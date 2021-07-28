外匯基金回報大增　仍要繼續滾存多久？

本星期二（7月27日），香港金融管理局（金管局）發表新聞稿公布「外匯基金」在2021年上半年錄得1,027億港元的未審計投資收入，當中包括香港股票投資收益125億港元、其他股票投資收益464億港元、債券投資收益13億港元、非港元資產外匯估值上調28億港元，以及其他投資收益397億港元。對比2020年上半年同期收益為96億港元，增幅幾乎接近十倍之多。



金管局總裁余偉文認為，外匯基金股債組合錄得正回報的主要原因在於「持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟在2021年上半年逐步復甦」，並且重申該局將繼續「小心謹慎地管理外匯基金，繼續保持靈活性、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，以應付可能出現的金融動盪，並確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定」。

余偉文。（直播截圖）

長增組合表現值得關注

值得注意的是，金管局去年7月公布外匯基金財務狀況的時候，當時是說：「在未計入長期增長組合第二季表現前，外匯基金上半年錄得106億港元的投資虧損」，到12月再公布全年業績時，該局才在附件修正相關數字為96億港元，導致前後兩組描述同一期間投資收入的未審計數字差額高達202億港元，甚至可以說「長期增長組合」是令2020年上半年轉虧為盈的關鍵。

翻查資料，外匯基金從2009年起進行「長期增長組合」投資持有私募股權及海外房地產，到2020年為止內部回報率為13.7%，而過去十年金管局均於7月公佈上半年的外匯基金財務狀況，故此一般都是來不及計算該組合的第二季表現，但在2019年以前年中、年底同組差額未曾超過100億港元，乘這勢頭看來今年「長期增長組合」回報應該也會頗為強盛。

基金收益應當回饋本地

外匯基金與「長期增長組合」獲得優厚的投資收入，定然代表當中屬於政府的那部分同樣有所增長。財政司司長陳茂波在2019年曾指希望請金管局加大未來基金用於「長期增長組合」的投資，又於最新一份《財政預算案》演辭裏表示將在今個財政年度開始將未來基金累計投資收益逐步回撥到政府帳目，意味着這些款項能夠重新歸入成為政府直接掌控用途的公帑。

未來基金是曾俊華任財爺期間宣布成立。（資料圖片）

不過，正如《香港01》過去多次強調批評一樣，法例明明容許財政司司長從外匯基金轉撥款項支持政府開支，但當局卻總是借口支持聯繫匯率、穩定港元匯率拒絕動用有關儲備，甚至還說透過未來基金部分資金開設「香港增長組合」進行投資即可協助本地發展，完全看不出他們有意將滾存下來的大批金錢用於改善本港社會經濟環境。

儘管港府現在已經願意回撥未來基金在外匯基金的收益，但單靠它恐怕仍然遠不足夠支持香港進行大規模的改革。面對香港今日益趨嚴重的深層次矛盾，治港者絕對不能再放任公帑無意義地積存下去，相反更要搬動一切當下可以使用的資源來盡速處理眼前問題，包括外匯基金在內任何選項都不應該輕易排除。