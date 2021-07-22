中國將繼續領先鐵路科技

本周二（20日），中國最新技術開發的高速磁浮交通系統正式於山東青島下線。這項目雲集了世界軌道交通領域最尖端的技術，最高時速可突破600公里，是現時地表上最快交通工具現時一般的民航客機時速大約在800至1000公里，這種新工具很可能成為介乎於飛機與高鐵之間的新選擇。



然而，對於這項具有劃時代意義的創建，有一些人卻不以為然，甚至批評它華而不實。誠然，如果從某些西方小國的角度，國土本來就有限，沒有應用到最高程達600公里時速的磁浮列車的地方，研究與花費建造這樣的列車自是多此一舉。

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更重要的是，大部分先進的西方國家都是以海權為主的海洋型大國，包括上一代的超大國英國和現在的美國都是以海洋霸權的典型模範。英國是個島國自不用說，美國的地理位置也與海洋密不可分，東岸面向大西洋，西岸面向太平洋，通過這兩邊基本上可以到達世界大部分地區。對於這些海洋型大國，大量和重型的貨物可以通過海路運輸，而需要快速運輸的貨物和乘客則可以使用飛機。這也是為何像美國這麼龐大的國家，仍然欠缺強大的鐵路網絡，地面運輸也以飛機為主。而另一邊，全世界的國際貿易中，也有八成都是以海運為主。

陸路運輸在中國的重要性

與這些海洋性國家不一樣，中國雖然也有很長的海岸線，但同時還有龐大不與海洋連接的腹地。由古至今，如何能夠有效將物資在內陸腹地運送調配已經是當時挑政者的一大考驗和難題。古代的君王勞師動眾，開鑿運河，無非也是便利於內陸的運輸。時至今日，內陸的運輸仍然是中國如何有效地利用腹心地帶的重要關鍵。

在陸路運輸上，運力與運速自然是兩大指標。磁浮列車技術針對的主要是運速，是如何有效地調配人員流動於中國各省之間的重要工具。每年中國內地都有以億計的人次乘坐高鐵等路面工具穿梭於城市之間，路面運輸直接影響到城鄉之間的人口靈活性、城市間的商業往來等。因此，有效提高路面運輸的速度，在中國而言從來都不可能是多餘或是欠缺實用價值的事情。

更重要的是，飛機難以取代鐵路在中國的重要性。中國的人口龐大而且有極高的流動性，飛機的運力不足以應付這麼龐大的流量。而且，飛機的碳排放遠比鐵路要高，在現在減碳的風潮之下，鐵路比起飛機更為有效。也可以說，未來中國會繼續站在鐵路研究技術的最前端。