正視飯局風波　官員必須長一智

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-12 18:45

保安局副局長區志光、入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海三位保安部門首長捲入「飯聚風波」，特首林鄭月娥在周日（11日）開腔希望事件「告一段落」，又呼籲公眾「人性化」看待當晚宴會。然而，政府的回應被視為擠牙膏式，反而無益於事。

擠牙膏式回應或許反映官員認為事情沒大不了。民間一開始就問，三人身為保安部門首長，為何受邀出席內地民企代表價值不菲的宴會，以及飯局中人有否涉及賄賂和利益輸送。然而，三位官員在事件被揭當天的周三（7日）只是承認違反限聚令，到周四（8日）晚只承認違反限聚令，用一句回應未有涉及刑事案件，惟仍未致歉。

警方本年3月2日在灣仔私人會所「隨緣匯」，就一宗強姦案採取拘捕行動時，揭發有人違反限聚令，共發出9張告票，當中包括入境處及海關首長。（吉祥薈app截圖）

飯局緣由未解

在媒體和公眾窮追不捨下，保安局於周五（9日）指三人赴宴是「普通社交聚會」，承認有疏忽及敏感度不足，就事件致歉。眼見質疑未消，政務司司長李家超和林鄭月娥在過去兩天轉用淡化事件策略，例如司長指三人會「經一事長一智」，特首更呼籲公眾「人性化」看待出席宴會，認為事件已經處理。

公務員事務局局長聶德權在本周一（12日）較能針對民間質疑，但內容也只是簡單說接受款待如出席飯局等不算接受利益，並無更多新資訊。

▼高官違限聚令飯局時序▼

+ 4 + 4 + 4

利益輸送憂慮揮之不去

擠牙膏、迴避重點回應爭議無助釐清事實，消除公眾疑慮，反倒容易令事情持續發酵。既然有前車可鑑，官員理應意識到萬一碰上醜聞，就盡快開誠布公回應坊間揣測，例如召開記者會，一次過接受記者提問，挽救公關災難。

而且官員與商界勾結、利益輸送的問題，以往已曾發生，最經典的一宗莫過於前政務司司長許仕仁，被指在任期間收取地產商利益，最後被判公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等罪入獄。前車可鑑，現任官員行事更要比白更白，即使私人活動不涉公事也不涉利益，也應多加警惕。如果宴會必不可少，官員可以循現有守則，向上級請示聚會，獲批後按公務酬酢開支的指引安排宴請，就可免去爭議。

林鄭月娥稱自己甚少、沒去社交聚會，免得他人猜想，做法值得肯定。然而，她的下屬有否跟從則成疑問。有報章引述政界中人指除了紀律部隊，某些高官應酬繁多。即使場合本身不涉公務，但難保政商界在私人場合碰頭會談及公事。若果政界中人所說屬實，那是官場的一大警號。香港問題多不勝數，官員若有空餘時間，請用來做實事，改善民生。