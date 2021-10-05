化解中美矛盾　貴乎溝通與務實

本周一（10月4日），美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的演講中公布了拜登政府具體的對華貿易政策。拜登政府上任已近10個月，然而一直以來卻沒有具體交代其對華貿易政策，只提出要作出全面的檢討。早在幾個月前，已有傳華爾街及美國商界對拜登政府在貿易政策上遲遲未決感到不滿。至上周末，美媒引述消息指戴琪將在周一宣布中方未有遵守2019年中美雙方簽訂的第一階段貿易協議，並可能繼續利用增加關稅等方法迫使中國履行協議。



戴琪雖然指摘中國未有完全履行第一階段協議，但卻明顯沒有上周美媒所表達的這麼強硬。戴琪強調商務部並非想激化中美關係，但有責任保障美國消費者和工人，會保留一切手法確保中國履行協議，而且很快會就貿易問題與中方的劉鶴對話。

單邊制裁並非解決爭議的好方法

客觀而論，美方指中國無法完全履行第一階段貿易協議並非全無根據。例如，美國的彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）指出至今為止，中國只完成了約62%的增購目標，年底前難以達成目標。而中方也沒有否認此點。不過，2020年爆發了新冠疫情此等百年一遇的經濟危機，全球供應鏈、運輸都被阻斷，這勢必令中國在履行協議上有一定難度。

而且，即使美方有正當的理由去催促中方履行協議，但利用單邊增加關稅的方法卻非解決爭端的方法。上屆總統特朗普發動貿易戰的結果已證明，美方對中國使用關稅手段極限施壓並不成功。當時尚未當選的拜登及民主黨人都有批評特朗普的做法適得其反。因此，此時美方再拋出關稅大棒，不單不能令中國更好地執行協議，更可能令問題更糟。

戴琪強調會盡快與中方對話人劉鶴展開坦誠對話。

美媒CNBC上周的報道強調美國可能利用包括關稅等回應中國不履行協議，不過戴琪實際上的講話卻溫和得多。戴琪只是將關稅保留為一種工具，並沒有強調要以關稅大棒作單邊施壓，反而強調會盡快與中方對話人劉鶴展開坦誠對話，反映美方也了解到雙方得以雙邊方式解決問題才合符利益。更甚者，戴琪不單並未有急着公布會展開增加關稅的研究，還指商務部正在研究豁免一些已加徵但對美國有害的關稅，都展示出美方實際上在貿易問題上更傾向於務實處理問題。

中美長久共存

戴琪的講話中除了解釋美國將如何處理第一階段協議之外，也反映了美國對中國的態度愈來愈務實。除了說美國無意激化中美關係之外，戴琪又具體提出要有美中兩個「長期共存」的概念，並指中國經濟體量龐大，追求完全脫勾並不現實，得思考「某種再掛勾的目標是什麼」。這比起特朗普政府對華鷹派追求冷戰和脫勾的戰略都顯得更務實。正如CNBC在戴琪講話後又再引述一名美方官員所講：「我們得有一套戰略去應對中國現在是怎樣的，而非我們希望它是怎樣的」。

這些都表示了美國願意放下利用施壓改變中國的想法，並找尋一套跟中國現實交流的方法。拜登政府在貿易問題上展示出對華重視溝通和務實態度，無疑是中美關係的壓艙石，亦是改變當下中美困境的重要契機。