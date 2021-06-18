C朗移走可樂惹熱議　現代人與廣告的角力？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-18 17:00

葡萄牙球星C朗拿度周二（15日）在賽前新聞發佈會上，將身前的兩瓶可樂移走，及起舉起一枝清水，說了一個「水」字。這小小動作隨即引起軒然大波，可口可樂股價在C朗記者會後下跌1.6%，市值損失40億美元。事件首先引來可口可樂發文回應，及後歐國盃賽事總監Martin Kallen亦作出警告，表示一旦有球員再做出相同舉動，歐洲足協（UEFA）可能出手懲罰。

在C朗移走可口可樂贊助品之後，歐國盃其他球員亦對贊助品作出相似舉動。例如意大利球員文奴亞盧卡迪利同樣移走桌上可樂，法國球員普巴亦在記者會上將喜力啤酒移開。他們或有健康考慮，也有宗教原因，但是這些現象都讓我們看見贊助商產品的身影處處。甚至在個別情況下，縱使一些商品未必盡然對民眾有益（例如香煙、酒精、零食、高糖飲料），他們也依然在每日透過廣告來提升曝光率，吸引大眾消費。

意大利球員文奴亞盧卡迪利同樣移走桌上可樂。（Getty Images）

歐洲足協：與贊助商關係重要

資本社會之下，商品與廣告位置可以說是孿生兄弟，一個供，一個求。例如體育產業，一些盃賽便需要提供宣傳空間，以收取廣告費來維持運作。主辦歐國盃的UEFA，便有大筆收入來自贊助、宣傳等方面收益。根據UEFA在2019/20年度的年報所示，他們去年有近4.2億歐羅直接來自包括贊助在內的商業權益；另外約26億歐羅來自傳播權等媒體權益，亦即間接透過其他電視、轉播平台的收費或廣告收入取得。

因此當C朗風波鬧得沸沸揚揚，UEFA也不得不提醒各參賽隊伍及球員：「他們與贊助商的合作關係對賽事進行，以及對歐洲足球發展都不可或缺。」而UEFA與贊助商的合約責任，也是賽事規則的一部分。在商言商，贊助商既然付了金錢，他們也自然能夠買起宣傳和展示的機會。

可口可樂：不同產品符合需要

無所不在的廣告或許也提醒了我們，日常消不消費甚至消費時候購買甚麼雖然看似是消費者的個人選擇，但實際卻未必如此。在資訊流通的年代，各種不同的廣告訊息（例如廣告、贊助）近乎泛濫地向大眾襲來，稀缺的不再是信息，而是人類的注意力。這些廣告的霸佔時間，有可能在左右我們的消費意向。

在注意力有限的情況下，廣告宣傳自然對企業顯得重要。在2000年至2003年間，當時UEFA的商業權益收入仍只有3.5億歐元，但到2018至2021年間，UEFA已透過贊助等途徑取得近13億歐元收入。而C朗拿度在記者會上把可樂移開，可以說也是以另一種方法指出：大家可以選擇喝水。但又如可口可樂其後指出，他們提供各種飲品，包括符合運動員需要的健康產品，這大概亦可見企業能夠因應大眾的關注、市場的需要再調整策略，想辦法迎合消費者口味。從這角度看，現代人與廣告產品之間的角力，可能也是永恆的。