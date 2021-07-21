范冰冰、鄭爽與吳亦凡——什麼是社會責任

范冰冰、鄭爽和吳亦凡都是紅極一時的名人，但都因為行差踏錯而成為眾矢之的，甚至被官方力量封殺。一些人或許會說，名人也是普通人一個，不應被過份針對。但這樣顯然忽略了他們的社會責任。



范冰冰在2018年被揭發以「陰陽合同」逃稅，被責令按期繳納稅款、滯納金、罰款8.8億。內地稅務總局、廣電總局等五部門亦下達「限薪令」，明確要求嚴控演員片酬。她雖然補繳稅款，但仍然被全面封殺，主演的影視作品未有播出期，且至今仍未全面復出。

鄭爽今年被揭發於美國代孕兩名子女，後再被指片酬天價及涉嫌偷稅漏稅，官媒批其「陰陽合同」，稅務局高調介入。鄭爽至今仍身在美國，且沉默多時。日前她在網上自言生活拮据，「每日喝自來水為生」。

至於吳亦凡則被指「誘姦」及「迷姦」女性甚至未成年少女，雖然事件至今仍然是各執一詞，未進入起訴階段，但吳亦凡的形象一落千丈，遭多家品牌方解約，還可能面臨鉅額違約金賠償。中國央視網指出「藝人不僅是一種職業更是巨大責任」，認為事件需要相關部門、機構對此進行詳盡而全面的調查。

換着是其他人的逃稅或是不軌行為，料不會引來如此廣泛的批評。一些人或許會認為藝人名星也應獲得一視同仁的公平對待，不應較別人更為嚴苛。但他們的巨額利潤就是依靠名氣和公眾形象，載舟之水若然覆舟，也是理所當然。更何況藝人既為名人，能影響社會大眾，某程度上也應該對公眾負責，有一定的社會責任。

能力或權力愈大 責任愈大

若然得到名氣的藝人有更大的社會責任，那麼得到公權力的政治領袖，豈不是更該如是？如此顯淺的道理，卻並非人人明白。例如日前特首林鄭月娥被問及覓地建屋時，竟表示要改善經濟和民生的「不單是指特區政府，亦包括立法人士和社會大眾，包括各個界別，尤其是在房屋問題上，要真正『開天闢地』製造土地是需要全社會動員」，實在叫人啼笑皆非。

難道社會大眾能夠收回棕地及農地？能夠決定興建多少公營房屋？能夠推出租務管制？權力在政府官員手上，但卻說責任是大家的，又說得過去嗎？若然高官一方面享受權力的行使，另一方面又以「人人有責」的論調來推卸責任，試問他們是否還配得其位及其權？