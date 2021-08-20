理大首研氨動力電動車　香港不能重蹈MyCar覆轍

本周三（18日）， 理工大學展示與牛津大學共同研發、獲企業贊助項目的全球首架氨動力燃料電池電動車。團隊表示計劃於明年10月製造首架氨動力電動小巴。



該電動車運作原理是把氨分解為氫，而相對於氫燃料電池車，氨動力車較輕，注氨過程較鋰電池充電快捷，維持一定續航力，而且避免棄置電池。

這次研發項目似曾相識，因為香港早於2009年就推出本地自主研發的電動車MyCar，兩次研發也是世界先行，有理工大學的積極參與，而且該校負責的學者同樣是電機工程學系教授鄭家偉。我們不禁要問：氨動力車會否步MyCar後塵，黯然淡出香港，不留下一點痕跡？

有港產電動車之父鄭家偉的理大團隊研發全球首架以氨氣作燃料的電動車。 (鍾妍攝）

香港錯過了一次

MyCar的原型面世後，前任財政司司長曾俊華曾豪言壯語稱電動車和相關的部件和充電設施，將「為香港企業帶來新的商機」。鄭家偉團隊再生產了約100輛，但後來因為缺乏資金支持，最終出售品牌和技術給美國公司，該公司在2018年宣告破產。

MyCar是香港科研發展的污點，政府的不作為令香港錯失產業轉型，推進新能源應用的機會。當時世界的電動車技術和產業化仍在起步階段，若果政府重視MyCar，及早拉攏科技界和商界大力傾注人才和資源，撥批土地建廠，香港隨時是電動車產業的國際樞紐之一，即使不是生產汽車基地，也可以是研發基地和熱門使用車輛城市，更可配合內地的電動車發展規劃。鄭家偉之前也分析，企業以往不願意投資在風險高而短回本期長的項目，所以更看重政府支援。

鄭家偉對mycar技術最終需賣給美國廠家感到可惜，但同時指出根據經驗商界其實願意投資科研，例如以往不少廠家委託他協助解決技術問題。（梁鵬威攝）

科研氣氛漸濃 落實意念成關鍵

理大學者團隊沒有氣餒，繼續埋首於電動車研發，終得到今天的創舉。相比起十年八年前，今天的科研氣氛比以往濃厚，政府以至商界對研發多了肯定，正如今次項目獲得新能源車生產商贊助。因此，當下最大的問題是，如何把先進意念商業化、普及化。

從應對碳排放的層面看，各地不斷探索氫能用途，而氨轉氫燃料發電不會排碳，符合國際碳中和策略。日本已訂下2030年增加氨的需求至每年300萬噸的目標，並與澳洲和沙特阿拉伯等國商討氨的生產、運輸和儲存，甚至規劃日後可再生能源生產氨，進一步擺脫化石燃料。對香港而言，斟酌氨的生產和應用未必適合，畢竟香港不是生產為主的城市，但可以探索更多應用，除了理大團隊的電動小巴，還可以趕上研發氨動力飛機的科學前沿。

從科研的層面看，研發氨動力電動車的例子反映香港不乏有遠見、為社會福祉着想的科研人才。過去社會冷待他們，以致不少技術要移施其他地方進行，產品難以稱由「香港生產」、「香港研發」，理大的呼吸道疾病病原體自動檢測系統最終由深圳市資助撥款生產便是一例。各方必須吸收教訓，政府和商界尤其要想辦法留住他們，透過政策和資源幫助他們在香港落實構想，留下香港研發之名，進而引領產品走出實驗室，廣泛為人使用。