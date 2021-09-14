歐爾班的難題也是現代社會的挑戰

撰文：評論編輯室
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「我着教宗方濟各不要讓基督教匈牙利消亡。」匈牙利總理歐爾班周日（12日）與到訪的方濟各會面後，在社交媒體上如此說。

儘管三年前一項民調顯示，僅一成四匈牙利人認為宗教重要，一成七人每月上教會最少一次，但大體而言，基督教還是跟匈牙利以至歐洲有着密切不分的文化關係。而這個關係亦被以前是無神論者、現在以基督教歐洲捍衛者自居的歐爾班所強調——或者說是利用。

基督教歐洲與伊斯蘭世界

就好像中古時期的十字軍東征，或者在近代與鄂圖曼帝國的抗衡，基督教歐洲一直視來自東面的伊斯蘭勢力為敵。在這個歷史背景下，我們不難理解為什麼歐爾班年前曾向國民推介《歐洲的離奇之死》，渲染新移民對歐洲文化、宗教及傳統的威脅。

所講的保存基督教匈牙利或基督教歐洲，沒有說出來的半句潛台詞就是反對伊斯蘭移民。反移民情緒在幾年前的難民潮中最為高漲，上個月阿富汗政局丕變後，被視為德國總理默克爾接班人的拉舍特（Armin Laschet）便指不會重蹈2015年難民潮的覆轍，歐洲理事會表示會避免再次出現非法移民潮，法國總統馬克龍也矢言「保護我們，對抗大型非法移民潮」。

雖然說歐洲排拒伊斯蘭移民，但我們不難發現，箇中又往往跟經濟條件有一定關係。例如敘利亞內戰後引發的難民潮，不少便被視為沒有甚麼經濟能力，將成為歐洲國家負擔的一群。試想像若然他們較為富裕，或者有經濟能力自力更生，歐洲人的抗拒心態又會是同一樣嗎？但反過來說，這也部份說明了移民對原本社會的「衝擊」，在一定程度上可以——甚至應該——透過資源分配等經濟政策來應對。

處理差異而非操弄對立

可惜的是，近年不論左翼或右翼政客都熱衷於身份政治，例如左翼高舉大愛、普世的旗幟，忽略社群價值和文化肌理的重要性，右翼則操弄排外心態，激化我者與他者的矛盾。後者甚至不只見於歐爾班或英國首相約翰遜，連在脫歐談判中代表歐盟的巴尼耶，當他現在要競逐法國總統之位時，竟也倒過來批評歐盟的移民政策。事情既是諷刺，也折射出政客在選票面前容易變得民粹，而非務實解決問題。

其實在廿一世紀，人口流動頻繁——疫情導致的阻隔是例外，不同文化和宗教的人碰上已是不可避免，多元不是理論而是現實。若說政客總愛操弄對立，政治家則應該超越矛盾，透過政策合理、公平地對待不同群體，讓他們和平地共同生活。若能促進良性互動及彼此認識，差異帶來的便不再是矛盾和衝突，而是文明更豐富的綻放。

從這個角度看，匈牙利或歐洲即使希望保留基督教文化，也不代表要將伊斯蘭移民拒於千里之外，而是考驗政治領袖及社會如何看待差異和接待他者。

小眾文化走進社會　關鍵在尊重多元沒有解決問題的美國司法戰美國需要學懂與特朗普溝通
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