塔利班重掌阿富汗　考驗西方如何接招

隨著塔利班部隊正式進駐首都喀布爾（Kabul），更在8月17日（周二）舉行了首次的記者會，塔利班無疑已再次成為阿富汗的主人。其發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會中表示新政府期望與國際社會建立和平的關係，並且承諾新政權將尊重和保障女性的權益，女性將可以在伊斯蘭教法下繼續工作以及獲得教育的權利，而新政府亦不會清算和追究所有曾經服務外國政府以及阿富汗政府的官員。穆賈希德強調塔利班並不是尋求內部或外部的敵人，並矢言阿富汗將不會被任何勢力用作對付其他國家的土地。



塔利班部隊的回朝無疑令不少阿富汗人懼怕國家將回到過往原教旨主義高壓年代，因此阿富汗變天後無數的民眾湧到機場尋找離開阿富汗的機會。國際社會亦憂慮阿富汗將再次敵視西方社會，女性以及阿富汗境內曾經與外國或阿富汗政府合作的人亦將遭到塔利班報復式的清算。故此，8月17日的記者會無疑是塔利班的刻意一步，以示向國際社會伸出欖橄枝。歐美政府之後打算務實地與新的阿富汗政權尋求穩定局勢的方案，抑或以孤立及制裁的方式對待之，必然將左右阿富汗以至中東局勢的變化。

阿富汗變天：圖為美國總統拜登8月16日在白宮東廳就阿富汗發表講話。（AP）

塔利班是否不同了？

塔利班部隊能夠閃電式全面收復阿富汗，除了因為加尼政府早已腐敗不堪，喪失管治意志外，塔利班部隊自身的變化和改造亦是因素之一。塔利班部隊早在成功進駐首都喀布爾之前，已顯示其打算積極地和世界建立關係並接受國際社會的規範。早前塔利班先後派出代表團拜會了接壤阿富汗的中國、俄羅斯和印度等國家，以及參與了和美國在多哈的會談。在與各國的接觸過程中，塔利班的代表都表示了積極的一面，保證阿富汗將不會成為危害別國安全的國家，並承諾將阻止其他武裝分子在其控制的地區活動和建立基地。

此外，在2020年3月全球疫症肆虐之初，塔利班就在Twitter 發佈的一段片段顯示在其控制的阿富汗東北部城市昆都士（Kunduz）的防疫措施，身穿防護衣的工作人員派出工作隊伍在落後的村莊進行消毒工作。儘管有關片段被質疑是塔利班的公關工程，卻又似乎反映塔利班不再依賴宗教狂熱所建立政治的認受性，反而日趨重視大眾傳播和民眾觀感的重要性。近日塔利班進駐首都喀布爾後，其一名官員甚至接受當地電視台（TOLO News）的女主播的訪問，對女性的敵視態度似乎與前不同。

塔利班有力扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）於2021年8月17日星期二在喀布爾舉行的首次新聞發布會上發表演講。

邊緣化或助長極端化

面對加尼政權的崩潰以及過去與極端組織過從甚密的塔利班回朝，西方社會帶著懷疑的目光觀望阿富汗正在籌組的新政府自當是人之常情。然而，國際社會與此同時亦應從現實角度和新的阿富汗政權尋求解決阿富汗不穩局勢的方案。如果西方社會繼續把新的阿富汗政權邊緣化，並且排斥於國際社會之外，代價會否是滋生另一個的極端組織和國家？但如果是與塔利班合作，又是否有把握能保證其會保障人權及基本自由？

事實上，美國為首的西方國家早就清楚邊緣化塔利班組織根本無助解決阿富汗的問題。早在奧巴馬任美國總統時已推動阿富汗政府開展與塔利班進行和談，儘管初期對話並不成功，美國政府在2012年起亦正式與塔利班展開和談。2020年2月美國最終與塔利班達成了停火的協議，除了是當時美國總統特朗普拍板下達成協議，亦是美國經歷九次對話、兩任總統而達成的協定。可見面對極端勢力，除了用硬的方法之外，有時也要配合軟的手段。