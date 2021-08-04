伊朗新政府尋求的是改善人民生活

6月勝出伊朗總統選舉的萊希（Ebrahim Raisi）周二（3日）接受最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的確認，接替魯哈尼（Hassan Rouhani）成為新任總統。萊希矢言將令伊朗民眾重拾對政府的信任，及尋求美國撤銷經濟制裁，但不會將國家的命運交在別人手中。



伊朗的問題在地緣政治中看似是一個大問題。特朗普政府單方面退出與伊朗的核協議後，後者逐漸恢復濃縮鈾的相關工作。在拜登政府上場後，伊朗與協議國家在維也納舉行多輪談判，商討伊朗重返核協議的條件，直到6月才暫時停了下來，待伊朗政府換屆。故此萊希上任後，各界關注期取態。

原任司法總監的萊希一直被視為保守派，一些人例如《華爾街日報》甚至稱其為「強硬派」，認為他會對西方「持一種更具對抗性的姿態」。日前一艘以色列油輪在阿曼海岸對海遇襲，英國、美國及以色列均歸咎伊朗為幕後黑手，揚言將協調採取行動，令伊朗政府甫上台已經與西方關係交惡。面對指控，伊朗外交部便表示，將對任何可能的冒險行為作出迅速而有力的反應。

外交只是內政的延伸

但其實伊朗的問題並非真的大問題。正如在奧巴馬年代，西方亦能與魯哈尼政府達成核協議，以經濟貿易開放換取其放棄核發展。而萊希在周二亦明確指出，他的最大任務並非外交，而是國內經濟問題，履行承諾，讓民眾改善生活。當然，重返核協議可以是一個手段，萊希也表示會尋求取消外國制裁，但它本身並非唯一手段，也更非目的。對於伊朗新政府而言，最首要的考慮也是國內管治。

與此同時，萊希亦指出他不會將國家的命運交予西方，他既會矢力改善經濟及尋求制裁撤銷，但另一方面他的外交重心是改善與區內國家的關係。事實上，比起遠在半個地球之外的美國，伊朗向來最重要的外交關係也是區內的沙特阿拉伯及以色列。

所以最重要的問題，還是美國能否放下意識形態的偏見，務實地了解伊朗的需要。在油輪事件後，《華爾街日報》便發表評論，建議拜登政府以放棄核協議談判來懲罰伊朗，如此論調無疑是美伊改善關係的絆腳石。而且眾所周知，中國和俄羅斯已經向伊朗伸出橄欖枝，致力協助其擺脫美國經濟制裁的負面影響。用敵意的態度、單邊主義地對待伊朗會解決還是製造更多問題，是美國不能迴避的思考。