如何在很長時期的衝突環境中維繫中美關係。

中美關係當然重要，兩者之間的經濟交往牽涉到兩國人民的基本生活需要，甚至直接影響世界經濟發展，但已經不存在誰需要誰的問題。美國的民粹政治讓經貿關係被搓圓壓扁，還借用香港和台灣議題嘩眾取寵，政客們樂此不疲。這是因為中美關係交惡在今天的美國能起到將內政失敗責任推卸出去的作用，美國選民雖然早就表達不相信政客，但大家還是會被虛假陳述所誤導，結果是現實利益和政治天平在選舉期間只會跟隨更能作秀的政客擺動。

在特朗普執政期間，中美爆發貿易戰，圖為特朗普卸任總統後，2021年2月在美國佛羅里達州演講（Getty Images）

美國的政治文化讓選民無法接受政府不去維護美國的獨大地位，以致被扭曲了的最大社會共識竟然是阻擋中國崛起。但中國崛起趨勢的形成是過去幾十年發展的結果，美國精英們後知後覺，受到民粹聲音批評之後認為這種發展不利於他們的選情，開始通過扭曲事實的方式來挽救。他們謊稱中國有計劃挑戰美國的霸主地位，但這說法本身就是虛假的。就算是美蘇冷戰，蘇聯解體也是因為自己的治理不彰，美國被動地成為唯一的超級大國。中國的衰落或復興也有着自己的規律，不會因為美國做什麼不做什麼而發生。中國一旦成功發展經濟，提升人民生活，以它的人口規模，當然就會在經濟總量上取代美國，當年美國超越中國或歐洲，就是因為它利用科技和人口的急速上升，讓北美洲這一片荒蕪之地成為最強大的國家。今天中國同樣是因為做對了各個領域的改革才會壯大起來，與美國治理的不濟毫無關係，中國當年阻擋不了歐洲的崛起，美國今天也無法阻擋中國的崛起和超越。

然而，美國政客是不會將必然發生的事情坦白告訴人民，由於選舉需要，他們在選民面前會擺出自己正積極制約中國的超越，甚至誤導選民自己多麼成功。既然答案只會在很久之後才知道，這種欺騙從來無法被追究。中國政府根本沒有什麼可以應對，如果非要說中國什麼時候適合「出手」，它只需要等待對方徹底覺醒、元氣耗盡，現在做什麼都只會是事倍功半。

中美關係本身並不與香港和中央政府之間的關係有任何可比性，但事物的相對性從來都是可以用來借鏡的。中美貿易戰初期，美國政府的虛張聲勢使中國看似大禍臨頭，結果如何大家心裡有數。原來新冠疫情才是真正的國家實力博弈，結果同樣是與原先的想像大相逕庭。顯然，事情的發展規律不會被叫囂和謾駡引領，更不會因為擴音器的大小改變事情的本質，這對美國的對華政策有警示，對部分香港人毫無根據敵視中央政府的情緒病一樣有用。實事求是，用事實說話，用道理說服人，才是政治的應有之意。弄虛作假、狐假虎威、甚至使用低級暴力，既不長久，更無濟於事。中美關係如此，央港關係同樣如此，更何況後者是上下級關係。

搭建改革溝通平台凝聚民心

大家或許注意到香港最近改革之聲四起。除了建制派骨幹民建聯大力宣傳香港要「變革」，主管港澳事務的國務院副總理韓正在這兩年的多次會議中都強調香港要解決深層次問題，傳聞中聯辦會在近期探訪基層、了解民情，為香港推動改革造勢，泛民大黨民主黨也設立了解內地政情的工作組。民生亦再次成為各種政治力量的論述，連政府都高調行使收回土地條例在元朗收回地產商手中的農地。如果這些都是真正改革的先兆，或許折騰多年的政治衝突還是起到了積極作用。

要說社會改革，民主黨應該是這其中最早最多提出社會民生議題的政治組織，很可惜，這種聲音後來都被意識形態口號所淹沒，他們自己亦沒有太過堅持。如今，既然政治光譜中的各個板塊都在強調改革，它應該是社會共識，香港人和中央政府應該建設針對改革的溝通平台，一起努力解決深層次問題，同時可以增加相互了解，更希望能通過了解而達到政治和解。

政治和解在佔中之後就曾經是各方努力所在，林鄭特首上任後努力與泛民政黨修好，甚至捐款三萬與民主黨，成為城中熱話，後來的衝突證明和解不是大家客氣一番，相互捧場就可以獲得。還有一些人認為，將抗爭派逼走、盡數起訴泛民從政者或使用其他手段讓其噤聲，問題就可以解決。這或許是短時間起到止暴制亂的手段，但對處理深層次矛盾毫無作用。如果今天還有人故意忽略深層次矛盾，認為香港的騷亂只是一小撮人在搞事，那就真的是罪孽深重。

沒有共識的和解只是無本之木，正如沒有了解何來尊重。真正的和解，其前提必須是真心實意的相互認識、相互尊重。中國共產黨給予香港人的最大尊重就是制定「一國兩制」，香港人對中共的最大尊重同樣可以是「一國兩制」，但兩者對「一國兩制」的認識似乎還是有些差異，這就需要更多的相互了解才能逐步有共識。在「一國兩制」之外，改革很可能成為香港人和中央政府之間最新的共識。跟「一國兩制」一樣，大家對改革是否有共同內涵還是未知之數，估計就算有差距，亦不至於像「一國兩制」那樣嚴重。既然如此，大家可以在改革議題增加交流，共同推動，借機增加相互了解，或許還可以提升相互之間對「一國兩制」的理解。