樓價再現升浪　社會代價不菲

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-30 06:30

差估署周三（28日）公布，截至今年3月份，私人住宅售價指數報388.3點，按月上升0.8%，連升三個月，創2019年7月後的新高水平。更有市場人士估計，本港樓價最快於下季破頂。

按實用面積的大小劃分，五類單位按月升幅為：

1,722平方呎或以上單位：3.62%

1,076至1,721平方呎單位：0.12%

753至1,075平方呎單位：1.16%

430至752平方呎單位：0.87%

429平方呎以下單位：0.96%

五類單位本年度首季累升1.28%至6.76%不等。

市場預計，本港疫情最壞情況已過，隨着愈來愈多人接種疫苗，樓市將繼續升溫。若然與內地通關，更有內地資金流入本港豪宅市場。

成本高企 生活妥協

樓價再現升浪，一些人認為是好消息，反映經濟暢旺，早前積壓的購買力得以釋放云云。但從另一個角度看，居住乃市民的基本生活需求，樓價高位再升其實代表市民的生活成本增加。

舉例而言，於周六（5月1日）開售的新盤黃竹坑站上蓋項目，首輪250伙便戶戶逾千萬元，平均呎價近3萬元。當然，黃竹坑站上蓋是比較昂貴的項目，一些樓盤價錢較之便宜。但所謂「便宜」，最少也要幾百萬元。對於有意考慮成家立室的市民而言，25歲至34歲年齡組別的月入中位數只是2萬元，即使一對配偶的收入加起來，要在香港供樓也非常吃力。

若然財政鬆動，相信市民也希望花錢在其他生活方面，例如消遣。但現實是很多人既有住屋需求，又擔心樓價繼續上升，因此只好左支右絀，將大部份收入及積蓄投放在首期或供樓方面，壓力苦不堪言，其他生活方面也要大為妥協。

主導規劃 增加供應

因此，樓價持續不健康地高企，其實並不是好消息，而是壞現象。政府要明白數字背後市民的代價又多大，並透過主導房屋供應，大量增加可負擔住屋數量，並以空置稅、印花稅等方法壓抑樓價升幅。一個真正自由的社會，是市民不用再被逼參與扭曲的樓市遊戲，而是可以自由地選擇在哪區置業，並且享有較大比例的可支配收入。

政治爭議正被壓下去，新冠疫情亦有天總會過去，但市民的生活何時才能看見曙光？這是為官者必須現在就回答的問題。