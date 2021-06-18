歐國盃｜C朗移可樂掀風潮　耶莫蘭高反其道而行　UEFA出招警告

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-18 08:16

C朗拿度在記者會上移走可樂，掀起一陣「見字飲水」的風潮，向可樂說不。一傳一射領烏克蘭贏波的耶莫蘭高，對可樂表示歡迎外，更上演一場「花式搲撈」。 法國球星普巴及意大利的盧卡迪利有樣學樣，搬開贊助商的飲品，歐洲足協方面提醒一眾球員眼看手勿動，做出相同行為或被罰款。

葡萄牙球星C朗拿度早前化身「健康代言人」，記者會上以清水取代汽水，並將兩枝可樂移至「無雷公咁遠」。C朗掀起一股風潮，普巴與盧卡迪利先後「跟風」移開贊助商飲料，麥甘尼（John McGinn）及盧卡古亦「抽水」以此事開玩笑。

C朗開賽前記者會作出大膽舉動 這樣不怕得罪贊助商嗎？

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【C朗搬走贊助商汽水逐格睇】

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烏克蘭以2：1力克北馬其頓全取3分，隊長耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）貢獻一傳一射，成為球隊贏波功臣。領軍贏波，這名韋斯咸前鋒當然高興，賽後記者會亦難掩風騷，更上演一場「花式搲撈」。

耶莫蘭高近門送入空門，打破缺口。（Getty Images）

歐國盃C組：烏克蘭2:1北馬其頓（按圖放大）

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C朗移開可樂時一臉厭惡，耶莫蘭高「人棄我取」，沒有移走贊助商的飲品外，將可樂及啤酒放在中間，更高呼「搵我代言啦！」

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領軍贏波當然風騷，耶莫蘭高更以近期大熱的可樂開玩笑。（Getty Images）

歐國盃是今夏的足球盛事，當然吸引不少贊助商落廣告。C朗帶頭移走可樂猶如「倒米」，移開兩枝可樂外，更蒸發可口可樂40億美元的市值，影響深遠。

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搵錢變倒錢，長此下去隨時嚇走贊助商，所以歐洲足協方面警告一眾球員「咪再亂嚟」，直言商業贊助是維持足球發展不可或缺的一環。今屆歐國盃賽事總監Martin Kallen表示一旦有球員再做出相同舉動，UEFA可能出手懲罰，「我們不排除罰款的可能性，畢竟各地足總曾簽下協訂，這樣的行為或違反部分條款。」不過，歐洲足協不會秋後算賬，固此C朗及盧卡迪利早前的行動將不會被罰。

你有你做訪問，佢有佢放喺到，各不相干，大家都好。（Getty Images）

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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