伊朗大選廢票多　挽回民心不能只靠強硬

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-21 17:20

伊朗總統選舉結果於周六（19日）塵埃落定，現任司法總監萊西（Ebrahim Raisi）以逾六成選票贏得大選，然而投票率卻不足五成，創下1979年伊斯蘭革命後新低。萊西向來被視為保守派，但受美國制裁的經濟影響下，外交上料會依循前朝魯哈尼的溫和路線，尋求與西方在核協議問題上解凍，解決國內迫切的經濟問題，以重振選民對政治的信心。

伊朗總統大選周六完成點票，現任司法總監萊西如選前所料當選，並將於8月接替現任魯哈尼。然而是次投票率創革命後新低，或許與5月下旬憲法監護委員會「DQ」數名候選人，包括現任第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）、中間派前議長拉里賈尼（Ali Larjani）和前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）等人有關，間接令選民在意興闌珊下杯葛選舉。投票率由去屆的73%大跌至48.8%，並且廢票逾370萬，可見民眾對選舉能解決現狀的信心有限。

連互聯網都封的新總統

從萊西的經歷可見，其作風應會比前朝魯哈尼更為強硬。革命後萊西先在伊朗西南部的檢察官辦公室工作，後於1985年給被任命為德黑蘭副檢察官，從此步入首都的政壇生涯。然而在兩伊戰爭後，萊西負責處決大量政治犯的工作，早已遭不少人權組織點名批名，而國際特赦組織更稱其犯下「反人類罪行」，惟此卻完全不影響其前途，並於2014年起出任總檢察官，而在去屆大選敗予魯哈尼後，更得到最高精神領袖哈梅內伊提拔為司法總監。

就任司法總監期間，萊西試圖塑造出反腐敗的形象，公開起訴與政府和司法機構關係密切的人物，並將之融入到競選策略中。不過萊西近年最受爭議的舉動，莫過於是2019年至2020年爆發大規模反政府示威後，萊西短暫封鎖互聯網，並禁止Signal、Clubhouse等通訊軟件應用。

伊朗6月18日舉行總統大選，候選人、現任司法總監萊希（Ebrahim Raisi）到德黑蘭一個票站投票。（Reuters）

不論光譜亦要處理經濟問題

雖然萊西當選意味着溫和派路線終結，但受制於宏觀經濟的壓力，其外交路線亦要向現實低頭。自美國前總統特朗普高調退出核協議，並重新施以經濟制裁，伊朗經濟2017年起便陷入萎縮，去年GDP收縮近5%，通漲率更在2017年起每年平均達三成，失業率亦處於雙位數字。這亦能解釋伊朗多個城市先後在2019至2020年民怨爆發，掀起連場反政府示威，控訴魯哈尼和哈梅内伊無力帶領國家走出經濟困境。

雖然美國的制裁明顯是看準伊朗經濟極度依靠石油業出口，但問題是萊西根本沒有可能短期內實現結構轉型，以挽救疲弱的經濟。即使萊西言論素來擺出一副對美的強硬態度，惟管治上也要避免近年的社會動盪再度重演。換言之，萊西當務之急既要設法穩住國家經濟，另一方面亦要鎮壓着民怨，換取更多時間與西方國家周旋，以便在核談判中找到經濟出路。

不過魯哈尼任期尚未完結，哈梅內伊或有一石二鳥的政治伎倆可為萊西解困。誠如美國智庫中東研究院的Alex Vatanka指出，在伊朗的政治結構下，哈梅內伊才是外交政策的定調者。萊西作為哈梅內伊的政治代理人，若然後者的強硬作風拖慢核協議的談判，這同樣會令國內經濟問題發酵，埋下另一波社會動亂的種子，故在捍衛自身的威信下，這位最高領袖或會容許魯哈尼在餘下的任期內，完成重啟核協議的工作，讓國家經濟重回正軌。這一方面可以將國內強硬派的政治不滿指向魯哈尼，同時亦可讓萊西未來輕裝上陣，成為經濟困局的救星，又不用在外交方針上作重大逆轉。因此將魯哈尼當作棄卒使用，既可符合伊朗經濟困局的現實需要，亦可保哈梅內伊和萊西未來的管治威信。