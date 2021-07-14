地區康健站後勁不足　政府須主動扶持

發展基層醫療是香港近年來重點的醫療改革方向。其中，「地區康健站」的設立更是促進基層醫療中備受矚目的項目。特首林鄭月娥自2017年上任後的首份《施政報告》開始，每一份《施政報告》都對此重點提及，社會也對此多抱以希望。然而近日香港家庭醫學學院的調查報告卻顯示，即便是醫生對此項目也未必了解。而觀乎地區康健站的常規服務與在疫情中的切實作為，都促使我們反思其距離加強基層醫療的目標有多遠。



在突發的新冠疫情中，葵青康健中心設立街站宣傳健康資訊、製作不同語言的抗疫資訊短片、透過熱線、社交平台發布防疫資訊，在資訊上加強防範工作。而在物資上，康健中心至今年三月已向目標群組派發了接近7000個深喉唾液樣本瓶，亦有向市民派發口罩、酒精等抗疫物資。同時，在醫管局的轉介下，葵青康健中心向情況穩定後返回社區的康復者提供社區康復支援。

服務效力有限

而在疫苗開放接種後，葵青康健中心亦在區內加強宣傳，並主動聯絡及協助屬於優先接種組別的會員預約疫苗接種，以及與鄰近的地區已參與疫苗接種計劃的私家醫生商討如何協作、方便會員及區內市民接種疫苗。可見，地區康健中心具備從多方面支援公共衛生的能力。只是限於資源，它的角色和作用發揮多大了程度，被多少人知道和享用則是另一個問題。

葵青康健中心自2019年9月投入服務。（資料圖片／梁鵬威攝）

而就常規服務來說，已運營近三年的葵青地區康健中心同樣因資源限制，在推行基層醫療上的成效令人質疑。在3月的立法會質詢上，醫學界議員陳沛然曾要求中心提供自投入服務以來，每月接獲由公立醫院轉介的個案數目、轉介予服務提供者及社區夥伴的個案數目，以及每月各類慢性病患者分別接受服務的人次等數據。然而中心並沒有完全符合以上分類的按月統計，只能大概給出自營運以來，截止2020年12月，共服務慢性病管理及社區復康計畫共2800例，共進行糖尿病及高血壓篩查共1800例，以及基本健康風險因素評估11300。也就是說，葵青康健中心試圖提供各樣的基層預防和慢性病管理等服務，但項目的完善度和服務數量上則未必盡如人意。

推動基層醫療政府不能「外判」了事

資源是否充足也在於是否有足夠的專業人士提供適切的服務。葵青康健中心編制下物理治療師、職業治療師等分別不超過三人，護士也僅有兩人，而其網絡服務提供者中的西醫、中醫師等也只有三、四十人。專業人士是否足夠一方面取決於預算，但一方面也取決於專業人士對康健中心的認知。香港家庭醫學學院今年1月進行的「家庭醫生對香港地區康健中心觀感」調查顯示，在葵青地區康健中心2019年開放至今，仍逾半受訪醫生不了解其目標。而受訪中沒有考慮加入地區康健中心的私家醫生中，最常見原因是中心對現有的工作沒有幫助。也就是說，無論是宣傳，還是實質支援，政府工作的不足都讓康健中心難以聘請大量的專業人士，擴大基層醫療服務的提供。

醫療券計劃擴至60歲。（資料圖片）

地區康健中心是政府推動基層醫療的重要方向，目前政府或基於成本、效率等各方面考慮，以服務合約的形式將地區康健中心交由非政府機構運營。但這並不代表政府就此可以推卸運營的責任。比如，在宣傳和增加對私家醫生的吸引上，政府或許比非政府運營機構更有影響力和效率，政府則應予以相應的支持。

事實上政府在多份政府報告中都顯示出對基層醫療的重視，但各項措施往往效果未如人意。不僅是由非政府機構運營的地區康健中心，政府推出的醫療券本意也是為了讓長者多用於慢性病改善、體檢篩查等基層醫療項目，但政府採用市場券的形式將這一措施推向了市場，最終成效不彰。可見，政府對於基層醫療的推動不能光開頭，更要想辦法在落實過程中予以支援、監督。今年4月，政府又再批出11區的「地區康健站」營運服務合約，政府宜應吸取教訓，不再當甩手掌櫃，而是設定運營標準、目標，並在宣傳、吸引分配人手等問題上利用政府的行政優勢，予以充分的支援，避免讓其淪為醫療改革的面子工程。