聶德權應該重看《濁水漂流》

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-21 17:00

近日講述本港露宿者處境的港產電影《濁水漂流》引起社會關注，公務員事務局局長聶德權周六（19日）在Facebook上便以港產片《濁水漂流》作為引子，發布日前探訪提供露宿者臨時住宿服務院舍時的照片，並侃侃而談其可讓12位露宿者提供三至六個月住宿的臨時住宿服務。無奈這12個宿位，數量甚至比劇中人物還少。

《濁水漂流》劇情所描述的，可以說就是政府「跨部門合作」對露宿者趕盡殺絕。電影改編自2012年的通州街事件，當時的清場行動便是由民政處、食物環境衛生署，以及警隊三方共同參與。政府將40名露宿者的家當掉到垃圾車上，事件促使21名街友入稟向政府爭取賠償，但因追討過程維持接近一年，期間有街友先後離世，加上小額錢債審裁處法官明言他們無法處理道歉問題，結果政府未有向露宿者致歉之餘，亦只是向每人賠償2,000港元了事。

電影有拍出一眾街友以示威，希望獲得社會人士的關注。（《濁水漂流》劇照）

趕盡殺絕卻同情？

這種由政府「跨部門合作」以趕盡露宿者為目標的行動，無疑只是露宿者困境的冰山一角。政府過去一直以不同手段杜絕露宿者休息空間，例如由康文署負責將足球場看台上鎖，由民政署圍封不同區域天橋底，由食環署「洗街」丟棄街友家當、淋灑公園空地，或是直接由警察以武力驅趕露宿者，情況由2012年至今都未見明顯改善。

及至2019年更有一名越南露宿者疑遭警員襲擊及砸爛罐頭等家當，事後有9名警員涉嫌妨礙司法公正及刑事毀壞被捕。聶德權今次借電影為題大談「露宿者的困境和掙扎」，不禁令人反問：趕盡殺絕之人，不就是政府嗎？

+ 2 + 2 + 2

引喻失義自暴其短

電影中最為人熟悉的對白，絕對非「政府做Ｘ錯事情就要道歉！」一句莫屬。露宿者受到來自不同政府部門的不合理待遇，但多年都看見有政府官員的認錯以至改善。如今再由政府官員發文指電影讓大家「沉澱、思考、反省」，難免顯得諷刺。

根據社會福利署數據顯示，現時本港共有逾1500名已登記露宿者，在這五年間增加接近六成。由香港社區組織協會進行的《「再露宿」研究 2017研究報告》指出，不少露宿者之所以選擇露宿是源於本港租金昂貴，以及租屋環境比露宿更差，導致他們寧願「瞓街」亦不願租住房屋；加上他們一旦選擇露宿，重返正常全職工作崗位難度亦會增加，因而陷入惡性循環。在社會福利微薄而公營房屋又遠遠不足的情況下，社會根本無力保障這些弱勢社群。

政府若能為更多露宿者提供臨時住宿服務，這固然是社會樂見。但是聶德權也應認清露宿者被迫漂泊街頭的真正原因，乃因本港房屋供應不足，無法消化本港居民住屋需求所致。若政府官員試圖以一間容納12名露宿者的臨時宿舍回應《濁水漂流》，只怕就是自暴其短而已。最應該重看一次濁水漂流的，恐怕還是聶德權自己，然後再「沉澱、思考、反省」一下他帶領的公務員對這些露宿者做了甚麼事。