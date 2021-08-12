中國召回立陶宛大使　東歐國家的冒進外交

中國外交部周二（10日）宣布，由於立陶宛允許台灣當局以「台灣」名義在當地設立辦事處，公然違背中、立兩國建交公報精神及「一個中國」原則，嚴重捐害中國主權和領土完整，決定召回中國駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回其駐華大使。從外交角度而言，召回大使的訊息明確且嚴重，有不排除演變成斷交的意味，考驗立陶宛是否承受得起後果。



事實上，很多與中國有邦交的國家亦與台灣單方設立或互設辦公室，但一直以來也未有引起中國的指控。歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）亦表示，歐盟方面不認為設處與設立大使館或領事館的意義不同，並不違反「一個中國」原則，歐盟也在台北設有歐洲經貿辦事處。那麼為何中國獨是對立陶宛與台灣互設辦事處反應如此大？

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，左）挺台立場堅定。（Twitter＠Lithuania MFA）

關鍵並非設處 歐盟模糊問題

互設辦事處的講法其實轉移了眼線，模糊了問題核心。從中國外交部的官方講法清晰可見，中方反對的不是設處行為本身，而是台灣當局能以「台灣」名義設處，違反了兩國外交的共識。

中國不承認台灣為一個主權實體，而台灣的政府亦不代表中國，因此一直以來，台灣當局只能以「台北」名義與其他承認「一個中國」的國家打交道。就如同剛過去的奧運會，台灣得以「中華台北」的名義參加，台灣一直在外國設置也是以「台北經濟文化辦事處」的名義。如果立陶宛與台灣的交流仍依「台北」名義，自然不會違反中國所理解的「一國中國」原則。歐盟的外交人員不可能不知道「台北」與「台灣」名義在外交問題上的差別，此時將問題轉行到「設處」問題上，很明顯是轉移視線。

中、立兩國積怨已深

中國不但召回駐立陶宛大使，亦要求立陶宛駐中國大使離開，是相當嚴重的外交抗議。然而，考慮到中、立兩國近年的關係積怨已深，台灣設處事件只是駱駝上的最後一根稻草。自中美對立矛盾激化後，立陶宛政客在包括新冠追責問題、新疆、香港、台灣等中國視之為主權的問題上，幾乎完全站在美國陣營向中方施壓。更有甚者，今年5月立陶宛在宣布退出中東歐「17+1」合作機制。立陶宛是主權國，退出合作並沒有什麼問題，但其高調呼籲其他國家一起退出，自然令中國感到不滿。

立陶宛為台灣站台，不論是台灣當局以至民間都心存感激，甚至掀起了一片立陶宛風，例如理應是介紹中國及台灣地區歷史為主的官方機構「國史館」竟發文特別介紹這個東歐小國。不過從現實角度看，立陶宛與台灣的經濟紐帶根本很弱，而且經濟互補性很低，所謂的「互惠互利」難有多大成效。

民進黨立委羅致政日前感謝美國、日本、立陶宛致贈台灣疫苗。（facebook @ 羅致政粉絲團）

在中美博弈這一盤大棋中，立陶宛不是第一個也不是唯一一個利用台灣對中國擺姿態的國家。立陶宛、斯洛伐克及捷克三個東歐國家早前同向台灣捐贈新冠疫苗，捷克參議院議長去年更曾不顧中方反對官式訪問台灣。但在中方施壓後，捷克政府亦不得不逐漸與台降溫，再沒明顯挑釁舉動。從此角度看，即使立陶宛經濟對中國的依賴性很低，但面對中方召回大使，其政府會否繼續採冒險的外交手段？若然立陶宛不會改變行為，中、立關係很可能在一段相當長的時間內不會有所改善，最壞情況當然不能排除斷交。