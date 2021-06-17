政府不能只用兩頁紙交代新冠疫苗異常個案

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-17 18:21

政府在2月撥出十億元成立保障基金，為接種新冠疫苗後出現未能預見的嚴重異常事件，並能提供證明的合資格人士提供財政援助。誠然，成立基金的目的並非旨在釋除市民對接種疫苗的疑慮，但不少市民擔心打針後出現的副作用會損害工作和生活能力，不論該等影響屬於長期還是短期。設立保障金可以迅速為死傷者支援醫療和生活開支，期望市民可以放下生計憂慮，放心打針。

食物及衞生局在周三（16日）首次公布申請結果，內容相當有限，難以釋除市民疑慮。局方僅透露截至上周四（10日），基金共接獲74宗申請，當中三宗受傷個案獲賠償共45萬元，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，有11宗被專家委員會評為與所接種疫苗無關或不可分類，有一宗不獲批保障金，有一宗死亡個案不在政府疫苗接種記錄名單而不獲受理，其餘58宗因為各種理由正在處理。

新冠疫苗開打，市民關注疫苗副作用。（資料圖片）

資訊充足透明解疫苗猶疑

病人政策連線主席林志釉批評，針對該三宗獲賠個案而言，坊間對當事人的背景一無所知，包括年齡、性別、健康狀況，具體不良反應的症狀及嚴重程度，以及接種哪種疫苗，欠缺透明度。或許政府認為公布更多資訊會令類似身體狀況的市民卻步，或者純粹基於私隱而不公布。但透露上述資料不必然令外界辨識當事人身份，對疫苗猶疑而身體狀況跟當事人相近的市民，反而可以憑着相關資訊徵詢醫生是否適合接種，以及適合接種哪款，資訊其實對他們多一種保障。

值得留意的是，文件沒有細分處理中的個案具體如何，其中兩項為「尚未取得專家委員會評估結果」以及屬保險公司範疇的「正進行嚴重程度評估」。正因為申請者面對針後生活突變，及時的支援非常重要。政府需要留意雙方處理評估的人手和資源是否充足，避免申請者拖延得知結果。

政府宣布，6月10日起12歲或以上青少年可預約打針，最快可於6月14日起接種疫苗。(余俊亮攝)

事前健康諮詢同樣缺乏

毋庸諱言，疫苗保障是針後補償，更佳做法是事前評估。不過，公立醫療系統難以負荷額外診症個案，醫管局雖然計劃於本月底為普通科門診病人提供疫苗諮詢，亦探討在疫苗過敏安全診所每天增設一兩個名額給青少年先行測試，但相信兩者名額有限，效用只是杯水車薪。

此時，商界更應伸出援手，協助有意接種者解惑。基層一般不願花額外金錢為打針看醫生，掌握的健康資訊也較其他階層少，早前有地產商跟社福機構宣布合作，資助基層人士，金額用以補償疫苗接種的薪金、健康諮詢或身體檢查。此舉的社會迴響或許較送贈樓宇單位遜色，但更實際針對弱勢群組的需要，希望更多同業仿效。若市民能在身體檢查中發現身體異常，更有助他們及早對症下藥，避免延遲就醫。

政府近來軟硬兼施，既鼓勵商界推出針後優惠，又打擊關於疫苗的錯誤訊息，更預告新一波疫情來臨時或收緊未接種者的社交限制，但接種率的升勢近日再次放緩。政府需要不斷提供充足正確的資訊和支援措施，亦不能以為設立基金就等同盡了力。市民需要充足的資訊為打針作決定，除了得知針後不良反應外，還有針前評估。食衞局可以在首幾輪公布保障基金時召開記者會，詳細解說評估過程和個案特徵，亦要繼續鼓勵公私營醫療體系撥出人手資源接受市民健康查詢。