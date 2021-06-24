十年等一回　人口普查方式可改善

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-24 17:22

十年一次的人口普查在周三（23日）開始，至8月4日分兩個階段展開。本次的人口調查較以往有兩項主要的變化。一個是因應疫情，減少了面對面接觸的訪問方法，讓住戶可以通過填寫網上問卷、致電熱進行電話訪問，或寄回已填妥的紙本問卷等方式參與調查。也因此，統計員數目由2011年的1.6萬人減少到了今年的7000人，他們主要會在普查的第二階段，即7月18日至8月4日，上門訪問一些沒有獨立郵政地址，或第一階段未回應的住戶，令人口數據更準確。

本次調查的第二個特點是在佔整體問卷中約佔一成的長問卷中，新增「需要照顧的長者」項目調查，以回應本港高速老齡化挑戰下，政府了解社會照顧長者的需求，以為將來制定長者照顧政策提供參考。

（資料圖片）

成本高而欠時效性

人口普查是瞭解社會人口及其相關特性的重要渠道，普查中設置什麼的問題，獲取什麼樣的信息，則決定了這份調查結果能夠多大程度地回應社會政策制訂、人力規劃的需要。顯然，增加長者照顧的數據搜集，回應了社會將面臨的挑戰，然而，此次人口調查是否能完全覆蓋社會需要，還有賴於其它問題的設置，諸如兒童、孕齡人口的統計是否得宜，以及人口普查採用方式的利弊。

此次人口普查雖採用了網上、電話等回應方式，但人力、物力消耗仍然較大， 且非常依賴民眾的高度配合。比如此次調查此次人口普查，雖然統計員人數有所減少，但整體花費卻較2011年上升近一倍，由5.2億元增至9.5億元。而長問卷預計需要30到40分鐘，難以確定民眾的配合率。這些因素導致普查大多需間隔較長時間才能執行一次，以至資料時效性成疑。雖然為了彌補資料時效性的問題，香港採取了於兩次普查之間舉辦中期人口調查的方法，以及制訂填答義務以降低拒訪率，但成本和時效性亦然有較大的改善空間。

本港面對人口老化問題。（資料圖片／張浩維攝）

取長補短參考外國

考慮到傳統人口統計方法的不足，不少國家地區已經混合新的人口普查方式。比如北歐四國與荷蘭現在用的登記式普查，即直接在公務系統中將地址欄位逐漸拓增至普查短表問項，以節省人力、時間成本，減輕對受訪者回應率的依賴等。但其不足之處則在於公務登記系統必須歷經長時間整合與測試，即重整的成本昂貴，以及無法機動地增加公務登記以外資料項目，缺乏回應時代特別需求的彈性等。因此德國、新加坡、以色列等國採用的則在此基礎上，配合抽樣調查來彌補登記制度所無法獲得的資料。還有一種則是美國、法國採用的滾動抽樣，這種方法的缺點在於樣本數少導致資料變異較大，如何完善的抽樣設計與正確的推估方法等，都會影響到最終的調查有效及準確性。

現今社會的人員流動、發展速度都已不是過去可比擬。因此除了在問卷設計的內容上需要更切合時代的需要，香港的人口普查最需要的是提升採樣數據的時效性，然後是盡可能地降低成本。縱然上述各方法皆有不足，但政府宜應採取各家之長短，在現有基礎上，盡可能地增加數據搜集的與時並進，不然僅靠人口普查和中期普查的數據，又如何制定出貼合需求的人口政策？